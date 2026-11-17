کراچی میں پولیس کے مختلف مقابلے، چھ ملزمان زخمی اور نو گرفتار
کراچی کے مختلف علاقوں میں پولیس اور مبینہ ڈاکوؤں کے درمیان چار مقابلوں میں چھ ملزمان زخمی ہوئے اور پولیس نے زخمیوں سمیت نو ملزمان کو گرفتار کرلیا۔
کراچی کے مختلف علاقوں میں پولیس اور مبینہ ڈاکو ؤں کے درمیان چار مختلف مقابلے ہوئے جن کے دوران چھ ملزمان زخمی ہوگئے، جبکہ پولیس نے زخمیوں سمیت کل نو ملزمان کو گرفتار کرلیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق یہ کارروائیاں مختلف تھانوں کی حدود میں کی گئیں اور ہر واقعے میں مخبر کی اطلاع اور مشکوک افراد کی نقل و حرکت کے بعد چھاپے مارے گئے۔ شہر کے مختلف حصوں میں ہونے والے ان مقابلوں نے ایک بار پھر جرائم پیشہ عناصر کے خلاف جاری آپریشن کی سرگرمیوں کو نمایاں کردیا ہے۔ اہلِ علاقہ بھی ان واقعات کے بعد پولیس کی کارروائیوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور امن و امان کی صورتحال بہتر ہونے کی توقع کا اظہار کررہے ہیں۔ حیدری مارکیٹ پولیس نے نارتھ ناظم آباد بلاک جی میں مبینہ مقابلے کے دوران ایک ڈاکو محمد نعمان کو زخمی حالت میں گرفتار کیا۔ منگھو پیر پولیس نے ناردرن بائی پاس پر مائی گاڑی چوکی کے قریب مقابلے کے بعد دو ملزمان فیصل اور عمیر کو حراست میں لیا، جن میں سے ایک زخمی ہوا۔ سائٹ سپر ہائی وے پولیس نے فقیرا گوٹھ میں کارروائی کے دوران دو زخمی ملزمان گل زمان اور سراج کو گرفتار کیا، جبکہ ان کے قبضے سے دو پستول، متعدد موبائل فونز، نقدی اور ایک موٹرسائیکل برآمد کی گئی۔ اسی طرح قائدآباد پولیس نے لانڈھی داؤد چورنگی کے قریب مبینہ مقابلے میں دو زخمیوں سمیت چار ملزمان شمن خان، عدنان، افسریاب اور رفیق احمد کو گرفتار کرلیا۔ اس طرح پولیس کی مختلف کارروائیوں میں گرفتار ہونے والے افراد میں زخمی ملزمان بھی شامل ہیں۔ پولیس کے مطابق زخمی ملزمان کو فوری طور پر اسپتال منتقل کردیا گیا ہے جہاں ان کا علاج جاری ہے، جبکہ دیگر گرفتار ملزمان کو متعلقہ تھانوں میں منتقل کرکے ان سے مزید تفتیش شروع کردی گئی ہے۔ تفتیشی ٹیمیں یہ جاننے کی کوشش کررہی ہیں کہ گرفتار افراد کا کسی منظم گروہ سے تعلق ہے یا نہیں اور ان کی جانب سے ماضی میں کن وارداتوں میں حصہ لیا گیا۔ برآمد شدہ اسلحہ، موبائل فونز اور نقدی کا تکنیکی جائزہ بھی لیا جائے گا تاکہ مقدمات کو مضبوط بنیادوں پر آگے بڑھایا جاسکے۔ ماہرین کے مطابق ایسی کارروائیوں کی کامیابی کا انحصار مربوط تفتیش، گواہوں کے بیانات اور شواہد کی درست حفاظت پر ہوتا ہے۔ فی الحال پولیس کی جانب سے مزید تفصیلات جاری نہیں کی گئیں، تاہم توقع ہے کہ تفتیش مکمل ہونے کے بعد مزید انکشافات سامنے آسکتے ہیں۔ کراچی جیسے بڑے شہر میں اسٹریٹ کرائم، موبائل فون چھیننے اور ڈکیتی کی وارداتیں عوام کے لیے سنگین مسئلہ بن چکی ہیں۔ شہری طویل عرصے سے مطالبہ کرتے آئے ہیں کہ پولیس گشت کے نظام کو مؤثر بنائے اور ایسے گروہوں کے خلاف سخت کارروائی کرے جو عام شہریوں کی جان و مال کے لیے خطرہ بنتے ہیں۔ ان حالیہ مقابلوں اور گرفتاری وں کو اسی تناظر میں دیکھا جارہا ہے، اور امید کی جارہی ہے کہ ان کارروائیوں سے جرائم پیشہ افراد کے نیٹ ورک کو کمزور کرنے میں مدد ملے گی۔ شہریوں کو بھی چاہیے کہ کسی بھی مشکوک سرگرمی کی اطلاع متعلقہ تھانے کو فوری طور پر دیں تاکہ جرائم کی روک تھام میں مدد مل سکے۔.
کراچی کے مختلف علاقوں میں پولیس اور مبینہ ڈاکوؤں کے درمیان چار مختلف مقابلے ہوئے جن کے دوران چھ ملزمان زخمی ہوگئے، جبکہ پولیس نے زخمیوں سمیت کل نو ملزمان کو گرفتار کرلیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق یہ کارروائیاں مختلف تھانوں کی حدود میں کی گئیں اور ہر واقعے میں مخبر کی اطلاع اور مشکوک افراد کی نقل و حرکت کے بعد چھاپے مارے گئے۔ شہر کے مختلف حصوں میں ہونے والے ان مقابلوں نے ایک بار پھر جرائم پیشہ عناصر کے خلاف جاری آپریشن کی سرگرمیوں کو نمایاں کردیا ہے۔ اہلِ علاقہ بھی ان واقعات کے بعد پولیس کی کارروائیوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور امن و امان کی صورتحال بہتر ہونے کی توقع کا اظہار کررہے ہیں۔ حیدری مارکیٹ پولیس نے نارتھ ناظم آباد بلاک جی میں مبینہ مقابلے کے دوران ایک ڈاکو محمد نعمان کو زخمی حالت میں گرفتار کیا۔ منگھو پیر پولیس نے ناردرن بائی پاس پر مائی گاڑی چوکی کے قریب مقابلے کے بعد دو ملزمان فیصل اور عمیر کو حراست میں لیا، جن میں سے ایک زخمی ہوا۔ سائٹ سپر ہائی وے پولیس نے فقیرا گوٹھ میں کارروائی کے دوران دو زخمی ملزمان گل زمان اور سراج کو گرفتار کیا، جبکہ ان کے قبضے سے دو پستول، متعدد موبائل فونز، نقدی اور ایک موٹرسائیکل برآمد کی گئی۔ اسی طرح قائدآباد پولیس نے لانڈھی داؤد چورنگی کے قریب مبینہ مقابلے میں دو زخمیوں سمیت چار ملزمان شمن خان، عدنان، افسریاب اور رفیق احمد کو گرفتار کرلیا۔ اس طرح پولیس کی مختلف کارروائیوں میں گرفتار ہونے والے افراد میں زخمی ملزمان بھی شامل ہیں۔ پولیس کے مطابق زخمی ملزمان کو فوری طور پر اسپتال منتقل کردیا گیا ہے جہاں ان کا علاج جاری ہے، جبکہ دیگر گرفتار ملزمان کو متعلقہ تھانوں میں منتقل کرکے ان سے مزید تفتیش شروع کردی گئی ہے۔ تفتیشی ٹیمیں یہ جاننے کی کوشش کررہی ہیں کہ گرفتار افراد کا کسی منظم گروہ سے تعلق ہے یا نہیں اور ان کی جانب سے ماضی میں کن وارداتوں میں حصہ لیا گیا۔ برآمد شدہ اسلحہ، موبائل فونز اور نقدی کا تکنیکی جائزہ بھی لیا جائے گا تاکہ مقدمات کو مضبوط بنیادوں پر آگے بڑھایا جاسکے۔ ماہرین کے مطابق ایسی کارروائیوں کی کامیابی کا انحصار مربوط تفتیش، گواہوں کے بیانات اور شواہد کی درست حفاظت پر ہوتا ہے۔ فی الحال پولیس کی جانب سے مزید تفصیلات جاری نہیں کی گئیں، تاہم توقع ہے کہ تفتیش مکمل ہونے کے بعد مزید انکشافات سامنے آسکتے ہیں۔ کراچی جیسے بڑے شہر میں اسٹریٹ کرائم، موبائل فون چھیننے اور ڈکیتی کی وارداتیں عوام کے لیے سنگین مسئلہ بن چکی ہیں۔ شہری طویل عرصے سے مطالبہ کرتے آئے ہیں کہ پولیس گشت کے نظام کو مؤثر بنائے اور ایسے گروہوں کے خلاف سخت کارروائی کرے جو عام شہریوں کی جان و مال کے لیے خطرہ بنتے ہیں۔ ان حالیہ مقابلوں اور گرفتاریوں کو اسی تناظر میں دیکھا جارہا ہے، اور امید کی جارہی ہے کہ ان کارروائیوں سے جرائم پیشہ افراد کے نیٹ ورک کو کمزور کرنے میں مدد ملے گی۔ شہریوں کو بھی چاہیے کہ کسی بھی مشکوک سرگرمی کی اطلاع متعلقہ تھانے کو فوری طور پر دیں تاکہ جرائم کی روک تھام میں مدد مل سکے۔
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