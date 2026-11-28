کراچی میں عمارت گرنے سے 13 افراد ہلاک، غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی تیز
کراچی کی اےڈمن سوسائٹی میں عمارت گرنے کی وجہ سے 13 افراد کی ہلاکت ہو گئی ہے۔ اس واقعے کے بعد سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور ضلعی انتظامیہ نے غیر قانونی تعمیرات کے خلاف سخت کارروائی شروع کر دی ہے۔
کراچی کی اےڈمن سوسائٹی میں ایک عمارت کے منہدم ہونے کے بعد ریسکیو عملے نے ملبے سے مزید پانچ لاشیں برآمد کر لیں ہیں جس کی وجہ سے ہلاکتوں کا کل اعداد شمار 13 تک پہنچ گیا ہے۔ چوتھے دن بھی ریسکیو ٹیمیں ملبے سے پھنسنے والے چار افراد کی تلاش جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ریسکیو حکام کے مطابق، کراچی کمشنر آفس کی طرف سے جاری کردہ معلومات کے مطابق اب تک 15 افراد کو زندہ بچا کر باہر نکالا جا چکا ہے جبکہ چار افراد اب بھی لاپتہ بتائے جاتے ہیں۔
ریسکیو آپریشن میں سنگین رکاوٹیں
ریسکیو عملے نے ملبے کو صاف کرنے اور پھنسنے والے افراد کی تلاش کے لیے بھاری مشینری اور جدید آلات کا استعمال کیا ہے لیکن کام میں شدید مشکلات درپیش ہیں۔ عمارت کے ٹوٹنے سے باہر نکلنے والے لوہے کے کھچنے والے بارز (Steel reinforcement bars) ریسکیو ٹیموں کے لیے ایک بڑی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ ریسکیو افسران نے بتایا ہے کہ ملبے کو صاف کرنے کے عمل کو آسان بنانے کے لیے اسے تین حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔Also readاین سی سی آئی اے راولپنڈی نے جعلی کرپٹو کرنسی ایپ سائبر فراڈ نیٹ ورک کیخلاف بڑی کارروائی کرتے 13 ملزمان گرفتار کر لیے
ماہرین کے مطابق، جدید ٹیکنالوجی اور بھاری مشینری کے باوجود، عمارت کے کھنڈرات ہٹانا ایک مشکل کام ہے۔ متاثرہ خاندانوں نے واقعے کے بعد سے ہی اپنی گمشدہ رشتہ داروں کی تلاش میں مقام پر انتظار جاری رکھا ہوا ہے۔ ریسکیو اور ریلی کی ٹیمیں مسلسل کوششیں کر رہی ہیں تاکہ ملبے کے نیچے پھنسے ممکنہ زندہ افراد کو تلاش کیا جا سکے۔
غیر قانونی تعمیرات کے خلاف سخت کارروائی
واقعے کے بعد سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی (SBCA) اور ضلعی انتظامیہ نے کراچی بھر میں غیر قانونی عمارتوں کے خلاف کارروائی تیز کر دی ہے۔ کراچی کمشنر آفس کے مطابق، اس کارروائی کے تحت اب تک شہر بھر میں 516 غیر قانونی عمارتوں کو سیل کر دیا گیا ہے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ کو غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کی گئی کارروائی کی تفصیلی رپورٹ بھی جمع کروا دی گئی ہے۔
رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 27 نومبر تک مختلف اضلاع میں تعمیراتی جائے کاروں کا معائنہ کیا گیا۔ ان معائنوں کے دوران 262 عمارتوں کا دورہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں 158 عمارتوں کو سیل کیا گیا جبکہ 12 دیگر عمارات کے مالکان کو نوٹس جاری کیے گئے۔ کمشنر آفس کی طرف سے دی گئی رپورٹ میں اضلاع کے لحاظ سے دی گئی کارروائی کی تفصیلات بھی شامل ہیں۔
اضلاع کے لحاظ سے مہر لگائے جانے والی عمارتیں
رپورٹ کے مطابق کراچی کے مختلف اضلاع میں کی گئی کارروائی کی تفصیلات یہ ہیں۔ کچھ اضلاع میں معائنہ کی گئی تمام 37 عمارتوں کو مہر لگا دیا گیا۔ دوسرے ضلع میں 48 میں سے 41 عمارتوں کو سیل کیا گیا جبکہ 7 عمارتوں کے مالکان کو نوٹس جاری کیے گئے۔ مزید برآں، ضلع ملیر میں 64 عمارتوں کا معائنہ کیا گیا جس میں سے 5 عمارتوں کو سیل کیا گیا۔
اس ضمن میں کراچی کے کمشنر نے تمام ڈپٹی کمشنرز کو ہدایت کی ہے کہ وہ شہر بھر میں غیر قانونی تعمیرات کو روکنے کے لیے جاری آپریشنز کو مزید تیز کریں۔ یہ اقدامات اس بات کا ثبوت ہیں کہ انتظامیہ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف سختی سے نمٹنے پر پورا اتر رہی ہے۔
غیر محفوظ تعمیرات کے خلاف تحریک
اےڈمن سوسائٹی میں عمارت گرنے کے واقعے نے کراچی میں غیر محفوظ تعمیراتی طریقہ کار، عمارتی حفاظتی معیارات اور سب اسٹینڈرڈ ڈھانچوں کی وجہ سے جانوں کے ضیاع کے بارے میں دوبارہ سوالات اٹھا دیے ہیں۔ یہ المیہ ایک بار پھر انتظامیہ کو عمارتی قوانین کے نفاذ اور غیر قانونی عمارتوں سے پیدا ہونے والے خطرات سے نمٹنے کی اہمیت کا احساس دلا گیا ہے۔
ریسکیو عملہ اپنے آپریشن جاری رکھے ہوئے ہے اور متاثرہ خاندانوں کی امیدیں زندہ ہیں کہ وہ اپنی گمشدہ عزیزوں کو ملبے سے بازیاب کروا پائیں گے۔ یہ واقعہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ عمارتی قوانین کا سختی سے نفاذ اور معیاری تعمیراتی مواد کا استعمال زندگیوں کو بچانے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔
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