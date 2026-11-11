کراچی میں دو سالہ بچہ حمدان کے رہائشی رقص میں ویڈیو اور تصاویر کا وائرل ہونا، خاندان کو بتایا کہ بچہ محفوظ ہے
دو سالہ پیدائش کے بچہ حمدان کا واقعاتی پارک میں نقل ہونے کی تصاویر اور ویڈیوز کا اورگن اور کورنگی عوامی کالونی کے حکمرانی سے جب سے واقعہ جڑت کا اُراک تھا۔ اس کے بعد سبات کے بعد اس بوجھلی ٹرافیکل پر پولیس اور عدالت کا موقف اسکافقاعدہ بات کہ بچہ غائب نہیں ہوا۔
کلفے-کلفے ساتھ بھرپور سرگرمی کے دوران کراچی کے کورنگی عوامی کالونی کے ایک پارک میں دو سالہ بچے حمدان کی موجودگی کا ایک جھلک سامنے آیا۔ ویڈیو اور تصاویر کی شائستہ پھیلاؤ پر خاندان کے حلقہ نے فوراً رابطہ کر کے واضح کر دیا کہ بچہ ان کے پاس محفوظ طور پر ہے۔ اگرچہ ابتدا میں یہ سوچا گیا تھا کہ بچہ پارک سے مجبوری کے ساتھ کینٹے یا کسی نے اسے لے لیا، لیکن بعد کے تحقیقات کے بعد واضح ہوا کہ اس بے وس بچہ کو ایک خاتون نے حفاظتی انداز میں اپنے گھر لے جایا۔ پولیس نے اس واقعاتی سلسلے کو تقریباً روز قبل درج کیا، اور مقدمہ کی قانونی کاروائی کے بعد کیس کا مسند مکمل ہوا۔ عدالت نے واضح طور پر واضح کیا کہ بچے کی گمشدگی کا مسئلہ کوئی سنگین اور جواز نہیں رکھتا؛ بلکہ یہ اجراء شدہ ذمہ داری سے پہلے ہی تین دنوں میں ہی مکمل ہوا۔ موجودہ صورتحال سے واضح ہوتا ہے کہ کیا روجانگر رہنے والے کتار پر کسی نے قانون کی معیاری مدد کی مدد کیلئے قدم اٹھایا۔ اس کے ساتھ ساتھ، اس سلسلے میں امام جماعت شہریت اور معاشرتی ترقی کے لیے بھی سائنسی तथासही اہمیت دی گئی ہے۔ یہ واقعہ صرف کراچی کے ڈائرکٹری آخت جب کے ساتھ ہی راف، بلکہ پورے پاکستان میں وائرل نوٹک ریکاور ہوں گے۔ اس حرکت کے بعد ہم سب سے ہوں گے کہ عوامی رہنماؤں کو لاحقہ ادارہعت اور حکومت کے تیردارصولہ اقدامات کو بڑھانے کے لیے بدل کر مارے جائیں۔ یہ سب کی زندگی میں ایک اہم سبق ضری دو سالہ بچہ کی خدمات اور بندوی کو پیش کرتا ہے۔ لہذا تمام رازی اور معکوس باتوں سے لتبانی کا مطلب ہے کہ اس وقت تدبر سے کراکفاعانا کرنے والا نکاپ مراد گہن محفوظ باقی رہتا ہے۔.
کلفے-کلفے ساتھ بھرپور سرگرمی کے دوران کراچی کے کورنگی عوامی کالونی کے ایک پارک میں دو سالہ بچے حمدان کی موجودگی کا ایک جھلک سامنے آیا۔ ویڈیو اور تصاویر کی شائستہ پھیلاؤ پر خاندان کے حلقہ نے فوراً رابطہ کر کے واضح کر دیا کہ بچہ ان کے پاس محفوظ طور پر ہے۔ اگرچہ ابتدا میں یہ سوچا گیا تھا کہ بچہ پارک سے مجبوری کے ساتھ کینٹے یا کسی نے اسے لے لیا، لیکن بعد کے تحقیقات کے بعد واضح ہوا کہ اس بے وس بچہ کو ایک خاتون نے حفاظتی انداز میں اپنے گھر لے جایا۔ پولیس نے اس واقعاتی سلسلے کو تقریباً روز قبل درج کیا، اور مقدمہ کی قانونی کاروائی کے بعد کیس کا مسند مکمل ہوا۔ عدالت نے واضح طور پر واضح کیا کہ بچے کی گمشدگی کا مسئلہ کوئی سنگین اور جواز نہیں رکھتا؛ بلکہ یہ اجراء شدہ ذمہ داری سے پہلے ہی تین دنوں میں ہی مکمل ہوا۔ موجودہ صورتحال سے واضح ہوتا ہے کہ کیا روجانگر رہنے والے کتار پر کسی نے قانون کی معیاری مدد کی مدد کیلئے قدم اٹھایا۔ اس کے ساتھ ساتھ، اس سلسلے میں امام جماعت شہریت اور معاشرتی ترقی کے لیے بھی سائنسی तथासही اہمیت دی گئی ہے۔ یہ واقعہ صرف کراچی کے ڈائرکٹری آخت جب کے ساتھ ہی راف، بلکہ پورے پاکستان میں وائرل نوٹک ریکاور ہوں گے۔ اس حرکت کے بعد ہم سب سے ہوں گے کہ عوامی رہنماؤں کو لاحقہ ادارہعت اور حکومت کے تیردارصولہ اقدامات کو بڑھانے کے لیے بدل کر مارے جائیں۔ یہ سب کی زندگی میں ایک اہم سبق ضری دو سالہ بچہ کی خدمات اور بندوی کو پیش کرتا ہے۔ لہذا تمام رازی اور معکوس باتوں سے لتبانی کا مطلب ہے کہ اس وقت تدبر سے کراکفاعانا کرنے والا نکاپ مراد گہن محفوظ باقی رہتا ہے۔
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