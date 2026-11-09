کراچی میں اکتوبر کے دوران جرائم کے اعداد و شمار اور سی پی ایل سی کی رپورٹ
سی پی ایل سی کی رپورٹ کے مطابق کراچی میں اکتوبر 2026 میں موبائل فونز چھیننے کے واقعات میں اضافہ ہوا۔ گاڑیوں اور موٹرسائیکلوں کی چوری میں کمی دیکھی گئی جبکہ بھتہ خوری کے 5 واقعات رپورٹ ہوئے۔
کراچی میں ماہ اکتوبر کے دوران جرائم کی وارداتوں کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے سکا۔ سٹیزن پولیسلائزن کمیٹی ( سی پی ایل سی) کی جانب سے جاری کردہ تازہ اعداد و شمار کے مطابق اس ماہ شہر میں موبائل فونز ، گاڑیوں اور موٹرسائیکلوں کی چوری و چھینا جھپٹی کے سنگین واقعات پیش آئے۔ شہریوں کو سیکڑوں لاکھوں روپے مالیت کی اشیاء سے محروم ہونا پڑا۔
موبائل فونز چھیننے میں نمایاں اضافہ
سی پی ایل سی کے اعداد و شمار کے مطابق اکتوبر 2026 میں موبائل فونز چھیننے کی وارداتوں میں قابلِ نوٹ اضافہ دیکھنے میں آیا۔ اس ماہ کے دوران شہریوں سے 1963 موبائل فونز چھین لیے گئے۔ یہ تعداد رواں سال میں رپورٹ ہونے والے موبائل فون چھیننے کے واقعات میں سب سے زیادہ ہے۔Also readپاکستان کا برآمدی منفعت 22.6 فیصد کے ساتھ جولائی 2026 میں $3.92 بلین تک بڑھ گیا
گزشتہ سال 2025 کے پہلے دس مہینوں میں 14 ہزار 875 موبائل فونز چھینے گئے تھے۔ مقابلے میں 2026 کے اسی عرصے میں یہ تعداد بڑھ کر 16 ہزار 668 ہو گئی۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ اسٹریٹ کرائمز میں یہ اضافہ شہریوں کے لیے فکر کا باعث بنا ہوا ہے۔
گاڑیوں اور موٹرسائیکلوں کی چوری میں کمی
اسٹریٹ کرائمز کی دیگر اقسام کے حوالے سے بھی اعداد و شمار سامنے آئے ہیں۔ اکتوبر کے مہینے میں 8 گاڑیاں چھینی گئیں اور 97 گاڑیاں چوری ہوئیں۔ اسی طرح 361 موٹرسائیکلیں چھینی گئیں جبکہ 2 ہزار 295 موٹرسائیکلیں چوری کر لی گئیں۔
اگرچہ موبائل فونز چھیننے کے واقعات میں اضافہ دیکھا گیا ہے، تاہم گاڑیوں اور موٹرسائیکلوں کی چوری و چھینا جھپٹی کے حوالے سے گزشتہ سال 2025 کے مقابلے میں 2026 میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ یہ ایک مثبت پہلو ہے جو پولیس کی کارکردگی کی نشاندہی کرتا ہے۔
بھتہ خوری اور قتل و غارت گری کے اعداد و شمار
بھتہ خوری کے حوالے سے بھی تفصیلات منظر عام پر آئی ہیں۔ اکتوبر 2026 میں بھتہ خوری کے 5 واقعات رپورٹ ہوئے۔ یہ تعداد گزشتہ سال 2025 کے اکتوبر میں رپورٹ ہونے والے 18 واقعات کے مقابلے میں کم ہے۔
تاہم، سال 2025 کے پہلے دس مہینوں میں مجموعی طور پر 74 بھتہ خوری کے واقعات رپورٹ ہوئے تھے۔ 2026 کے اسی عرصے میں یہ تعداد بڑھ کر 117 ہو گئی۔ قتل و غارت گری کے واقعات میں بھی کمی دیکھی گئی ہے۔ 2025 میں 489 ایسے واقعات پیش آئے تھے جبکہ 2026 میں یہ تعداد کم ہو کر 444 رہ گئی۔
سیفٹیز اور قانون کی نفاذ کی جانب اضافی اقدامات
حالات حاضرہ سے متعلقہ دیگر اہم اطلاعات کے مطابق پولیس افسر جاوید ابڑو کے قتل کی تحقیقات کا دائرہ اندرون سندھ تک وسیع کر دیا گیا ہے۔ مشتبہ ڈکیتی گروہ کے ملوث ہونے کے حوالے سے شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔
علاوہ ازیں، پی آئی اے نے شفافیت کے لیے تمام ملازمین کو ڈسکلوزر فارم جمع کرانے کی ہدایت کر دی ہے۔ یہ اقدامات میڈیا گروپ کی رپورٹس اور سرکاری ذرائع کی روشنی میں ہیں۔
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