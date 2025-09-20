کراچی میں ڈاکوؤں کا گھر پر دھاوا، ضعیف العمر شخص ہلاک، سیکورٹی گارڈز زیرحراست

کراچی کے علاقے میں مسلح ڈاکوؤں نے گھر میں گھس کر ڈکیتی کی، 70 سالہ شخص تشدد سے ہلاک، سوسائٹی کے ملازمین زیر حراست۔ واردات میں قیمتی سامان اور ڈیٹا چوری، شہریوں میں عدم تحفظ کا احساس۔
شہر قائد میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جہاں 10 سے 15 ڈاکوؤں نے ایک نجی سوسائٹی میں واقع گھر پر دھاوا بول کر ایک ضعیف العمر شخص کو تشدد کا نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں ان کی موت واقع ہوگئی۔ یہ واقعہ بن قاسم کے علاقے میں گلشن فلک ناز مین نیشنل ہائی وے گلشن حدید فیز 2 ایکسٹنشن میں جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی شب پیش آیا۔ ڈاکوؤں نے گھر میں ڈکیتی کی واردات کے دوران گھر کے افراد کو یرغمال بنایا، آنکھوں پر پٹیاں باندھیں اور تشدد کا نشانہ بنایا۔ اطلاعات کے مطابق، تقریباً پونے چار بجے کے قریب مسلح افراد
گھر میں داخل ہوئے اور دو گھنٹے سے زائد وقت تک لوٹ مار کرتے رہے۔\متاثرہ شخص، جن کی شناخت محمد جاوید کے نام سے ہوئی ہے، کی عمر 70 سال تھی اور وہ حملے کے دوران شدید زخمی ہوگئے۔ ان کے بیٹے عبدالرؤف نے میڈیا کو بتایا کہ ڈاکوؤں نے ان کے والد کی ناک پر لوہے کی راڈ ماری جس سے وہ شدید زخمی ہوئے اور بعد ازاں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اسپتال میں دم توڑ گئے۔ عبدالرؤف نے مزید بتایا کہ ڈاکوؤں نے ان کی بیوی اور والدہ کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا۔ ڈاکو گھر سے طلائی زیورات، نقدی، موبائل فونز، گھڑیاں، پلاٹ کی بلڈر فائل اور دیگر قیمتی سامان لوٹ کر لے گئے۔ واردات کے بعد ڈاکو سی سی ٹی وی کیمرے کا ڈی وی آر اور بیٹریز بھی ساتھ لے گئے۔ ایس ایچ او بن قاسم انسپکٹر فیصل رفیق نے بتایا کہ واقعے کے سلسلے میں نجی سوسائٹی کے 6 ملازمین کو حراست میں لیا گیا ہے جن میں سیکورٹی گارڈز اور ایڈمن کے افراد شامل ہیں۔ عبدالرؤف نے الزام لگایا ہے کہ ان کا سوسائٹی کی مینجمنٹ کے ساتھ جھگڑا چل رہا تھا۔\جاں بحق ہونے والے محمد جاوید علی خان پاکستان اسٹیل میں سابقہ ڈپٹی منیجر ایس ایم ڈی تھے۔ ان کی نماز جنازہ ہفتے کو بعد نماز ظہر ان کے گھر کے قریب جامع مسجد میں ادا کی گئی اور انہیں مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ یہ واقعہ شہر میں بڑھتی ہوئی جرائم کی لہر کی عکاسی کرتا ہے، جہاں ڈاکوؤں کی جانب سے وارداتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ رواں سال یکم جنوری سے اب تک ڈاکوؤں کی جانب سے مختلف وارداتوں کے دوران 63 شہریوں کو قتل کیا جا چکا ہے اور پولیس کی طرف سے اس صورتحال پر قابو پانے کے لیے موثر اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اس واقعہ نے شہریوں میں عدم تحفظ کا احساس پیدا کر دیا ہے اور وہ اپنی حفاظت کے لیے مزید اقدامات کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ شہریوں کا مطالبہ ہے کہ پولیس جرائم پیشہ افراد کے خلاف سخت کارروائی کرے اور شہر میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنائے۔ اس کے علاوہ، سوسائٹی کی سیکورٹی پر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اور لوگوں کا مطالبہ ہے کہ سوسائٹی انتظامیہ سیکورٹی کے نظام کو مزید بہتر بنائے تاکہ آئندہ ایسے واقعات سے بچا جا سکے
