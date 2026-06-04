کراچی میں سندھ رینجرز اور SIU کی مشترکہ کارروائی میں جمیل چھنگا گینگ کے تین ملزم گرفتار

سینڈھ رینجرز اور SIU نے ناظم آباد اور گلبہار میں عالمی ایکسٹورشن نیٹ ورک کے مقابلے میں آپریشن کیا۔ اس میں ایک مطلوبہ ملزم کی لحجہ پرن ٹکمار ہوئی، ایک زخمی ہوا اور ایک منشیات اور اسلحہ کے ساتھ گرفتار ہوا۔
کراچی میں سندھ رینجرز اور سپیشل انویسٹی گیشن یونٹ ( SIU ) کی مشترکہ کارروائی نے مشتبہ جمیل چھنگا گینگ سے منسلک ایک ایکسٹورشن نیٹ ورک کے اراکین کو نشانہ بنایا۔ یہ آپریشن ناظم آباد اور گلبہار کے علاقوں میں انٹیلیجنس رپورٹوں کی بنیاد پر کیا گیا۔ جب پولیس اہلکاروں نے گھیراؤ کیا تو ملزمان نے فائرنگ شروع کی، جس کے ردعمل میں ایک شدید جھڑپ چھڑی۔ اس جھڑپ کے دوران سب سے زیادہ مطلوبہ ملزم، سکندر عرف بابَر کلیا، کو جگہ پر ہی مار دیا گیا۔ ایک اور ملزم، اسد عرف لولو، کو زخمی کر کے حراست میں لیا گیا۔ مزید ایک شخص، zohaib عرف شاہ صاحب، کو اسلحہ اور گولہ بارود کے ساتھ گرفتار کیا گیا۔ پولیس نے زیرِتحقیق سے ریکارڈ کیے گئے اسلحہ جات اور گولہ بارود کی ملکیت بھی حاصل کی۔ قابضہ شدہ ملزم سکندر کلیا ایک بار بار فلاحی جرائم کا مرتکب رہ چکا تھا۔ اسے پہلے بھی ڈاؤن ٹاؤن کے مقابلے میں مخالف دہشت گردی ڈپارٹمنٹ (CTD) کے ساتھ جھڑپ میں گرفتار اور زخمی کیا جا چکا تھا۔ 2018 سے اس پر کئی ایکسٹورشن ، دہشت گردی اور ہتھیاروں کے استعمال کے الزامات ہیں۔ حال ہی میں اسی نے ناظم آباد میں ایک فاسٹ فوڈ آؤٹ لیٹ اور تجارتی عمارت پر فائرنگ کی تھی جب اس کے ایکسٹورشن کی مانگ پوری نہ ہوئی۔ اس کی کاروائی کی سی سی ٹی وی ویڈیو اور اس کے بعد کے چھپنے کے اوقات کار نے اس کی شناخت میں مدد کی۔ اس کے بعد وہ اندرونی سندھ میں چھپ گیا تھا لیکن پھر واپس کراچی آ کر ایگزٹورشن کے منصوبے دوبارہ شروع کر دیا۔ اسد عرف لولو بھی پہلے SIU کے تحت حراست میں تھا اور اس پر بھی ایکسٹورشن کے الزامات عائد ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ، گرفتار شدہ zohail عرف شاہ صاحب پر منشیات کے کاروبار اور گینگ کے اراکین کے لیے محفوظ گھروں کی فراہمی کا الزام ہے۔ سیکورٹی ایجنسیوں نے اشارہ کیا ہے کہ اس آپریشن کے بعد مزید ممبران کو گرفتار کرنے کے لئے جاری پڑی کارروائیوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ قدم شہر کے کاروباری علاقوں میں عام شہریوں کی حفاظت اور قانون کی حکمرانی کو مضبوط بنانے کے لئے اٹھایا گیا ہے.
کراچی میں سندھ رینجرز اور سپیشل انویسٹی گیشن یونٹ (SIU) کی مشترکہ کارروائی نے مشتبہ جمیل چھنگا گینگ سے منسلک ایک ایکسٹورشن نیٹ ورک کے اراکین کو نشانہ بنایا۔ یہ آپریشن ناظم آباد اور گلبہار کے علاقوں میں انٹیلیجنس رپورٹوں کی بنیاد پر کیا گیا۔ جب پولیس اہلکاروں نے گھیراؤ کیا تو ملزمان نے فائرنگ شروع کی، جس کے ردعمل میں ایک شدید جھڑپ چھڑی۔ اس جھڑپ کے دوران سب سے زیادہ مطلوبہ ملزم، سکندر عرف بابَر کلیا، کو جگہ پر ہی مار دیا گیا۔ ایک اور ملزم، اسد عرف لولو، کو زخمی کر کے حراست میں لیا گیا۔ مزید ایک شخص، zohaib عرف شاہ صاحب، کو اسلحہ اور گولہ بارود کے ساتھ گرفتار کیا گیا۔ پولیس نے زیرِتحقیق سے ریکارڈ کیے گئے اسلحہ جات اور گولہ بارود کی ملکیت بھی حاصل کی۔ قابضہ شدہ ملزم سکندر کلیا ایک بار بار فلاحی جرائم کا مرتکب رہ چکا تھا۔ اسے پہلے بھی ڈاؤن ٹاؤن کے مقابلے میں مخالف دہشت گردی ڈپارٹمنٹ (CTD) کے ساتھ جھڑپ میں گرفتار اور زخمی کیا جا چکا تھا۔ 2018 سے اس پر کئی ایکسٹورشن، دہشت گردی اور ہتھیاروں کے استعمال کے الزامات ہیں۔ حال ہی میں اسی نے ناظم آباد میں ایک فاسٹ فوڈ آؤٹ لیٹ اور تجارتی عمارت پر فائرنگ کی تھی جب اس کے ایکسٹورشن کی مانگ پوری نہ ہوئی۔ اس کی کاروائی کی سی سی ٹی وی ویڈیو اور اس کے بعد کے چھپنے کے اوقات کار نے اس کی شناخت میں مدد کی۔ اس کے بعد وہ اندرونی سندھ میں چھپ گیا تھا لیکن پھر واپس کراچی آ کر ایگزٹورشن کے منصوبے دوبارہ شروع کر دیا۔ اسد عرف لولو بھی پہلے SIU کے تحت حراست میں تھا اور اس پر بھی ایکسٹورشن کے الزامات عائد ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ، گرفتار شدہ zohail عرف شاہ صاحب پر منشیات کے کاروبار اور گینگ کے اراکین کے لیے محفوظ گھروں کی فراہمی کا الزام ہے۔ سیکورٹی ایجنسیوں نے اشارہ کیا ہے کہ اس آپریشن کے بعد مزید ممبران کو گرفتار کرنے کے لئے جاری پڑی کارروائیوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ قدم شہر کے کاروباری علاقوں میں عام شہریوں کی حفاظت اور قانون کی حکمرانی کو مضبوط بنانے کے لئے اٹھایا گیا ہے
کراچی سندھ رینجرز SIU ایکسٹورشن جمیل چھنگا گینگ
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