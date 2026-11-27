کراچی میں عمارت کی تباہی: موت کے شکار افراد کی تعداد نو تک پہنچ گئی
کراچی کی عمارت کی تباہی کا نتیجہ، سات نومبر کو نو افراد کی لاشیں برآمد، چوبیس زخمی، تلاش جاری، مقدمہ درج، گرفتاریاں۔
کراچی میں واقع ایڈمن سوسائٹی اور بالاچ کالونی کے قریب زیر تعمیر عمارت کی تباہی کے بعد موت کے شکار افراد کی تعداد نو تک پہنچ گئی ہے۔ ریسکیو ٹیموں نے ہفتے کے روز مزید ایک لاش بازیاب کروائی، جس کے بعد ہلاکتوں کی کل تعداد نو ہو گئی۔ ابھی تک نو افراد لاشیں ابھرنی باقی ہیں، جنہیں انہی خراب ملبے کے نیچے دبا ہوا سمجھا جا رہا ہے۔
انتظامیہ اور ریسکیو افسران کے مطابق، بازیاب ہوئی ہوئی لاش کو شناختی کارروائی کے لیے قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ میڈیکل اور قانونی طریقہ کار مکمل ہونے کے بعد ہی اس کی تصدیق کی جائے گی۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب کئی ہفتوں سے جاری تعمیراتی کام روکے ہوئے تھے، جس کے بعد یہ عمارت اچانک منہدم ہو گئی۔Also readPakistan, Saudi Arabia, Türkiye Boost Defence Ties
واقعے کی تفصیلات اور ریسکیو کارروائی
ترقی پذیر اس ملٹی اسٹورڈ اسٹرکچر میں چھت گرنے کے بعد سکیورٹی ٹیمیں اور ریسکیو 1122 کے اہلکار موقع پر پہنچ گئے۔ انہوں نے باریکی سے ملبے کو ہٹانے کا کام شروع کیا۔ اس عمارت میں موجود کچھ لوگوں کے زندہ بچ جانے کے امکانات کو برقرار رکھتے ہوئے انہوں نے ہلکے مشینری کا استعمال محدود کر دیا۔
تلاشی کارروائی میں بڑی مشینوں کے استعمال سے گریز کیا جا رہا ہے تاکہ مزید تباہی سے بچا جا سکے۔ ملبے کے نیچے دبے ہوئے مزدوروں اور رہائشیوں کی تلاش میں انجینئرز اور ریسکیو اہلکار احتیاط سے کام کر رہے ہیں۔ ہر پل کے حساب سے اس بات کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے کہ کہاں ممکنہ طور پر کوئی شخص زندہ ہو سکتا ہے۔
زخمیوں کی تعداد اور طبی امداد
اس عمارت کی تباہی میں چوبیس افراد زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے بیشتر کو فوری طبی امداد کی ضرورت تھی۔ زخمیوں کو قریبی ہسپتالوں میں داخل کر کے ان کے علاج کا انتظام کیا گیا ہے۔ زخمی افراد کی علامات اور ان کی صحت کی صورت حال کو مسلسل زیر نظر رکھا جا رہا ہے۔
اس وقت تک کسی بھی زخمی کی ہلاکت کی کوئی اطلاع سامنے نہیں آئی، لیکن ان کی حالت اب بھی نازک بتائی جا رہی ہے۔ ریسکیو 1122 کی ٹیمیں مسلسل زخمیوں کو امداد فراہم کر رہی ہیں۔ صحت مند افراد کو فوری طور پر ان کی سہولیات کے لیے متحرک کیا گیا ہے۔
تحقیقات اور گرفتاریاں
پولیس نے اس واقعے کا مقدمہ درج کر لیا ہے اور اس میں ملوث افراد کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے۔ محکمہ داخلہ اور پولیس افسران کے مطابق، اس عمارت کی تعمیر میں قانونی چوکسی نہیں برتی گئی۔ ایسی کارروائیوں کا مقصد ذمہ دار افراد کو قانون کی گرفت میں لانا ہے۔
حکام نے بتایا کہ اس عمارت کی تعمیر کے دوران متعلقہ قانون کی خلاف ورزیاں کی گئی ہیں۔ متعلقہ حکام نے بتایا کہ اس معاملے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔ گرفتار افراد سے پوچھ گچھ کا عمل ابھی تک جاری ہے۔
صحت بخش اقدامات اور آنے والا وقت
صوبائی قیادت اور میونسپل عہدیداروں نے تعمیراتی قوانین کی خلاف ورزیوں پر کڑی کارروائی کا اعلان کیا ہے۔ اس واقعے نے عمارت کنٹرول اتھارٹی کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اب سے تمام تعمیراتی کاموں میں سخت نگرانی یقینی بنائی جائے گی۔
آئندہ چند دنوں میں اس واقعے کی مکمل رپورٹ سامنے آئے گی۔ متاثرہ خاندانوں کے ساتھ معاوضے کے معاملات پر کام کیا جا رہا ہے۔ یہ واقعہ کراچی میں تعمیراتی حفاظتی قوانین کی نگرانی میں بہتری کی ضرورت کو اجاگر کرتا ہے۔
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