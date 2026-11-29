کراچی میں شاہراہ فیصل اور لیاری ایکسپریس وے کھلی رہیں
سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے کراچی کی زیادہ تر شاہراہیں بند ہیں، لیاری ایکسپسی وے اور شاہراہ فیصل ٹریفک کے لیے کھلی ہیں، تفصیلات پڑھیں۔
سیکیورٹی انتظامات کی وجہ سے کراچی میں شاہراہ فیصل ، لیاری ایکسپریس وے ، نیشنل ہائی وے اور سپر ہائی وے ٹریفک کے لیے کھلی رہیں۔ کراچی پولیس نے ایک سیاسی جماعت کی ریلی کے پیش نظر ریڈ زون اور اہم مقامات کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا تھا۔
ریڈ زون میں سخت سیکیورٹی انتظامات
ترجمان ٹریفک پولیس کے مطابق ریلی شہر کے مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی فوارہ چوک اور عبداللہ ہارون روڈ پر پہنچی۔ اس واقعے کے باعث پی آئی ڈی سی چوک، عبداللہ ہارون روڈ اور ملحقہ سڑکوں پر ٹریفک کا معمولی دباؤ محسوس کیا گیا۔ پولیس نے ریڈ زون میں سیکیورٹی سخت کرنے کے لیے بڑی تعداد میں کنٹینرز پہنچائے۔Also readE. coli outbreak at Northern Ireland nursery sparks public health investigation
گورنر ہاؤس سے میٹروپول اور شاہراہ فیصل کے ایف ٹی سی مقام پر کنٹینرز لگا کر راستے بند کر دیے گئے۔ فوارہ چوک کی جانب تھانہ گلی آنے جانے والے ایوان صدر روڈ کی دونوں اطراف ٹریفک کے لیے مکمل بند رہی۔ دین محمد وفائی روڈ کی دونوں سمتوں میں بھی ٹریفک کی آمد و رفت روک دی گئی۔
ٹریفک کی متبادل شاہراہوں کا تعین
ملیر ندی برج جانب شہر میں داخل ہوتے وقت نیشنل ہائی وے روڈ سیکیورٹی کی وجہ سے ٹریفک کے لیے بند کیا گیا۔ اس صورت حال میں ٹریفک کو قائد آباد چوک سے داؤد چورنگی کی طرف بھیجا گیا۔ بسم اللہ چوک کی جانب سبمرین انڈر پاس اور داؤد پوتا روڈ کو بھی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔
ٹریفک کو بسم اللہ چوک سے لکی اسٹار سگنل کی طرف موڑا گیا۔ سروان ہوٹل کی جانب شاہراہ فیصل پر راجا غضنفر علی روڈ بند کر کے ٹریفک کو مرینہ سگنل کی طرف بھیجا گیا۔ ریکس سینٹر جانب آواری ٹاور پر فاطمہ جناح روڈ بند کر کے ٹریفک کو فوارہ چوک کی طرف منتقل کیا گیا۔
نمائش اور ایم اے جناح روڈ پر ٹریفک کی رکاوٹیں
نمائش ایم اے جناح روڈ اور نمائش چورنگی جانب خداداد کالونی میں شاہراہ قائدین روڈ کو ٹریفک کے لیے بند رکھا گیا۔ گرو مندر سے آنے والی ٹریفک کو پی پی چورنگی کی طرف بھیجا گیا۔ کیپری چوک سے آنے والی ٹریفک کو نمائش سے سیدھا گرو مندر کی طرف موڑا گیا۔
سوسائٹی سگنل جانب نمائش شاہراہ قائدین روڈ بند کر کے ٹریفک کو سوسائٹی برج کے اوپر سے کوریڈور تھری کی طرف بھیجا گیا۔ پی پی چورنگی جانب کوریڈور تھری روڈ بند کر کے ٹریفک کو پی پی چورنگی سے عائشہ عزیز روڈ کی طرف منتقل کیا گیا۔
آواری ٹاور اور شاہراہ فیصل کے راستے
آواری ٹاور جانب ریجنٹ پلازہ میں شاہراہ فیصل روڈ بند کر کے ٹریفک کو آواری سگنل سے دائیں جانب فاطمہ جناح روڈ سے کینٹ اسٹیشن، اسکول روڈ سے سی ایس ڈی، کالا پل اور ایف ٹی سی کی طرف بھیجا گیا۔ ریجنٹ پلازہ اوور ہیڈ برج جانب شاہراہ فیصل کٹ بند کر دیا گیا۔
ٹریفک کو ریجنٹ پلازہ برج کے اوپر سے جناح کارڈیو ہاسپیٹل کی طرف موڑا گیا۔ ایم آر کیانی چوک سے ہوٹل آواری جانے والے شہریوں کو سرور شہید روڈ، عبداللہ ہارون روڈ اور لکی اسٹار کا راستہ اختیار کرنے کا کہا گیا۔
کلفٹن اور صدر سے آنے والے شہریوں کے لیے راہیں
کلفٹن اور آئی آئی چندریگر روڈ سے صدر زیب مارکیٹ یا ریگل چوک جانے والے شہریوں کو سب میرین چوک سے بائیں جانب کلب روڈ، پی آئی ڈی سی، شاہین کمپلیکس یا میٹروپول سے سرور شہید جانے کا کہا گیا۔ ہوٹل آواری چورنگی سے ڈاکٹر داؤد پوتا روڈ والا راستہ اختیار کیا گیا۔
صدر موبائل مارکیٹ سے کینٹ اسٹیشن جانے والے شہری زیب النسا اسٹریٹ، ایٹریم لائٹ سگنل سے بائیں جانب لکی اسٹار، ڈاکٹر داؤد پوتا روڈ اور مہران انڈر پاس والے راستے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔
ایئرپورٹ اور لیاری ایکسپریس وے کی کھلی شاہراہیں
ایئرپورٹ آنے اور جانے والے شہریوں کے لیے شاہراہ فیصل دونوں اطراف سے کھلی رہیں۔ حیدرآباد سے کراچی آنے اور کراچی سے حیدرآباد جانے والے شہری شاہراہ فیصل اور جناح ایونیو استعمال کر سکتے ہیں۔
لیاری ایکسپریس وے کے ذریعے سہراب گوٹھ جانے والے شہریوں کے لیے لیاری ایکسپریس وے کھلا رہا۔ ترجمان ٹریفک پولیس نے شہریوں سے اپیل کی کہ زحمت اور تاخیر سے بچنے کے لیے متبادل راستے اختیار کریں اور غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔
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