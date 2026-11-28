کراچی میں 12ویں ایس او پی یونیفائیڈ میراتھن کا منعقد ہونا
کراچی کے ڈی ایچ اے ساحل پر 12ویں ایس او پی یونیفائیڈ میراتھن کا انعقاد، جس میں ہزاروں افراد نے خصوصی افراد کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔
کراچی کے ساحل بلال غازی میں واقع ایمار سینٹر ڈی ایچ اے کے احاطے میں 12ویں ایس او پی لیکسن انوسٹمنٹ یونیفائیڈ میراتھن کا انتہائی پرشور انداز میں انعقاد کیا گیا۔ اس عوامی کھیل کے تقریب میں ذہنی معذوری کا شکار افراد کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہزاروں افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر عام شہریوں، اہل خانہ، اعلیٰ سرکاری حکام، معروف کھلاڑیوں، فنکاروں اور غیر ملکی سفارت کاروں کے درمیان گروپ میں ریکارڈ شرکاء نے حصہ لیا۔
میراتھن کی تفصیلات اور حصے کی اقسام
اس یونیفائیڈ میراتھن میں حصہ لینے والے شرکا کے جوش و جذبے کو مزید بڑھانے کے لیے خصوصی طور پر ایک بینڈ نے مختلف نغمے پیش کیے۔ ایونٹ کی تنظیم کی گئی مختلف قسم کی دوڑوں میں تجربہ کار رنرز کے لیے 21 کلومیٹر ہاف میراتھن، 10 اور 5 کلومیٹر کی دوڑیں شامل تھیں۔ اس کے علاوہ خصوصی افراد، بچوں اور بزرگوں کے لیے ایک کلومیٹر یونیفائیڈ واک اور وہیل چیئر ریس جیسی سرگرمیاں بھی انتظامیہ نے شامل کیں۔ میراتھن کے باقاعدہ آغاز سے پہلے بھی شرکاء کی رجسٹریشن کا سلسلہ جاری رہا جس میں شرکت کا رجحان دیکھا گیا۔Also readKarachi: 12 More SBCA Officials Suspended Over Building Collapse Incident
اسپورٹس کی ذہنی معذوری میں بہتری
چیرپرسن اسپیشل اولمپکس پاکستان رونق لاکھانی کا کہنا ہے کہ وہ کھیلوں کے ذریعے ذہنی معذوری کا شکار افراد کی زندگیوں کو بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کا بنیادی مقصد خصوصی افراد کو معاشرے کا مضبوط حصہ بنانا ہے تاکہ ان کی اجتماعی زندگیوں میں مثبت تبدیلی لائی جا سکے۔ یہ تقریب اس بات کا ثبوت ہے کہ کھیل صرف مقابلہ نہیں بلکہ سماجی یکجہتی اور قبولیت کا بھی ایک ذریعہ ہے جس سے خاص افراد کو معاشرے میں برابر کا مقام ملتا ہے۔
انعامات کی تقریب اور وزیر خزانہ کی شرکت
ہاف میراتھن کے اختتام کے بعد تقریب تقسیم انعامات کا اہتمام کیا گیا ہے جس میں وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب مہمان خصوصی کے طور پر موجود ہوں گے۔ یہ تقریب ان تمام شرکاء کے لیے اعزاز کی بات ہوگی جو مختلف فئات میں مقابلے میں کامیاب رہے۔ مہمان خصوصی کی موجودگی اس بات کی دلیل ہے کہ ریاستی سطح پر بھی اس قسم کے سماجی اور کھیل کے پروگراموں کو اہمیت دی جا رہی ہے اور خاص طور پر معذوری کے شکار افراد کے حقوق اور کھیلوں میں ان کی شمولیت کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔
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