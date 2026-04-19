کراچی میں بچوں میں ایچ آئی وی کے کیسز میں تشویشناک اضافہ: غیر محفوظ طبی طریقوں پر سوالیہ نشان

کراچی کے تین بڑے ہسپتالوں میں گزشتہ نو ماہ میں بچوں میں ایچ آئی وی کے کیسز میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ غیر محفوظ طبی طریقہ کار سمجھے جا رہے ہیں۔ ماہرین نے صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔
کراچی : گزشتہ نو ماہ کے دوران کراچی کے تین بڑے ہسپتالوں میں بچوں میں ایچ آئی وی (Human Immunodeficiency Virus) کے کیسز میں تشویشناک اضافہ دیکھا گیا ہے، جس سے صحت کی حفاظت کے طریقہ کار پر سنگین سوالات اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہسپتال کے اعداد و شمار کے مطابق، سندھ انسفیکشس ڈیزیز ہسپتال اور ریسرچ سنٹر (SIDH&RC) نے 2024 میں صرف 10 ایچ آئی وی سے متاثرہ بچوں کی اطلاع دی۔ 2025 میں یہ تعداد 70 سے تجاوز کر گئی، جبکہ رواں سال اب تک 30 نئے کیسز داخل کیے جا چکے ہیں۔ دی انڈس ہسپتال میں 2024 میں 144 ایچ آئی وی کے
کیسز ریکارڈ کیے گئے، جو 2025 میں 176 ہو گئے۔ رواں سال کی پہلی سہ ماہی میں ہی 69 کیسز درج کیے گئے ہیں۔ صورتحال کی سنگینی کو اجاگر کرتے ہوئے، ڈاکٹر سمین سرفراز نے انکشاف کیا کہ اگست 2025 کے بعد سے، ان کی سہولت میں 14 سال سے کم عمر کے 72 بچوں میں ایچ آئی وی کی تشخیص ہوئی ہے، جن میں سے تقریباً 68 فیصد پانچ سال سے کم عمر کے ہیں۔ الارم کی بات یہ ہے کہ ان میں سے صرف 8 فیصد بچوں کی مائیں ایچ آئی وی سے متاثرہ تھیں، جبکہ 72 فیصد کیسز میں صحت کی دیکھ بھال سے متعلقہ ترسیل کی واضح تاریخ موجود تھی۔ ماہرین کا خیال ہے کہ غیر محفوظ طبی طریقے اس اضافے میں ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان میں سرنج، سوئیاں، انٹراوینس ڈرپ سیٹ اور ناقص جراثیم سے پاک آلات کا دوبارہ استعمال، اور غیر جانچے گئے خون کی منتقلی شامل ہیں۔ ڈاکٹر سرفراز نے خبردار کیا کہ رتوڈیرو ایچ آئی وی کے وباء سے حاصل کیے گئے اہم سبق، جو دنیا کی سب سے بڑی بچوں میں ایچ آئی وی کی وبا میں سے ایک تھی، کو مؤثر طریقے سے نافذ نہیں کیا گیا ہے، جس سے اسی طرح کے خطرات موجود ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ عوامی اور نجی دونوں شعبوں میں انجیکشن کے ذریعے علاج پر حد سے زیادہ انحصار، جو بعض اوقات مالی فوائد سے بھی متاثر ہوتا ہے، مریضوں کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ انتہائی تشویشناک ہے کہ بچوں کو روک تھام کے قابل صحت کی ناکامیوں کی وجہ سے زندگی بھر کا انفیکشن لاحق ہو رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہیپاٹائٹس بی اور ہیپاٹائٹس سی کے رجحانات اسی طرح کی ترسیل کے نمونوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ اس صورتحال کو متخصص پیڈیاٹرک انفیکشیس ڈیزیز ماہرین کی محدود دستیابی نے مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ بہت سے بچے مدافعتی کمزوری کے بلند مراحل میں پیش ہو رہے ہیں، اکثر سنگین مواقع پر انفیکشنز کے ساتھ۔ اس کے علاوہ، امریکہ کی بین الاقوامی ترقیاتی ایجنسی (USAID) سے منسلک فنڈنگ کی رکاوٹوں کی وجہ سے منشیات کی سپلائی، خاص طور پر اینٹی ریٹروائرل تھراپی اور تپ دق کی ادویات میں خلل پڑنے سے صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے۔ پاکستان میں ایچ آئی وی کے مریضوں میں تپ دق سب سے عام شریک انفیکشن ہونے کی وجہ سے، ماہرین کو خدشہ ہے کہ قلت سے منشیات کے خلاف مزاحم تناؤ اور اموات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ کراچی کے ایک تیسرے بڑے پیڈیاٹرک ہسپتال نے بھی 60 سے زیادہ ایچ آئی وی سے متاثرہ بچوں کی اطلاع دی ہے، جن میں سے اکثر ٹھٹھہ اور اندرون سندھ کے دیگر علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ زیادہ تر کیسز معمول کے پری سرجیکل اسکریننگ کے دوران شناخت ہوئے۔ ابتدائی نتائج بتاتے ہیں کہ پٹھوں کے انجیکشن کے بار بار ہونے والے انفیکشن نے ترسیل میں کردار ادا کیا ہو۔ کئی متاثرہ بچوں نے مبینہ طور پر سائٹ ٹاؤن میں کلثوم بائی والیکا سوشل سیکورٹی ہسپتال میں پہلے بھی علاج کروایا تھا، جہاں گزشتہ سال 80 سے زائد بچوں کو متاثر کرنے اور کم از کم دو اموات کا باعث بننے والی وبا کا سامنا ہوا تھا۔ صحت حکام نے کیسز میں اضافے کا اعتراف کیا، جبکہ کچھ نے یہ تجویز کیا کہ بہتر پتہ لگانے اور نگرانی کے نظام کی وجہ سے اعداد و شمار کو مبالغہ آمیز کیا جا سکتا ہے۔ تاہم، ماہرین اس بات پر زور دیتے ہیں کہ عمل درآمد میں خلا برقرار ہے۔ انفیکشن کنٹرول کی ذمہ داری سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن اور سندھ بلڈ ٹرانسفیوژن اتھارٹی جیسے ریگولیٹری اداروں پر عائد ہوتی ہے، تاہم اس پر عمل درآمد غیر مستقل نظر آتا ہے۔ پاکستان فی الحال ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مشرقی بحیرہ روم کے علاقے میں ایچ آئی وی کی تیزی سے بڑھتی ہوئی وبا کا مشاہدہ کر رہا ہے، جس میں بچوں اور بڑوں دونوں کے اعداد و شمار میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر سرفراز نے انجیکشن سیفٹی کے لیے قومی ایکشن پلان (2019) کے فوری نفاذ اور سرنجوں کے دوبارہ استعمال اور نامناسب جراثیم کشی سمیت غیر محفوظ طبی طریقوں کے خلاف سخت کارروائی پر زور دیا ہے۔ ماہرین خبردار کرتے ہیں کہ فوری مداخلت کے بغیر، یہ بحران مزید بڑھ سکتا ہے، جس سے ہزاروں بچے قابل روک تھام لیکن زندگی بھر کی بیماری کے خطرے سے دوچار ہو جائیں گے
