کراچی میں اندھی گولیوں کا سلسلہ جاری، اکتوبر میں 43 شہری زخمی
کراچی میں اکتوبر مہینے کے دوران اندھی گولیوں سے 43 افراد زخمی ہوئے، جن میں شیر خوار بچے اور خواتین بھی شامل ہیں، پولیس کا ردعمل ناکافی رہا۔
کراچی میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ناکامی کی وجہ سے شہریوں کے لیے زندگی خطرے سے دوچار ہو چکی ہے، جہاں نامعلوم افراد کی جانب سے چلائی جانے والی گولیاں شہر کے مختلف علاقوں میں سہیلے کا انتقامی اقدام بن گئی ہیں۔ اکتوبر کے مہینے کے دوران شہر قائد میں نامعلوم سمت سے چلنے والی گولیاں چلنے کے 43 واقعات پیش آئے، جن کے نتیجے میں 43 افراد زخمی ہوئے۔
مہینے بھر کے زخمی ہونے والوں کی تفصیلات
چھیپا فاؤنڈیشن کے ترجمان کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق، 1 اکتوبر کو بلدیہ سیکٹر فور میں گھر کے اندر لگنے والی گولی سے 6 ماہ کی بشریٰ زخمی ہوئی، جس کے بعد اس صورتحال میں اضافہ ہوتا گیا۔ 2 اکتوبر کو پی آئی بی کالونی پرانی سبزی منڈی پیر بخاری کے قریب رہائشی عمارت میں نامعلوم سمت سے آنے والی گولی سے 20 سالہ گل رحمٰن زخمی ہوا، جبکہ اگلے ہی روز 3 اکتوبر کو فرنٹیئر کالونی غوثیہ محلہ 2 نمبر شہید قبرستان کے قریب 13 ماہ کا نومولود بچہ ابوبکر زخمی ہوا۔Also readMississippi Democrat eyes upset victory in US Senate race
خواتین اور بچوں کا نشانہ بننا
اس سلسلے میں 4 اکتوبر کو منگھوپیر نیو میانوالی کالونی میں دو افراد زخمی ہوئے، جن میں 45 سالہ ناصر اور 28 سالہ عثمان شامل تھے۔ 5 اکتوبر کو کورنگی انڈس اسپتال کے قریب 24 سالہ ثریا بی بی اور 6 اکتوبر کو سائٹ ایریا باوانی چالی میں 25 سالہ محمود علی زخمی ہوئے، جو ثابت کرتے ہیں کہ بے ڈھنگے انداز میں گولیاں چلانا اب محض مجرموں تک محدود نہیں رہا۔ 7 اکتوبر کو کیماڑی گوٹ لائن ہوٹل کے قریب 27 سالہ وقاص اور لیاقت آباد دس نمبر ناز اسکول والی گلی میں 15 سالہ حسیب بھی ان میں شامل ہیں۔
گھروں میں بھی عدم تحفظ کا احساس
11 اکتوبر کو چار افراد زخمی ہوئے، جن میں لیاری کھڈا مارکیٹ میمن سوسائٹی میں 27 سالہ سبطین، کورنگی کراسنگ میں 24 سالہ زبیر، اورنگی 12 نمبر میں 32 سالہ وسیم اور منگھوپیر غازی گوٹھ میں 4 سالہ صبیحہ شامل تھے۔ 14 اکتوبر کو شاہ فیصل کالونی ایک نمبر میں 29 سالہ ظہور اور 16 اکتوبر کو نارتھ ناظم آباد سخی حسن چورنگی میں 55 سالہ ٹیپو سلطان زخمی ہوئے، جبکہ اختر کالونی میں 38 سالہ سعدیہ پروین بھی اسی فہرست میں آتی ہے۔
زخمی ہونے والوں کی اعداد و شمار کا تجزیہ
17 اکتوبر کو کورنگی ڈیڑھ نمبر میں 18 سالہ کنزا، نارتھ کراچی زرینہ کالونی میں 45 سالہ منیر احمد، محمود آباد میں 5 سالہ دعا زہرہ اور نارتھ ناظم آباد میں 42 سالہ پرویز زخمی ہوئے۔ 18 اکتوبر کو ملیر داؤد گوٹھ میں 22 سالہ حسنین، لیاری میں 27 سالہ شعیب، بنارس میں 15 سالہ معاویہ، سائٹ ایریا میں 50 سالہ عباد الرحمٰن اور یوسف پلازہ میں 40 سالہ شعیب کو نشانہ بنایا گیا۔
20 اکتوبر تک صورتحال کا اختتامی جائزہ
19 اکتوبر کو کورنگی پیٹرول پمپ کے قریب 35 سالہ فاضل، صفورا میں 48 سالہ محمد افضل شدید زخمی ہوئے اور کورنگی اللہ والا ٹاؤن میں 10 سالہ نبیحہ زخمی ہوئی۔ 20 اکتوبر کو گلشن اقبال بلاک 4 میں 40 سالہ روبینہ اور کورنگی 6 نمبر سیکٹر 51 بی میں زخمی ہوئے، جس سے دو ماہ کے دوران کل 67 زخمیوں کی تعداد ثابت ہوتی ہے۔
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