کراچی کے کلفٹن اور کورنگی علاقوں میں فائرنگ کے دو الگ الگ واقعات پیش آئے، جس کے نتیجے میں ایک ایف بی آر انسپکٹر اور ایک عام شہری زخمی ہوئے۔ پولیس نے مقدمات درج کرلیے ہیں اور ملزمان کی تلاش جاری ہے۔
کراچی، پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں گزشتہ روز دو الگ الگ علاقوں کلفٹن اور کورنگی میں فائرنگ کے واقعات پیش آئے، جس کے نتیجے میں دو افراد زخمی ہوئے۔ ان میں سے ایک زخمی شخص فیڈرل بورڈ آف ریونیو ( ایف بی آر ) کا انسپکٹر ہے۔ یہ واقعات شہر میں بڑھتے ہوئے جرم و جوہر اور امن و امان کی صورتحال پر سوالیہ نشان ہیں۔ پہلا واقعہ کلفٹن کے علاقے اوشین شاپنگ مال کے قریب پیش آیا جہاں شمشیر لاشاری نامی ایف بی آر کے انسپکٹر کو فائرنگ سے زخمی کردیا گیا۔ پولیس کے مطابق یہ واقعہ دو گاڑیوں کے درمیان تصادم کے بعد ہونے والے جھگڑے کا نتیجہ تھا۔ جھگڑے کے دوران آغا شاہمیر نامی شخص نے فائرنگ کی، جو ریٹائرڈ سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ایس پی) آغا اصغر پٹھان کا بیٹا ہے۔ زخمی انسپکٹر اور ملزم دونوں کا تعلق شکارپور سے بتایا جاتا ہے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے اور ملزم کی تلاش جاری ہے۔ یہ واقعہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ معمولی تنازعات بھی جان لیوا ثابت ہوسکتے ہیں اور شہریوں کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ پولیس کو اس قسم کے واقعات کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا واقعہ کورنگی انڈسٹریل ایریا کے قریب، کورنگی کراسنگ اللہ والا ٹاؤن میں رشیدیہ مسجد کے نزدیک پیش آیا۔ اس واقعہ میں چاچو مل نامی 45 سالہ شخص زخمی ہوا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ زخمی کو طبی امداد کے لیے جناح اسپتال منتقل کردیا گیا ہے اور واقعہ کی مزید تفتیش جاری ہے۔ اس واقعہ کی وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی ہے، لیکن پولیس مختلف پہلوؤں سے تحقیقات کر رہی ہے۔ کورنگی کا علاقہ پہلے بھی جرائم کا گڑھ رہا ہے اور یہاں پر امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے مسلسل کوششیں کی جارہی ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پولیس کو علاقے میں گشت بڑھانا چاہیے تاکہ جرائم کو روکا جا سکے۔ اس کے علاوہ، ایکسپریس میڈیا گروپ کی جانب سے یہ بھی اطلاع دی گئی ہے کہ ناصر حسین شاہ کے نام سے ناجائز استعمال کر کے شہری کی موبائل ایپ سے پیسے منتقل کرنے والا پولیس اہلکار گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ پولیس فورس کے اندر بدعنوانی اور اختیارات کے ناجائز استعمال کا ایک اور مثال ہے۔ حکومت اور پولیس حکام کو چاہیے کہ وہ اپنے اداروں میں احتساب اور شفافیت کو فروغ دیں تاکہ شہریوں کا اعتماد بحال ہو سکے۔ جائیداد منتقلی پر ٹیکس کی وصولی کے نظام کو ڈیجیٹلائز کرنے کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ یہ اقدام ٹیکس چوری کو روکنے اور حکومت کی آمدنی میں اضافہ کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ ڈیجیٹلائزیشن سے ٹیکس وصولی کا عمل مزید آسان اور شفاف ہو جائے گا۔
