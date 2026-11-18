کراچی: اے وی سی سی اہلکار کے خلاف اغوا و تاوان کا مقدمہ درج
کراچی کے تھانہ گلبہار میں اے وی سی سی کے اے ایس آئی کے خلاف اغوا برائے تاوارن کا مقدمہ درج ہوا ہے، جس میں تاجر کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔
کراچی کے تھانہ گلبہار میں اے وی سی سی گارڈن میں تعینات اے ایس آئی کے خلاف اغوا برائے تاوارن کا مقدمہ درج کیا گیا ہے، جو کہ افسوسناک طور پر اس ادارے کے اہلکاروں کی شہریوں سے بازیابی کے مشن کے خلاف براہ راست تضاد ہے۔ عدالتی احکامات کی روشنی میں درج اس مقدمے میں ملزم اہلکار پر نجی افراد کے ہمراہ تاجر کو اغوا کرنے کا سنگین الزام عائد کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایسے افسران جو مبینہ طور پر امن و امان برقرار رکھنے کے لیے سرگرم ہیں، خود قانون کی خلاف ورزیوں میں ملوث ہو سکتے ہیں۔
مقدمے کی تفصیلات اور اغوا کا واقعہ
مقدمے میں سامنے آنے والی تفصیلات کے مطابق، ناظم آباد کا رہائشی تاجر عرفان علی شاہ کو اے ایس آئی اور دیگر ملزمان نے اپنے قبضے میں لے کر ایک نامعلوم مقام پر منتقل کیا۔ درخواست گزار کے مطابق، مغوی تاجر کو سرکاری موبائل میں ڈال کر جبری طور پر لے جایا گیا، جس کے بعد اسے پوری رات شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ تشدد اتنا وحشیانہ تھا کہ متاثرہ تاجر کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی، جس کی تصدیق بعد ازاں عباسی شہید اسپتال کی جاری کردہ میڈیکل رپورٹ میں ہوئی۔Also readپی ایس ایکس ای میں سایبر حملے: چین کے ساتھ نئے منصوبے اور آئی ٹی جدید سازی
اے وی سی سی کے اس افسر پر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ اس نے نجی افراد کے ساتھ مل کر یہ کارروائی کی اور مغوی تاجر سے 25 لاکھ روپے کا تاوان وصول کرنے کی کوشش کی۔ یہ رقم مبینہ طور پر تاجر کے خاندان یا اس کے تعلقات سے وصول کی گئی تھی تاکہ اسے رہا کیا جا سکے۔ تاوان کی رقم کی منتقلی اور رہائی کے عمل میں شامل افراد کی شناخت اب تفتیشی اہلکاروں کے زیرِ تحقیق ہے۔
تاوان کی وصولی اور رہائی کا عمل
مقدمے میں بیان کیا گیا ہے کہ ملزمان نے تاجر سے مجموعی طور پر 8 لاکھ روپے وصول کرنے کے بعد اسے رہا کرنے کا فیصلہ کیا۔ رہائی کے اس عمل میں ایک خاص اور تشویشناک پہلو یہ بھی شامل تھا کہ تاجر سے اس کے دوست کے ذریعے کاغذات پر دستخط کروائے گئے، جو کہ مبینہ طور پر تاوان کی وصولی یا کسی دباؤ کے تحت لیا گیا ہو سکتا ہے۔
اس طرح کے دستخطی عمل کو قانونی ناپسندیدہ قرار دیا جاتا ہے، خاص طور پر جب ایسی صورتحال میں فوری طور پر قانونی نمائندگی یا خاندان کی مداخلت موجود نہ ہو۔ تاجر کی رہائی کے بعد اس کی میڈیکل رپورٹ سامنے آئی جس میں واضح طور پر تشدد کے نشانات درج تھے، جو کہ مقدمے میں کلیدی ثبوت کے طور پر پیش کیے جا سکتے ہیں۔
پولیس کی جانب سے فوری قانونی کارروائی
عدالتی احکامات کی روشنی میں تھانہ گلبہار میں درج کئے گئے اس مقدمے کے ساتھ ہی ایڈیشنل آئی جی آپریشنز نے فوری طبیعت سے کارروائی کرتے ہوئے ایک تین رکنی تحقیقاتی بورڈ قائم کر دیا ہے۔ یہ بورڈ واقعے کی مکمل شفاف تحقیقات کرے گا اور ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی کو یقینی بنائے گا۔ ایسی کارروائی عام طور پر ایسے معاملات میں کی جاتی ہے جہاں عوامی جذبات شدید ہوتے ہیں اور ادارے کی ساکھ کو خطرہ لاحق ہوتا ہے۔
تحقیقاتی بورڈ کی تشکیل اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ متعلقہ حکام نے اس معاملے کی سنگینی کو سمجھا ہوا ہے اور وہ اس بات کو یقینی بنانے کے پابند ہیں کہ اے وی سی سی کے دیگر اہلکاروں کے رویے پر بھی نظر رکھی جائے۔ اگر تحقیقات میں مزید ثبوت ملتے ہیں تو اس کی بنیاد پر مزید کارروائی ممکن ہے، جو کہ ادارے کے اندر جڑی ہوئی کرپشن یا ذاتی مفادات کے حصول کی کوششوں کے خلاف اہم قدم ہو سکتا ہے۔
شہریوں پر اثرات اور مستقبل کی ممکنہ کارروائیاں
اس واقعے کا اثر نہ صرف متاثرہ تاجر کے خاندان پر پڑا ہے بلکہ یہ پورے کراچی کے عوام کے لیے بھی ایک سنجیدہ خطرے کی گھنٹی ہے، خاص طور پر اس وقت جب اے وی سی سی خود کو شہریوں کو اغوا کاروں سے بچانے کے ادارے کے طور پر پیش کرتا ہے۔ ایسے معاملات میں شہریوں کا اعتماد کمزور ہونا ایک بڑا معاشرتی اور انتظامی مسئلہ ہے، جسے حل کرنے کے لیے سخت اور واضح کارروائی کی ضرورت ہے۔
تحقیقاتی بورڈ کی رپورٹ آنے کے بعد اس بات کا تعین ہوگا کہ آیا یہ واقعہ کسی بڑے نیٹ ورک کا حصہ ہے یا صرف چند افراد کی ذاتی کارروائی ہے۔ اگر ایسے الزامات ثابت ہوتے ہیں تو نہ صرف ملزم اے ایس آئی کے خلاف سخت کارروائی ہوگی بلکہ اس ادارے کے عملی طریقہ کار پر بھی سوال اٹھائے جا سکتے ہیں۔ عوام کی سلامتی اور ادارے کی وقار کو برقرار رکھنے کے لیے ایسی شفاف اور تیز رفتار کارروائی ناگزیر ہے۔
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