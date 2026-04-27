کراچی: اسکیم 33 میں نالے پر قبضہ، رکن سندھ اسمبلی کی تشویش اور فوری کارروائی کا مطالبہ

سندھ اسمبلی کے رکن فرحان انصاری نے اسکیم 33 میں نالے پر مبینہ قبضے اور رہائشی اسکیم بنانے کے منصوبے پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے تجاوزات کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔
سندھ اسمبلی کے رکن فرحان انصاری نے کراچی کے علاقے اسکیم 33 میں ایک نالے پر مبینہ قبضے اور اس پر رہائشی اسکیم بنانے کے منصوبے پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اس معاملے کو انتہائی سنجیدگی سے لیتے ہوئے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ فرحان انصاری نے عباس ٹاؤن کے قریب واقع نالے کی زمین پر غیرقانونی تجاوزات کے خلاف فوری اور مؤثر کارروائی کرنے کے لیے کراچی میئر آفس، کمشنر کراچی اور دیگر متعلقہ سرکاری اداروں کو باضابطہ خط ارسال کیا ہے۔ خط میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ نالے پر قبضہ کرنا نہ صرف قانون کی خلاف ورزی ہے بلکہ یہ شہریوں کے لیے متعدد سنگین خطرات کا باعث بن سکتا ہے۔ سب سے بڑا خدشہ یہ ہے کہ اس تجاوزات کی وجہ سے علاقے میں سیلاب ی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، خاص طور پر مون سون کے موسم میں۔ نالے کا راستہ بند ہونے سے بارش کا پانی جمع ہو جائے گا اور اس سے جانی و مالی نقصان کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ اس کے علاوہ، یہ قبضہ علاقے کے سیوریج سسٹم کو بھی بری طرح متاثر کر سکتا ہے، جس سے نکاسی آب کی صورتحال مزید خراب ہو جائے گی اور صفائی کا مسئلہ پیدا ہو گا۔ فرحان انصاری نے خبردار کیا ہے کہ اس قسم کی غیرقانونی سرگرمیاں انتظامی مسائل کو جنم دیں گی اور کراچی کے شہری انفراسٹرکچر پر غیر ضروری دباؤ ڈالیں گی۔ انہوں نے کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن ( کے ایم سی ) اور ڈپٹی کمشنر ایسٹ سے فوری طور پر مداخلت کرنے اور قبضہ ختم کروانے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس معاملے میں ملوث افراد کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے اور ان افراد کے خلاف بھی کارروائی کی جانی چاہیے جو ممکنہ طور پر اس قبضہ کاری میں سہولت کاری کر رہے ہیں۔ رکن سندھ اسمبلی نے اپنے خط میں اس بات پر بھی زور دیا کہ ماضی میں بھی نالے کے کچھ حصوں پر قبضہ کر کے رہائشی منصوبے بنائے جا چکے ہیں اور اب دوبارہ سے مزید زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس طرح کے غیرقانونی قبضے شہریوں کی جان و مال کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ فرحان انصاری نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ اس معاملے پر فوری نوٹس لے اور شہریوں کے حقوق اور جان و مال کی حفاظت کے لیے ضروری اقدامات کرے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کراچی جیسے بڑے شہر میں انفراسٹرکچر کی حفاظت اور شہریوں کو بنیادی سہولیات کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ غیرقانونی تجاوزات کے خلاف کارروائی میں کسی قسم کی سیاسی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ، انہوں نے متعلقہ اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ نالے کے اطراف کی زمین کا مکمل سروے کریں اور قبضہ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کریں۔ انہوں نے شہریوں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ غیرقانونی تجاوزات کے خلاف آواز اٹھائیں اور حکومت کو اس معاملے میں تعاون کریں۔
سندھ اسمبلی کے رکن فرحان انصاری نے کراچی کے علاقے اسکیم 33 میں ایک نالے پر مبینہ قبضے اور اس پر رہائشی اسکیم بنانے کے منصوبے پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اس معاملے کو انتہائی سنجیدگی سے لیتے ہوئے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ فرحان انصاری نے عباس ٹاؤن کے قریب واقع نالے کی زمین پر غیرقانونی تجاوزات کے خلاف فوری اور مؤثر کارروائی کرنے کے لیے کراچی میئر آفس، کمشنر کراچی اور دیگر متعلقہ سرکاری اداروں کو باضابطہ خط ارسال کیا ہے۔ خط میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ نالے پر قبضہ کرنا نہ صرف قانون کی خلاف ورزی ہے بلکہ یہ شہریوں کے لیے متعدد سنگین خطرات کا باعث بن سکتا ہے۔ سب سے بڑا خدشہ یہ ہے کہ اس تجاوزات کی وجہ سے علاقے میں سیلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، خاص طور پر مون سون کے موسم میں۔ نالے کا راستہ بند ہونے سے بارش کا پانی جمع ہو جائے گا اور اس سے جانی و مالی نقصان کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ اس کے علاوہ، یہ قبضہ علاقے کے سیوریج سسٹم کو بھی بری طرح متاثر کر سکتا ہے، جس سے نکاسی آب کی صورتحال مزید خراب ہو جائے گی اور صفائی کا مسئلہ پیدا ہو گا۔ فرحان انصاری نے خبردار کیا ہے کہ اس قسم کی غیرقانونی سرگرمیاں انتظامی مسائل کو جنم دیں گی اور کراچی کے شہری انفراسٹرکچر پر غیر ضروری دباؤ ڈالیں گی۔ انہوں نے کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن (کے ایم سی) اور ڈپٹی کمشنر ایسٹ سے فوری طور پر مداخلت کرنے اور قبضہ ختم کروانے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس معاملے میں ملوث افراد کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے اور ان افراد کے خلاف بھی کارروائی کی جانی چاہیے جو ممکنہ طور پر اس قبضہ کاری میں سہولت کاری کر رہے ہیں۔ رکن سندھ اسمبلی نے اپنے خط میں اس بات پر بھی زور دیا کہ ماضی میں بھی نالے کے کچھ حصوں پر قبضہ کر کے رہائشی منصوبے بنائے جا چکے ہیں اور اب دوبارہ سے مزید زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس طرح کے غیرقانونی قبضے شہریوں کی جان و مال کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ فرحان انصاری نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ اس معاملے پر فوری نوٹس لے اور شہریوں کے حقوق اور جان و مال کی حفاظت کے لیے ضروری اقدامات کرے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کراچی جیسے بڑے شہر میں انفراسٹرکچر کی حفاظت اور شہریوں کو بنیادی سہولیات کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ غیرقانونی تجاوزات کے خلاف کارروائی میں کسی قسم کی سیاسی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ، انہوں نے متعلقہ اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ نالے کے اطراف کی زمین کا مکمل سروے کریں اور قبضہ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کریں۔ انہوں نے شہریوں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ غیرقانونی تجاوزات کے خلاف آواز اٹھائیں اور حکومت کو اس معاملے میں تعاون کریں۔ اسلام آباد میں ریڈ زون کے اطراف ٹریفک پابندیاں ختم کر دی گئی ہیں۔ اس فیصلے سے شہریوں کو بڑی سہولت ہوگی اور وہ بغیر کسی رکاوٹ کے اس علاقے میں آ جا سکیں گے۔ کراچی میں کلفٹن میں ایف بی آر افسر کے زخمی ہونے کے معاملے میں، ملزم کے والد کا بیان سامنے آ گیا ہے۔ انہوں نے بیٹے کے واقعے میں ملوث ہونے سے انکار کیا ہے۔ خبریں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ پر یہ اور دیگر اہم خبریں شائع کی گئی ہیں۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کے جملہ حقوق محفوظ ہیں
کراچی سندھ اسمبلی فرحان انصاری اسکیم 33 نالہ قبضہ تجاوزات سیلاب سیوریج کے ایم سی
United States Latest News, United States Headlines
