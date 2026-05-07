کراچی اور سندھ میں شدید ہیٹ ویو کا خطرہ: سمندری ہواؤں کی بندش سے گرمی میں مزید شدت کا امکان

محکمہ موسمیات نے کراچی اور سندھ کے دیگر شہروں میں 11 مئی تک شدید گرمی اور حبس کی پیش گوئی کی ہے جس کے باعث شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔
پاکستان کے صوبہ سندھ میں موسم کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہو چکی ہے اور محکمہ موسمیات نے صوبے کے بالائی اور وسطی حصوں سمیت کراچی کے لیے شدید ہیٹ ویو کا الرٹ جاری کر دیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سندھ کے زیادہ تر اضلاع میں آج سے لے کر 11 مئی تک شدید گرمی کی لہر جاری رہے گی جس سے عام شہریوں کی زندگی مفلوج ہونے کا خدشہ ہے۔ کراچی کی بات کی جائے تو یہاں موسم انتہائی گرم اور خشک رہنے کے ساتھ ساتھ حبس میں بھی شدید اضافہ متوقع ہے۔ ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں سمندری ہواؤں کی آمد میں کمی واقع ہوئی ہے اور ان ہواؤں کی بندش یا کمزوری کی وجہ سے شہر کے درجہ حرارت میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے کو ملے گا۔ سمندری ہوایں عام طور پر کراچی کے درجہ حرارت کو اعتدال میں رکھتی ہیں لیکن موجودہ صورتحال میں ان کی عدم موجودگی گرمی کی شدت کو مزید بڑھا دے گی جس سے شہریوں کے لیے سانس لینا بھی دشوار ہو جائے گا۔ محکمہ موسمیات کی فراہم کردہ تفصیلات کے مطابق کراچی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے لیکن اصل مسئلہ صرف درجہ حرارت نہیں بلکہ ہوا میں موجود نمی کا تناسب ہے۔ شہر میں نمی کی سطح 78 فیصد تک ریکارڈ کی گئی ہے جس کی وجہ سے محسوس ہونے والا درجہ حرارت اصل درجہ حرارت سے کہیں زیادہ ہوگا۔ اندازہ ہے کہ حبس کی وجہ سے شہریوں کو 40 سے 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک کی شدت محسوس ہوگی۔ اس وقت مغربی سمت سے 19 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں جو کہ گرمی کو کم کرنے کے بجائے حبس میں اضافہ کر رہی ہیں۔ یہ موسمی حالات ساحلی شہر کراچی کے لیے انتہائی تکلیف دہ ثابت ہو سکتے ہیں کیونکہ شدید نمی انسانی جسم سے پسینے کے ذریعے ٹھنڈک حاصل کرنے کے عمل کو سست کر دیتی ہے جس کے نتیجے میں جسمانی درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے اور ہیٹ اسٹروک یا لو لگنے کے واقعات میں اضافہ ہوتا ہے۔ ان شدید حالات کے پیش نظر مقامی انتظامیہ اور محکمہ صحت نے شہریوں کے لیے اہم ہدایات جاری کی ہیں۔ خاص طور پر بچوں، بوڑھوں اور خواتین کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نکلنے سے گریز کریں۔ دوپہر کے اوقات میں جب سورج کی تپش اپنے عروج پر ہوتی ہے اس وقت باہر نکلنا صحت کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ شہریوں کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں تاکہ جسم میں پانی کی کمی نہ ہو اور ڈی ہائیڈریشن جیسے مسائل سے بچا جا سکے۔ ہلکے رنگ کے اور سوتی کپڑے پہننے کی سفارش کی گئی ہے تاکہ جلد کو ہوا لگتی رہے اور گرمی کا اثر کم ہو۔ مزید برآں طبی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ ہیٹ ویو کے دوران شدید سر درد، چکر آنا یا متلی محسوس ہونے کی صورت میں فوری طور پر ٹھنڈی جگہ پر منتقل ہوں اور طبی امداد حاصل کریں۔ شہر کے کھلے مقامات پر کام کرنے والے مزدوروں اور ٹریفک پولیس اہلکاروں کے لیے یہ وقت انتہائی مشکل ہے لہذا انہیں بھی وقفے وقفے سے آرام کرنے اور پانی پینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ حکومت نے ہسپتالوں کو الرٹ رہنے اور ہیٹ اسٹروک کے مریضوں کے لیے خصوصی وارڈز تیار رکھنے کا حکم دیا ہے تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹا جا سکے۔ شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ حکومت اور محکمہ موسمیات کی ہدایات پر عمل کریں تاکہ اس شدید موسمی لہر کے مضر اثرات سے بچا جا سکے اور انسانی جانوں کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے.
