کراچی کی سڑکیں: فاطمہ ثناء کی تشویش اور ظفر عباس کا مایوس کن جواب

قومی ویمن کرکٹ ٹیم کی کپتان فاطمہ ثناء نے کراچی کی سڑکوں کی خستہ حالی پر تشویش کا اظہار کیا جبکہ سماجی رہنما ظفر عباس نے اس مسئلے پر آواز اٹھانے کی کوشش کے بعد مایوسی کا اظہار کیا۔
کراچی کی سڑکوں کی بدحالی ایک سنگین مسئلہ بن چکی ہے، جس نے شہریوں کی زندگی کو شدید متاثر کیا ہے۔ شہر قائد کی سڑکیں گڑھوں سے بھر گئیں ہیں، جس کی وجہ سے ٹریفک جام معمول بن چکا ہے اور روزانہ کی زندگی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ مسئلہ صرف عام شہریوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ قومی سطح کے کھلاڑیوں اور اہم شخصیات کو بھی اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ حال ہی میں، قومی ویمن کرکٹ ٹیم کی کپتان فاطمہ ثناء نے کراچی کی سڑکوں کی خستہ حالی پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے سماجی رہنما ظفر عباس سے اس مسئلے کے حل کے لیے سوال کیا کہ کراچی کی سڑکیں کب تک ٹھیک ہوں گی۔ ظفر عباس نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے پہلے ہی اس معاملے پر آواز اٹھا کر کافی ذلیل ہو چکے ہیں اور اب اس سوال کا جواب خود کراچی کے عوام کو دینا ہوگا۔ ان کے اس بیان نے شہریوں میں مزید مایوسی پیدا کر دی ہے اور یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر عوامی نمائندے اور سماجی رہنما بھی اس مسئلے کو حل کرنے میں ناکام ہیں تو عام شہری کیا کریں۔ سڑکوں کی بدحالی کی وجہ سے روزانہ کی بنیاد پر حادثات ہو رہے ہیں اور شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ خاص طور پر دو پہیہ سواروں اور بزرگ شہریوں کو اس سے زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سڑکوں پر گڑھے ہونے کی وجہ سے گاڑیاں خراب ہو رہی ہیں اور شہریوں کو مالی نقصان بھی ہو رہا ہے۔ کراچی میں سڑکوں کی بدحالی کے علاوہ، شہر میں دیگر مسائل بھی موجود ہیں جن پر فوری توجہ کی ضرورت ہے۔ نوجوانوں کے اغوا اور ان کے ڈیجیٹل اکاؤنٹس سے ہزاروں ڈالرز کی وارداتیں بڑھ رہی ہیں۔ یہ واقعات شہریوں میں خوف اور عدم تحفظ کا احساس پیدا کر رہے ہیں۔ حکومت سندھ نے یکم مئی کو عام تعطیل کا اعلان کیا ہے، جس سے شہریوں کو کچھ راحت ملے گی، لیکن سڑکوں کی بدحالی اور دیگر مسائل کا حل تلاش کرنا ضروری ہے۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کی جانب سے خبروں اور حالات حاضرہ کے بارے میں مسلسل معلومات فراہم کی جا رہی ہے تاکہ شہریوں کو آگاہ رکھا جا سکے۔ شہریوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے آواز اٹھائیں اور حکومت پر دباؤ ڈالیں تاکہ کراچی کو ایک بہتر شہر بنایا جا سکے۔ سڑکوں کی تعمیر اور مرمت کے لیے فوری اقدامات کیے جانے چاہئیں تاکہ شہریوں کی زندگی آسان ہو سکے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے حکومت، سماجی رہنماؤں اور شہریوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ کراچی کی ترقی اور خوشحالی کے لیے سڑکوں کی حالت کو بہتر بنانا ناگزیر ہے.
