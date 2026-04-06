کراچی: پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن، 24 کارکن گرفتار، متعدد پر مقدمہ

کراچی میں پولیس نے پی ٹی آئی کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 24 کارکنوں کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق، یہ کارروائی آرٹلری میدان میں کی گئی اور تقریباً 150 نامعلوم افراد کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ یہ کریک ڈاؤن پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاج کے بعد کیا گیا ہے۔
کراچی میں پاکستان تحریک انصاف ( پی ٹی آئی ) کے خلاف پولیس کا بڑا کریک ڈاؤن کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں 24 کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق، یہ کارروائی شہر کے علاقے آرٹلری میدان میں کی گئی، جہاں پولیس نے پی ٹی آئی کے کارکنوں کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا ہے۔ اس کے علاوہ، تقریباً 150 نامعلوم افراد کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق، مقدمہ نمبر 56/2026 سرکاری مدعیت میں درج کیا گیا ہے جس میں مختلف دفعات شامل کی گئی ہیں، جن میں دفعہ 147، 149، 186 اور 188 شامل ہیں۔ ایف آئی
آر کے مندرجات کے مطابق، پی ٹی آئی کے کارکنان علیم عادل شیخ کی قیادت میں ایک ریلی کی شکل میں فورارہ چوک سے کراچی پریس کلب کی جانب بڑھ رہے تھے۔ اس ریلی میں شرکاء کے ہاتھوں میں بینرز اور ڈنڈے بھی موجود تھے۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ سیکیورٹی اہلکاروں نے ریلی کو روکنے کی کوشش کی اور شرکاء کو دفعہ 144 کے نفاذ سے آگاہ کیا جو حکومت سندھ کی جانب سے ریڈ زون میں نافذ ہے۔ تاہم، پولیس کے مطابق ریلی کے شرکاء مشتعل ہو گئے اور انہوں نے سرکاری امور میں مزاحمت کی۔ اس کارروائی کے پس منظر میں، پی ٹی آئی نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاج کا اعلان کیا تھا، جس کے نتیجے میں خواتین سمیت درجنوں کارکنوں کو گرفتار کیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ احتجاج کے دوران شرکاء نے قانون کی خلاف ورزی کی، جس کی وجہ سے یہ گرفتاریاں عمل میں آئیں۔ سیاسی مبصرین کا خیال ہے کہ اس کریک ڈاؤن کا مقصد پی ٹی آئی کو احتجاج کرنے سے روکنا اور حکومت کے فیصلوں کے خلاف آواز اٹھانے والوں کو دبانا ہے۔ تاہم، پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے اس کارروائی کی مذمت کی ہے اور اسے جمہوری حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت احتجاج کرنے کے حق کو سلب کر رہی ہے اور کارکنوں کو جھوٹے الزامات میں پھنسا رہی ہے۔ اس واقعے کے بعد، شہر میں سیاسی کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے اور مزید احتجاج اور مظاہروں کا خدشہ ہے۔ پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ سیاسی جماعتوں اور شہریوں کی جانب سے اس معاملے پر مختلف ردعمل سامنے آ رہے ہیں۔\یہ واقعہ ایک ایسے وقت میں پیش آیا ہے جب ملک میں سیاسی درجہ حرارت بلند ہے اور مختلف سیاسی جماعتیں آئندہ انتخابات کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ پی ٹی آئی نے حکومت پر الزام لگایا ہے کہ وہ انتقامی کارروائیوں کے ذریعے اسے کمزور کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ حکومتی عہدیداروں نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ قانون کی حکمرانی کو یقینی بنانے کے لیے کارروائی کی گئی ہے اور کسی بھی سیاسی جماعت کو غیر قانونی سرگرمیوں کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس کریک ڈاؤن کے بعد، پی ٹی آئی نے اپنے کارکنوں اور حامیوں سے پرامن رہنے اور کسی بھی قسم کی اشتعال انگیزی سے بچنے کی اپیل کی ہے۔ پارٹی قیادت نے قانونی ماہرین سے مشاورت شروع کر دی ہے تاکہ گرفتار کارکنوں کی رہائی کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس کے علاوہ، پارٹی نے اس معاملے کو عدالت میں لے جانے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ مجموعی طور پر، یہ واقعہ کراچی میں سیاسی ماحول کو مزید کشیدہ کر گیا ہے اور آنے والے دنوں میں اس کے اثرات محسوس کیے جا سکتے ہیں۔
کراچی پی ٹی آئی کریک ڈاؤن گرفتاریاں احتجاج پولیس سیاست
