کراچی: پنجاب سے چوری شدہ مال فروخت کرنے والا گروہ گرفتار

لیاقت آباد پولیس نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے پنجاب سے چوری شدہ مال خیبر پختونخوا میں فروخت کرنے والے دو ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان شہریوں کو لوٹنے اور جھپٹا مارنے کی وارداتوں میں ملوث تھے۔
کراچی : لیاقت آباد پولیس نے ایک کامیاب کارروائی میں پنجاب سے چوری شدہ مال خیبر پختونخوا میں فروخت کرنے والا دو رکنی گروہ پکڑ لیا ہے۔ یہ کارروائی خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر پرانی سبزی منڈی کے علاقے میں کی گئی۔ ایس پی ماڈل ٹاؤن اسد علی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ یہ ملزمان شہریوں کو گن پوائنٹ پر لوٹنے اور جھپٹا مارنے کی واردات وں میں ملوث تھے۔ انہوں نے خاص طور پر خواتین اور بزرگ شہریوں کو نشانہ بنایا اور ان سے موبائل فون اور دیگر قیمتی اشیاء چھین لیں۔ ملزمان کی واردات وں کا انداز انتہائی بزدلانہ تھا اور انہوں نے شہریوں میں خوف و ہراس پھیلا رکھا تھا۔ پولیس نے ملزمان کی شناخت عمران اور ولید کے نام سے کی ہے۔ پولیس کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق، ملزمان کے خلاف سی سی ٹی وی فوٹیج میں موٹر سائیکل چوری کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا تھا۔ ابتدائی تفتیش میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ملزمان نے کراچی اور گرد و نواح میں 30 سے زائد واردات وں کو انجام دیا ہے۔ پولیس نے ملزمان کے قبضے سے 13 چوری شدہ موبائل فون ز، ایک موٹر سائیکل، اسلحہ اور 5 لاکھ 50 ہزار روپے کی نقدی برآمد کی ہے۔ برآمد شدہ موبائل فون ز کی مالیت لاکھوں روپے ہونے کا اندازہ ہے۔ پولیس نے بتایا کہ یہ موبائل فون ز پنجاب سے چوری کیے گئے تھے اور انہیں خیبر پختونخوا میں فروخت کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ ملزمان کے اعتراف جرم پر مزید واردات وں کا انکشاف ہونے کا امکان ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور مزید تفتیش جاری ہے۔ تفتیش کا مقصد یہ معلوم کرنا ہے کہ آیا ملزمان کے ساتھ کوئی اور افراد بھی شامل ہیں یا نہیں۔ ایس پی ماڈل ٹاؤن اسد علی نے عوام کو یقین دلایا کہ پولیس عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں کا تعاون پولیس کے لیے بہت ضروری ہے اور شہریوں کو کسی بھی مشکوش حرکت کی صورت میں فوری طور پر پولیس کو اطلاع دینی چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کراچی کو امن کا شہر بنانے کے لیے پولیس پوری قوت سے کام کر رہی ہے اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بلا تفریق کارروائی کی جائے گی۔ اس کارروائی سے شہریوں میں سکھ کا سانس ہے اور انہوں نے پولیس کی کارکردگی کی تعریف کی ہے۔
