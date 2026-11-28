کراچی ٹریفک پولیس نے 29 نومبر کو سیاسی جماعت کی ریلی کے لیے متبادل روٹس جاری کر دیے
کراچی ٹریفک پولیس نے 29 نومبر کو ہونے والی سیاسی جماعت کی ریلی کی وجہ سے شہریوں کے لیے متبادل ٹریفک پلان جاری کردیا ہے تاکہ ٹریفک کی کشمکش کو کم کیا جا سکے۔
کراچی ٹریفک پولیس نے 29 نومبر کو شہر میں ہونے والی سیاسی جماعت کی ریلی کے پیش نظر شہریوں کی سہولت کے لیے متبادل ٹریفک پلان جاری کیا ہے۔ اس اقدام کا مقصد ریلی کے دوران شہر کے اہم راستوں پر ٹریفک کی کشمکش کو کم کرنا اور عام شہریوں کے سفر میں ہونے والی رکاوٹوں کو ختم کرنا ہے۔
ریلی کا اثر اور متوقع ٹریفک دباؤ
ترجمان کراچی ٹریفک پولیس کے مطابق سیاسی جماعت کی جانب سے نکالی جانے والی یہ ریلی شہر کے مختلف راستوں سے گزر کر فوارہ چوک اور عبداللہ ہارون روڈ پر اختتام پذیر ہوگی۔ اس ریلی کے باعث پی آئی ڈی سی چوک، عبداللہ ہارون روڈ اور ان سے ملحقہ دیگر سڑکوں پر ٹریفک کا غیر معمولی دباؤ دیکھنے میں آنے کی امید ہے۔Also readلاہور میں دفعہ 144 کی توسیع: 29 نومبر تک پابندی کا نوٹیفکیشن جاری
مختلف علاقوں کے لیے متبادل راستے
ریلی کے دوران ایم آر کیانی چوک سے ہوٹل آواری جانے والے شہری سیدھا سرور شہید روڈ، عبداللہ ہارون روڈ اور لکی اسٹار کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں۔ کلفٹن اور آئی آئی چندریگر روڈ سے صدر زیب مارکیٹ یا ریگل چوک جانے والے شہری سب میرین چوک سے بائیں جانب کلب روڈ، پی آئی ڈی سی، شاہین کمپلیکس یا میٹرو پول سے سرور شہید ہوٹل آواری چورنگی کے راستے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔
صدر اور کھجور چوک سے ٹریفک کی ہدایات
صدر موبائل مارکیٹ سے کینٹ اسٹیشن براستہ ریکس سینٹر (ایٹریم مال سگنل) جانے والی ٹریفک کو زیب النسا اسٹریٹ اور ایٹریم لائٹ سگنل سے بائیں جانب لکی اسٹار، ڈاکٹر داؤد پوتہ روڈ، مہران انڈر پاس والے راستے کا استعمال کرنا چاہیے۔ کھجور چوک سے فوارہ چوک براستہ ایوان صدر روڈ جانے والی ٹریفک کو آرٹلری میدان تھانے والی گلی سے ایم آر کیانی چوک کی جانب بھیجا جائے گا۔
شہریوں کے لیے احتیاطی ہدایات
ترجمان کراچی ٹریفک پولیس نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ زحمت اور تاخیر سے بچنے کے لیے غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے جاری کردہ متبادل راستوں کو اختیار کریں۔ اس اقدام کا مقصد شہر بھر میں ٹریفک کی روانی برقرار رکھنا اور عوام کو بے جا پریشانियों سے نکالنا ہے۔
مدد لائنز اور رابطے کی معلومات
شہری اگر کسی بھی قسم کی پریشانی کا شکار ہوں یا تازہ ترین صورتحال جاننا چاہیں تو ٹریفک پولیس ہیلپ لائن 1915 یا ایف ایم ریڈیو 88.6 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔
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