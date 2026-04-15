کراچی میں پولیس کی کارروائیاں، مبینہ مقابلوں میں 5 ڈاکو گرفتار، 2 فرار

کراچی شہر میں پولیس اور سیکیورٹی اداروں کی جانب سے جرائم پیشہ افراد کے خلاف جاری کارروائی وں میں تیزی آگئی ہے۔ حالیہ کارروائی وں کے دوران مبینہ مقابلوں میں 4 زخمیوں سمیت 5 ڈاکو ؤں کو گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ 2 ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہوگئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی اں شہر میں امن و امان کی بحالی اور شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے کی جا رہی ہیں۔
پہلی کارروائی مومن آباد کے علاقے الفتح کالونی میں کی گئی، جہاں پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان مبینہ مقابلہ ہوا۔ اس مقابلے کے نتیجے میں دو ڈاکوؤں کو گرفتار کیا گیا، جن میں سے ایک زخمی تھا، جس کی شناخت شعیب عباسی کے نام سے ہوئی، جسے عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ دوسرے ملزم محمد عباسی کو تھانے منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے ملزمان کے قبضے سے اسلحہ اور دیگر سامان بھی برآمد کیا ہے۔
دوسری کارروائی فیروزآباد کے علاقے ہل پارک کے قریب کی گئی، جہاں پولیس نے ایک اور مبینہ مقابلے کے بعد کار لفٹر شاہ رخ ڈان کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزم کے دو ساتھی فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہوگئے، جن کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ زخمی ملزم کو جناح اسپتال منتقل کیا گیا اور اس کے قبضے سے رضویہ کے علاقے سے چوری کی گئی ایک گاڑی اور اسلحہ بھی برآمد ہوا۔
ایک اور واقعہ پہلوان گوٹھ کے قریب ایک ریسٹورنٹ کی پارکنگ میں پیش آیا، جہاں ڈاکوؤں نے واردات کی کوشش کی، تاہم سیکیورٹی گارڈ کی فائرنگ سے ایک ڈاکو زخمی ہو گیا جبکہ اس کا ساتھی فرار ہوگیا۔ پولیس کے مطابق، ڈاکو چار شہریوں سے نقدی اور موبائل فون چھین کر فرار ہو رہے تھے کہ سیکیورٹی کمپنی کے انچارج شہزاد نے لائسنس یافتہ اسلحہ سے فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں آصف نامی ملزم زخمی ہو گیا جبکہ اس کا ساتھی آفتاب فرار ہوگیا، جس کی تلاش جاری ہے۔
مزید برآں، بفرزون سیکٹر 16 کے بی آر قبرستان کے قریب ہونے والے ایک اور مبینہ مقابلے میں ایک ڈاکو کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا، جس کی شناخت حسن کے نام سے ہوئی ہے۔ زخمی ملزم کو طبی امداد کے لیے عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ فرار ہونے والے ملزمان کی گرفتاری کے لیے کوششیں جاری ہیں اور شہر میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کر دی گئی ہیں۔ ان کارروائیوں کا مقصد شہر میں امن و امان کی فضا کو بحال کرنا اور شہریوں کو تحفظ فراہم کرنا ہے۔ پولیس نے شہریوں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ جرائم پیشہ افراد کے بارے میں معلومات فراہم کریں تاکہ انہیں قانون کے کٹہرے میں لایا جا سکے۔ ایف آئی اے نے بھی ایک کارروائی کی ہے جس میں غیرملکی کرنسی کی غیرقانونی خرید و فروخت میں ملوث ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے۔
ان کارروائیوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ پولیس شہر میں جرائم کی روک تھام کے لیے سنجیدہ کوششیں کر رہی ہے۔ ان کارروائیوں میں ڈاکوؤں کی گرفتاری، اسلحہ کی برآمدگی اور فرار ہونے والے ملزمان کی تلاش شامل ہے۔
