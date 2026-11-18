کراچی میں پولیس مقابلوں میں تین ڈاکو زخمی، چار گرفتار
کراچی کے مختلف علاقوں میں پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان تین الگ الگ مقابلوں کے دوران تین مشتبہ افراد زخمی ہو گئے جبکہ چار ملزمان کو حراست میں لے لیا گیا۔
کراچی کے مختلف علاقوں میں جمعرات کے روز پولیس اور مبینہ ڈاکوؤں کے درمیان تین الگ الگ مواقع پر ہونے والے مقابلوں کے نتیجے میں تین مشتبہ افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ کراچی پولیس کے عملے نے ان تینوں کارروائیوں کے دوران مجموعی طور پر چار ملزمان کو گرفتار کیا ہے اور ان کے قبضے سے غیر قانونی اسلحہ اور موٹرسائیکلیں برآمد کر لی ہیں۔
جمشید کوارٹر میں موقع پر گرفتاری
جمشید کوارٹر پولیس کا عملہ جہانگیر روڈ پر چھاپہ مارتے ہوئے مبینہ ڈاکوؤں سے ٹکرایا، جس کے دوران ایک ملزم کو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا۔ چھیپا ذرائع کے مطابق گرفتار ملزم کی شناخت وقت عرف کالا کے نام سے ہوئی ہے۔ زخمی ہونے کی صورت میں اسے فوری طور پر طبی امداد کے لیے سول اسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں اس کے علاج کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ پولیس کے افسران نے بتایا کہ ملزم وقت کی حراست سے ایک اسلحہ بھی برآمد کیا گیا ہے جو اس کے قبضے سے ملا تھا۔Also readسم-می وی 5 کیبل خرابی: پاکستان میں انٹرنیٹ سروسز متاثر
لیاری ایکسپریس وے پر فائرنگ کا تبادلہ
دوسرا مبینہ پولیس مقابلہ گلبہار کے علاقے حاجی مرید گوٹھ میں لیاری ایکسپریس وے کے قریب پیش آیا، جہاں فائرنگ کے تبادلے میں ایک ملزم زخمی ہوا۔ اس واقعے میں اشفاق ولد مختیار حسین، عمر 40 سال، فائرنگ کا نشانہ بنا۔ چھیپا ذرائع کے مطابق زخمی اشفاق کو ایمرجنسی سروسز کی مدد سے عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں اس کی طبی جانچ کی جا رہی ہے۔ اس کارروائی میں پولیس نے موقع پر موجود دیگر مبینہ ملزمان کو بھاگنے سے روکنے کے لیے سخت کارروائی کی۔
کورنگی کراسنگ میں دو گرفتاریاں
ادھر زمان ٹاؤن پولیس نے کورنگی کراسنگ کے علاقے بھٹائی کالونی میں مبینہ ڈاکوؤں کے خلاف چلائی گئی کارروائی میں دو ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ان دونوں میں سے ایک ملزم زخمی تھا جس کی شناخت علی اصغر کے نام سے ہوئی ہے۔ زخمی علی اصغر کو جراح کے لیے جناح اسپتال لے جایا گیا۔ جبکہ دوسرا گرفتار ملزم جنید کو زخمی نہ ہونے کی صورت میں تھانے منتقل کر دیا گیا۔
ملزمان سے برآمد مواد اور تحقیقات
زخمی ملزم علی اصغر اور گرفتار ملزم جنید کے قبضے سے برآمد ہونے والا اسلحہ اور موٹرسائیکل سیل کرنے کے لیے ضابطہ کار کے تحت محفوظ کر لیا گیا ہے۔ پولیس کے محکمہ تحقیقات نے تینوں مختلف علاقوں میں ہونے والی کارروائیوں کی مکمل تفصیلات ترتیب دی ہیں تاکہ ملزمان کے سابقہ جرائم میں ان کی شمولیت کا تعین کیا جا سکے۔
ان تینوں کارروائیوں کے بعد شہر قائد میں سکیورٹی کا ماحول قدرے بہتر ہوا ہے، تاہم پولیس حکام کا کہنا ہے کہ وہ شہر سے ڈاکیتی اور ہتیار بند چوروں کے خاتمے کے لیے جاری آپریشنز کو مزید تیز کریں گے۔
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