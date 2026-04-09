کراچی میں لبنان پر اسرائیلی حملوں کے خلاف احتجاجی جلسہ

کراچی میں نمائش چورنگی پر منعقدہ احتجاجی جلسے میں مقررین نے اسرائیل کی جانب سے لبنان پر حملوں کی مذمت کی اور عالمی برادری سے جنگ بندی کے نفاذ کا مطالبہ کیا۔
کراچی میں نمائش چورنگی پر لبنان پر اسرائیل ی حملوں کے خلاف احتجاج ی جلسہ منعقد کیا گیا، جہاں مقررین نے اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزی اور لبنان پر حملوں کی مذمت کی۔ جلسے میں شرکاء نے حکومت پاکستان کی ثالثی کوششوں کے باوجود اسرائیل کی جانب سے جارحیت جاری رکھنے پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ مقررین نے اس بات پر زور دیا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے جنگ بندی کا ذکر کیا تھا، لیکن سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کی پاسداری نہیں کی، جس سے خطے میں کشیدگی بڑھی ہے۔ مقررین نے واضح کیا کہ ٹرمپ نے
نہ صرف پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کو نقصان پہنچایا بلکہ ایران کے ساتھ تجارت کرنے والے ممالک پر بھی پابندیاں لگانے کی دھمکی دی، جو امریکا کے اصل عزائم کو ظاہر کرتی ہے۔ جلسے میں موجود علماء کرام نے کہا کہ پاکستان نے ایران اور امریکا کے درمیان جنگ بندی کے قیام میں اہم کردار ادا کیا، لیکن اسرائیل نے اس کا احترام نہیں کیا اور لبنان پر فضائی حملے جاری رکھے، جس کے نتیجے میں معصوم شہریوں کی شہادتیں ہوئیں۔ مقررین نے اس بات پر زور دیا کہ یا تو تمام محاذوں پر جنگ بندی ہونی چاہیے، ورنہ اسرائیل اور امریکا کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مظاہرین نے امریکا اور اسرائیل کے خلاف نعرے لگائے اور ان کی جارحانہ پالیسیوں کی مذمت کی۔ اس موقع پر ملت جعفریہ کی مختلف تنظیموں کے علماء، معززین شہر، خواتین، بچے اور نوجوان بڑی تعداد میں موجود تھے۔ مقررین میں مولانا ہادی ولایتی، مولانا قمبر رضوی، عباس بادامی، مولانا عقیل موسیٰ، علامہ صادق جعفری، مبشر رکن، مولانا ناظر عباس تقوی اور دیگر شامل تھے، جبکہ مرکزی خطاب مولانا حسن ظفر نقوی نے کیا۔ مظاہرین نے پلے کارڈز، قائدین مقاومت کی تصاویر اور جھنڈے اٹھا رکھے تھے۔ جلسے کا اختتام پرامن ماحول میں ہوا، جس میں شرکاء نے اسرائیلی جارحیت کے خلاف اپنی آواز بلند کی۔ جلسے کے اختتام پر مقررین نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل کو لبنان پر حملے روکنے اور جنگ بندی کی مکمل پاسداری کرنے پر مجبور کرے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کو اسرائیل کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لینا چاہیے اور مظلوم لبنانی عوام کی حمایت کرنی چاہیے۔ مقررین نے اس بات پر زور دیا کہ خطے میں امن کے قیام کے لیے تمام فریقین کو جنگ بندی کے معاہدے کی پاسداری کرنی چاہیے اور تنازعات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ کھڑا رہا ہے اور لبنان کے عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ مقررین نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ عالمی برادری اسرائیل کے ان حملوں پر خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے اور اس خاموشی سے اسرائیل کو مزید جارحیت کا حوصلہ مل رہا ہے۔ انہوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل پر دباؤ ڈالے کہ وہ فوری طور پر لبنان پر حملے بند کرے اور جنگ بندی کی مکمل پاسداری کرے۔ جلسے کے اختتام پر شرکاء نے فلسطینی عوام کے ساتھ بھی یکجہتی کا اظہار کیا اور فلسطین کی آزادی کے لیے اپنی حمایت کا اعلان کیا۔ جلسے میں موجود نوجوانوں نے اسرائیل کی جارحانہ پالیسیوں کے خلاف شدید غم و غصے کا اظہار کیا اور مطالبہ کیا کہ عالمی برادری اسرائیل کو اس کے جنگی جرائم کے لیے جوابدہ ٹھہرائے۔ انہوں نے کہا کہ وہ لبنان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کی ہر ممکن مدد کے لیے تیار ہیں۔ جلسے میں شریک خواتین نے بھی اسرائیلی حملوں کی مذمت کی اور کہا کہ وہ مظلوم لبنانی خواتین اور بچوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتی ہیں۔ انہوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ لبنان میں انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ جلسے کے اختتام پر شرکاء نے لبنان کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی
