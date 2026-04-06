کراچی: خمیسو گوٹھ میں گھر سے نوجوان لڑکی کی پھندا لگی لاش برآمد

کراچی کے علاقے خمیسو گوٹھ میں ایک المناک واقعہ پیش آیا، جہاں ایک نوجوان لڑکی کی گلے میں پھندا لگی لاش اس کے گھر سے ملی۔ ایدھی کے رضا کاروں نے لاش کو عباسی شہید اسپتال منتقل کیا، جہاں پولیس نے واقعے کی تفتیش شروع کر دی۔ ایس ایچ او نیو کراچی صنعتی ایریا، رضوان قریشی نے بتایا کہ متوفیہ کی شناخت 22 سالہ مسکان کے نام سے ہوئی ہے۔ ابتدائی معلومات کے مطابق، مسکان کی لاش اس کے بھائی اور والدہ اسپتال لے کر گئے تھے، اور پولیس کو واقعے کی اطلاع وہیں سے ملی۔ پولیس نے فوری طور پر جائے وقوعہ پر کرائم سین
یونٹ کو طلب کیا تاکہ شواہد اکٹھے کیے جا سکیں۔ اہل خانہ نے ابتدائی طور پر پولیس کو بتایا کہ مسکان نفسیاتی مسائل کا شکار تھی، اور ان کا خیال ہے کہ اس نے خودکشی کی ہے۔ واقعہ کے وقت مسکان گھر میں اکیلی تھی، اور پولیس اس معاملے کی مزید تفتیش کر رہی ہے۔ یہ واقعہ کراچی میں ہونے والے متعدد واقعات میں سے ایک ہے، اور شہر میں امن و امان کی صورت حال پر سوالیہ نشان لگاتا ہے۔ پولیس اس واقعے کی تمام پہلوؤں سے تفتیش کر رہی ہے، اور حقائق کو سامنے لانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس المناک واقعے نے پورے علاقے میں غم و اندوہ کی لہر دوڑا دی ہے، اور لوگ اس صدمے سے نبرد آزما ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔\اس کے علاوہ، شہر میں حالیہ دنوں میں دیگر واقعات بھی رونما ہوئے ہیں۔ صفورا چورنگی کے قریب فائرنگ کا ایک واقعہ پیش آیا، جس میں ایک نوجوان زخمی ہو گیا۔ اس کے علاوہ، جعفر طیار غازی ٹاؤن میں بھی ایک نوجوان لڑکی کی پھندا لگی لاش ملی۔ ان واقعات نے شہر میں جرائم کی بڑھتی ہوئی شرح پر تشویش میں اضافہ کیا ہے۔ پولیس نے ان تمام واقعات کی تفتیش شروع کر دی ہے، اور ملزمان کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ شہر میں امن و امان کی صورت حال کو بہتر بنانے کے لیے پولیس کی جانب سے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ان اقدامات میں گشت میں اضافہ، مشتبہ افراد کی چیکنگ، اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن شامل ہیں۔ تاہم، شہریوں کا کہنا ہے کہ پولیس کی کارروائیاں ناکافی ہیں، اور شہر میں جرائم کی روک تھام کے لیے مزید موثر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ شہریوں نے پولیس سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جرائم کے خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے، اور شہریوں کے جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنائے۔
