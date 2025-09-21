کراچی-یوسف والا مال بردار ٹرین حادثہ: 13 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں، ٹرین آپریشن معطل

کراچی سے یوسف والا جانے والی مال بردار ٹرین میٹنگ اسٹیشن کے قریب پٹڑی سے اتر گئی، جس کے باعث اپ ٹریک بری طرح متاثر ہوا اور ٹرین آپریشن معطل ہوگیا۔ حادثے کے بعد ٹرینوں کی آمدورفت متاثر ہوئی، مسافر ٹرینوں کو روکا گیا، بحالی کا کام جاری ہے۔
کراچی سے یوسف والا کی طرف جانے والی ایک مال بردار ٹرین میٹنگ اسٹیشن کے قریب پٹڑی سے اتر گئی، جس کے نتیجے میں ٹرین کی 13 بوگیاں پٹڑی سے اتر گئیں اور اپ ٹریک بری طرح متاثر ہوا، جس کی وجہ سے عارضی طور پر ٹرینوں کی آمدورفت معطل ہوگئی۔ ریلوے حکام کے مطابق یہ مال بردار ٹرین کوئلہ لے کر کراچی سے یوسف والا کی جانب جارہی تھی جب یہ حادثہ پیش آیا۔ حادثے کے بعد فوری طور پر ٹرینوں کی آمدورفت کو روک دیا گیا، جس کے باعث مسافر ٹرینوں کو بھی مختلف اسٹیشنوں پر روک دیا گیا۔ اس حادثے کے سبب قراقرم ایکسپریس، ملت
ایکسپریس، کراچی ایکسپریس، تیزگام اور گرین لائن سمیت دیگر اہم ٹرینوں کی روانگی شدید متاثر ہوئی اور تاخیر کا شکار رہی۔ ریلوے انتظامیہ نے فوری طور پر بحالی کا کام شروع کر دیا اور متاثرہ بوگیوں کو ٹریک سے ہٹانے کے لیے اقدامات کیے گئے۔\حادثے کے بعد ڈاؤن ٹریک پر بحالی کا کام جاری تھا، جس کی وجہ سے اپ اور ڈاؤن دونوں ٹریک بند کردیے گئے۔ بعد ازاں، چند گھنٹوں کے لیے ڈاؤن ٹریک سے ٹرینوں کی آمدورفت بحال کی گئی، لیکن اس کے بعد ریلوے انتظامیہ نے دوبارہ ٹریک کو بند کرنے کا فیصلہ کیا۔ ریلوے حکام نے بتایا کہ حادثے کا شکار ہونے والی 13 بوگیوں میں سے 6 کو ٹریک سے ہٹا دیا گیا ہے، جبکہ اب بھی 7 بوگیاں پٹڑی پر موجود ہیں۔ بحالی کے کام میں تاخیر کی وجہ سے ٹرین سروس کی بحالی میں مزید وقت لگنے کا امکان ہے۔ اس حادثے کی وجہ سے ریلوے انتظامیہ کو لاکھوں روپے کا نقصان ہوا ہے، جو پاور ہاوس کو ادا کرنے ہوں گے۔ اس کے علاوہ، حادثے کی وجہ سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جنہیں اپنی منزلوں تک پہنچنے میں تاخیر کا سامنا کرنا پڑا۔ ریلوے انتظامیہ نے مسافروں سے تعاون کی درخواست کی ہے اور جلد از جلد ٹرین سروس کی بحالی کے لیے کوششیں جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ اس واقعہ نے ایک بار پھر ریلوے کے نظام کی حفاظت اور دیکھ بھال کے نظام پر سوالات کھڑے کردیے ہیں، جس کے نتیجے میں مستقبل میں ایسے حادثات سے بچنے کے لیے مزید موثر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔\اس حادثے کے بعد، ریلوے انتظامیہ نے حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے انکوائری کا حکم دیا ہے۔ انکوائری کمیٹی حادثے کی وجوہات، ذمہ داران اور نقصانات کا جائزہ لے گی۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق، حادثے کی وجہ پٹڑی کی خرابی یا ٹرین کی تکنیکی خرابی ہو سکتی ہے۔ تاہم، حتمی رپورٹ انکوائری مکمل ہونے کے بعد ہی سامنے آئے گی۔ ریلوے حکام نے عوام سے تعاون کی درخواست کی ہے اور کہا ہے کہ وہ صبر سے کام لیں جب تک کہ بحالی کا کام مکمل نہیں ہو جاتا۔ اس کے علاوہ، ریلوے انتظامیہ نے مسافروں کے لیے متبادل انتظامات کرنے کی کوششیں شروع کر دی ہیں، تاکہ انہیں کم سے کم مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ حالیہ حادثہ ریلوے کی کارکردگی اور حفاظتی انتظامات پر ایک سوالیہ نشان ہے، جس کی وجہ سے حکومت اور ریلوے انتظامیہ کو مستقبل میں حفاظتی اقدامات کو مزید بہتر بنانے اور حادثات کو روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ ریلوے انتظامیہ نے یقین دلایا ہے کہ وہ مسافروں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی اور جلد از جلد ٹرین سروس کی بحالی کو یقینی بنائے گی
ٹرین حادثہ کراچی یوسف والا ریلوے پٹری حادثہ بوگیاں
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
کراچی: مال گاڑی کے 13 ڈبے پٹری سے اتر گئے، اپ ٹرینوں کا شیڈول متاثرکراچی کے قریب بولاری اور میٹنگ کے درمیان مال گاڑی کے 13 ڈبے پٹری سے اتر جانے کے بعد اپ ٹرینوں کا شیڈول متاثر ہو گیا ہے۔ حادثے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ کوٹری سے امدادی ٹرین جائے حادثہ پر روانہ کردی گئی ہے۔ حکام نے واقعے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات کا اعلان کیا ہے۔ حالیہ بارشوں اور سیلاب کے باعث ریلوے ٹریک بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔
