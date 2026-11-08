کراچی میں پولیس مقابلوں میں ہلاکتوں کا نیا پراسیکیوٹر پروٹوکول
کراچی پولیس سرجن ڈاکٹر ثمیہ سید نے اہم حکم نامہ جاری کیا ہے جس میں پولیس مقابلوں میں ہلاک افراد کے معاملات کو حراستی اموات قرار دیا گیا ہے اور ڈیڈ آن ارائیول پروٹوکول کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔
کراچی میں پولیس مقابلوں کے دوران ہونے والی اموات کے نئے اصولوں کا اعلان کرتے ہوئے کراچی پولیس سرجن ڈاکٹر ثمیہ سید نے ایک مستقل دفتری حکم نامہ جاری کیا ہے۔ ان ہلاکتوں میں لاشوں کا معائنہ ڈیڈ آن ارائیول پروٹوکول کے تحت کیا جائے گا اور ان کے میڈیکو لیگل سرٹیفکیٹ جاری کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔
اموات کو حراستی اموات قرار دینے کا فیصلہ
ڈاکٹر ثمیہ سید کے جاری کردہ حکم نامے میں واضح کیا گیا ہے کہ کراچی میں مبینہ پولیس مقابلوں کے دوران ہلاک ہونے والے تمام افراد کی اموات کو حراستی اموات تصور کیا جائے گا۔ یہ پالیسی تبدیل پولیس مقابلوں میں ہونے والی ہلاکتوں کے معاملات میں شفافیت لانا اور قانونی کارروائی کو یقینی بنانا ہے۔Also readامریکی حکومت پلانڈڈ پیرونہوڈ کے خلاف بڑے مقدمات میں شریک ہو گئی
اس نئے پروٹوکول کا مقصد پولیس مقابلوں میں ہلاک افراد کے معاملے کو سنجیدگی سے لینا ہے تاکہ ہر جائے وقوعہ پر قانونی اور طبی معیار پر عمل درآمد یقینی بنایا جا سکے۔ یہ اقدام اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اٹھایا گیا ہے کہ ہر ہلاکت کی تحقیقات معیاری طریقے سے کی جائیں۔
عدالتی ہدایات اور میڈیکل ٹیم کا کردار
ڈاکٹر ثمیہ سید کے مطابق پولیس مقابلوں میں ہلاک ہر شخص کا کیس ضابطہ فوجداری کی دفعہ 176 کے تحت عدالتی ہدایات کے حصول کے لیے مجسٹریٹ کو بھیجا جائے گا۔ یہ حکم یہ یقینی بناتا ہے کہ ہر ہلاکت کی کیسٹری قانونی چارہ جوئی کے لیے دستیاب ہو۔
اس حکم نامے میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ پوسٹ مارٹم ٹیم کی تشکیل کے لیے متعلقہ کیس پولیس سرجن کو ارسال کرنا لازمی ہوگا۔ یہ عمل اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ہر ہلاکت کی طبی جانچ پڑتال معیاری ٹیم کے ذریعے کی جائے۔
میڈیکل رپورٹ اور قانونی دستاویزات کی تفصیلات
ڈیڈ آن ارائیول میڈیکو لیگل سرٹیفکیٹ میں واقعے کی تفصیلات درج کرنا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اس رپورٹ میں لاش پر موجود اکڑن، بعد از مرگ پڑنے والے نیل کی کیفیت اور شدت، متوفی کے کپڑوں کی تفصیلات اور جسم پر زخموں کی مجموعی تعداد بھی درج کی جائے گی۔
حکم نامے میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ زخموں کی نوعیت کا تعین میڈیکو لیگل افسر نہیں کرے گا۔ لاش کے ہمراہ اسپتال آنے والے پولیس افسر کے دستخط اور اس کے شناختی کوائف بھی میڈیکو لیگل سرٹیفکیٹ کے لیے لازمی قرار دیے گئے ہیں۔
سیاسی تنقید اور قانونی اصلاحات کا تناظر
اس نئے پراسیکیوٹر پروٹوکول کے نفاذ کے دوران سیاسی حلقوں میں بھی تنقید کی جا رہی ہے۔ حافظ نعیم کا کہنا ہے کہ اسٹیبشلمنٹ نے کراچی پر ایسے لوگوں کو مسلط کردیا ہے جو لوٹ مار کے سوا کچھ نہیں جانتے۔
یہ تنقید کراچی میں امن و امان کی صورتحال اور پولیس مقابلوں میں ہونے والی ہلاکتوں کے تناظر میں سامنے آئی ہے۔ ڈاکٹر ثمیہ سید کے حکم نامے کا مقصد ان ہلاکتوں میں شفافیت لانا اور قانونی فریم ورک کو مضبوط بنانا ہے۔
عوامی احتیاط اور مستقبل کا منصوبہ
کراچی کے تین ہٹی علاقے میں پتنگ کی قاتل ڈور نے بھی ایک پراسونی واقعہ پیش لایا ہے جس میں ایک پانچ سالہ بچی کی جان چلی گئی۔ یہ واقعہ شہر میں حفاظتی اقدامات کی اہمیت کو دوبارہ اجاگر کرتا ہے۔
کراچی کے عوام کو یہ ضروری ہے کہ وہ پولیس مقابلوں کے مواقع سے دور رہیں اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ کریں۔ ڈاکٹر ثمیہ سید کے نئے حکم نامے کا نفاذ اس بات کا ثبوت ہے کہ قانونی فریم ورک کو مضبوط بنایا جا رہا ہے۔
آئندہ اقدامات میں شہریوں کو قانونی حقوق کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا شامل ہے۔ یہ اقدامات شہر میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے اور قانون کی بالادستی کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہوں گے۔
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