کراچی میں پانی کا بحران: ترسیل مکمل طور پر بند، شہریوں کو پریشانی

دھابیجی پمپنگ اسٹیشن پر بجلی کے بریک ڈاؤن اور لائنوں کے پھٹنے سے کراچی میں پانی کی ترسیل مکمل طور پر بند ہوگئی ہے، جس سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مرمتی کام میں مزید تین سے چار دن لگ سکتے ہیں۔
کراچی میں پانی کی شدید قلت کی صورتحال پیدا ہوگئی ہے، جس کی وجہ دھابیجی پمپنگ اسٹیشن پر بجلی کے بریک ڈاؤن اور متعدد پانی کی لائنوں کا پھٹنا ہے۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق، دھابیجی پمپنگ اسٹیشن پر پہلے سے ہی لائن نمبر ایک، دو اور پانچ پر مرمتی کام جاری تھا جس کی وجہ سے پانی کی ترسیل معطل تھی۔ گزشتہ روز ہونے والے بجلی کے بریک ڈاؤن کے نتیجے میں 17 انچ کی تین اہم لائنیں، یعنی لائن نمبر 1، 2 اور 5، یکمشت پھٹ گئیں۔ اس حادثے سے شہر کو روزانہ فراہم کیے جانے والے ہزاروں لیٹر پانی کی ترسیل بری طرح متاثر ہوئی ہے، جس کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پانی کی قلت سے متاثر ہونے والے علاقوں میں لانڈھی، کورنگی، ملیر، گلشن اقبال، گلستان جوہر، پی آئی بی کالونی، جمشید روڈ، اولڈ سٹی ایریا، ناظم آباد، لیاقت آباد، محمود آباد، ڈیفنس اور کلفٹن سمیت شہر کے متعدد علاقے شامل ہیں۔ کراچی کو روزانہ تقریباً ایک ارب 20 کروڑ گیلن پانی کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ واٹر کارپوریشن کے مطابق، اس وقت صرف 65 کروڑ گیلن پانی فراہم کیا جا رہا ہے۔ اس کمی کی وجہ سے شہریوں کو پینے اور دیگر ضروریات کے لیے پانی حاصل کرنے میں شدید دشواری کا سامنا ہے۔ واٹر کارپوریشن کے ترجمان کا کہنا ہے کہ مرمتی کام مکمل کرنے میں مزید تین سے چار دن لگ سکتے ہیں، جس کے بعد پانی کی سپلائی بحال کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ لائن نمبر پانچ کو بار بار مرمت کرنے کی ضرورت پڑ رہی تھی، اور اس سلسلے میں 25 اپریل سے 27 اپریل تک شٹ ڈاؤن لیا گیا تھا، جس میں 48 گھنٹوں میں کام مکمل کرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ تاہم، اسی رات دھابیجی پمپنگ اسٹیشن پر بجلی کی خرابی کے باعث صورتحال مزید بگڑ گئی۔ دھابیجی پمپنگ اسٹیشن ، جو کہ شہر کو پانی فراہم کرنے کی لائف لائن ہے، اس وقت تقریباً نو پمپس بند ہیں، جن کی وجہ سے پانی کی ترسیل میں مزید کمی آئی ہے۔ ترجمان واٹر کارپوریشن کے مطابق، دھابیجی پمپنگ اسٹیشن سے شہر کو روزانہ 55 کروڑ گیلن پانی فراہم کیا جاتا تھا، لیکن اب صرف 30 کروڑ گیلن پانی فراہم کیا جا رہا ہے۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے متبادل ذرائع تلاش کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ شہریوں کو اس مشکل وقت میں صبر کا مظاہرہ کرنے اور پانی کا استعمال احتیاط سے کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ، دالبندین میں ایک مکان پر دستی بم حملے میں پانچ مزدور زخمی ہوئے ہیں، جو پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے النینو کے فعال ہونے کے قوی امکانات ظاہر کیے ہیں اور ہیٹ ویو الرٹ جاری کر دیا ہے۔ ایکسپریس نیوز پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے، جو خبروں اور حالات حاضرہ کے بارے میں تازہ ترین معلومات فراہم کرتی ہے۔ ایکسپریس میڈیا گروپ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق محفوظ رکھتا ہے۔ شہریوں کو چاہیے کہ وہ پانی کی بچت کریں اور ضرورت سے زیادہ استعمال سے گریز کریں تاکہ اس بحران کو کم کیا جا سکے۔ واٹر بورڈ کی ٹیمیں مرمتی کام کو جلد از جلد مکمل کرنے کے لیے دن رات کوشاں ہیں، لیکن بجلی کی مسلسل خرابی اور لائنوں کے بار بار پھٹنے سے کام میں تاخیر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے.
