کراچی میں بھاری کارروائی: 9 ڈاکو گرفتار، اسلحہ اور منشیات برآمد
کراچی کے مختلف علاقوں میں پولیس کارروائی کے دوران 9 ڈاکو گرفتار کیے گئے۔ اسلحہ، منشیات اور دیگر قانونی ثبوت ضبط کر لیے گئے۔
کراچی کے مختلف علاقوں میں پولیس نے اتوار اور پیر کی درمیانی شب مبینہ مقابلوں اور کارروائیوں کے دوران نو ڈاکوؤں کو گرفتار کیا ہے۔ اینٹی کرمنل یونٹ، گلشن معمار، پاک کالونی، اورنگی ٹاؤن اور پاکستان بازار پولیس نے مشترکہ آپریشن کے دوران یہ کارروائی کی۔ گرفتار ہونے والے نو افراد میں سے چھ زخمی حالت میں گرفتار کیے گئے جبکہ چھوٹی عمر کے ایک فرد کو بھی حراست میں لیا گیا۔
لیاقت آباد میں بھتہ خور گروپ کا خاتمہ
اسپیشل انویسٹی گیشن یونٹ اور وفاقی حساس ادارے کی ٹیم نے لیاقت آباد تھانے کی حدود میں سندھ ہوٹل کے قریب ندی کے کنارے چھاپہ مارا۔ اس کارروائی کے دوران ایک بھتہ خور گروپ کے سرگرم رکن شیراز مغل ولد عبدالحمید مغل کو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا۔ اس ملزم کو فوری طبی امداد کے لیے عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا۔Also readامریکی درمیانی انتخابات 2020: کانگریس پر کنٹرول کا فیصلہ کن دن
ترجمان کراچی پولیس کے مطابق شیراز مغل لیاری گینگ وار کے مشہور گینگ کمانڈر صمد کاٹھیاواڑی سے منسلک تھا۔ وہ بھتہ خوری کے سنگین واقعات میں ملوث رہا ہے اور اس سے پہلے بھی ڈکیتی اور ناجائز اسلحہ رکھنے کے مقدمات میں گرفتار ہو چکا ہے۔ گرفتاری کے دوران اس کے قریبی ساتھی موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔
پولیس کی جانب سے گرفتار شیراز مغل کے پاس سے ایک پستول، گولیاں، موبائل فونز اور نقدی کی بھاری رقم برآمد کی گئی ہے۔ یہ کارروائی شہر کے کرائم کنٹرول میں اہم قدم کے طور پر دیکھی جا رہی ہے۔ اس عمل میں ملزم کی شناخت اور اس کے حوالے سے تفصیلات پولیس کے ریکارڈ سے تصدیق کی گئیں۔
گلشن معمار میں ڈکیتی گروپ کی گرفتاری
اسی طرح گلشن معمار پولیس نے جنجال گوٹھ میں مبینہ مقابلے کے دوران تین ڈاکوؤں کو گرفتار کیا جن میں سے دو زخمی تھے۔ گرفتار ہونے والوں میں 19 سالہ محمد اورنگ زیب ولد محمد اجمل اور 30 سالہ شاہ زمان ولد عبدالکریم شامل ہیں۔ تیسرے ملزم نے پولیس کو محمد خبیب ولد عبدالطیف بتایا۔
زخمی ملزم کو علاج کے لیے عباسی شہید اسپتال لے جایا گیا۔ گرفتاری کے دوران پولیس کے ہاتھ تین پستولیں، گولیاں، موبائل فونز، نقدی، موٹر سائیکل اور چھینے گئے سامان نے مل کر بھاری چورس حاصل کیا۔ یہ کارروائی ڈکیتی کے واقعات میں کمی لانے کے لیے ضروری سمجھی جاتی ہے۔
پولیس کے مطابق یہ ملزمین مقامی سطح پر خوف پھیلانے کے لیے مشہور تھے۔ ان کی گرفتاری سے علاقے کے عوام کو سکون محسوس ہو رہا ہے۔ اس کارروائی کے دوران تمام قانونی کارروائی مکمل کی گئی اور ملزمین کو عدالت میں پیش کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔
پاک کالونی اور اورنگی ٹاؤن میں بھاری قبضہ
پاک کالونی پولیس نے میوہ شاہ روڈ پر ایم سی کٹ کے قریب چھاپہ مارا جہاں سے دو ملزمان زاہد ولد فقیر محمد اور محمد طاہر ولد عبدالماجد کو گرفتار کیا گیا۔ زاہد زخمی تھا اور اسے سول اسپتال منتقل کیا گیا۔ ان کے پاس سے دو پستولیں، گولیاں، موبائل فونز اور اہم منشیات برآمد ہوئیں۔
سب سے اہم بات یہ تھی کہ گرفتاری کے دوران 400 پیکٹ کرسٹل منشیات برآمد کی گئیں جو کہ بھاری مقدار ہے۔ اس کے علاوہ اورنگی ٹاؤن پولیس نے سیکٹر 6 ای میں کارروائی کرتے ہوئے طارق ولد اصغر اور محمد عثمان ولد محمد خان کو گرفتار کیا۔ طارق زخمی تھا اور اسے عباسی شہید اسپتال لے جایا گیا۔
اورنگی ٹاؤن کی کارروائی کے دوران ایک پستول، گولیاں، موبائل فونز اور نقدی برآمد کی گئی۔ پولیس کا کہنا تھا کہ یہ علاقے میں بے چینی پھیلانے والے عناصر کو نشانہ بنایا گیا۔ گرفتاری کے بعد علاقے میں امن و امان کی فضا بہتر ہوئی ہے۔
پاکستان بازار میں آخری کارروائی
پاکستان بازار پولیس نے اورنگی ٹاؤن سیکٹر 16 ایشیا گراؤنڈ کے قریب ایک اور ڈاکو کو گرفتار کیا۔ 22 سالہ نہال احمد ولد شاہد احمد کو زخمی حالت میں پکڑا گیا اور ایدھی ایمبولینس کے ذریعے عباسی شہید اسپتال لے جایا گیا۔ اس سے بھی ایک پستول، گولیاں، موبائل فون اور نقدی برآمد کی گئی۔
ان تمام کارروائیوں میں کل نو افراد گرفتار ہوئے ہیں جن میں سے چھ زخمی تھے۔ پولیس کے ہاتھ کئی ہتھیار، گولیاں، منشیات اور چھینے گئے سامان نے مل کر بھاری ریکوری کی ہے۔ یہ کارروائیاں شہر کے امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے کی گئیں۔
ترجمان کراچی پولیس نے بتایا کہ گرفتار ملزمین کے خلاف مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ ان کی شناخت اور ان کے حوالے سے دیگر معلومات سامنے آئی ہیں۔ پولیس کا مطالبہ ہے کہ عوام بھی ایسے عناصر کے خلاف آواز اٹھائیں۔
ان کارروائیوں کے بعد کراچی کے مختلف علاقوں میں ڈکیتی اور بھتہ خوری کے واقعات میں کمی کی امید کی جا رہی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ اس سلسلے میں مزید کارروائیاں جاری رکھے گی۔ عوام سے اپیل ہے کہ وہ کسی بھی مشکوک سرگرمی کی صورت میں فوری پولیس کو آگاہ کریں۔
یہ تمام معلومات ترجمان کراچی پولیس کے بیان پر مبنی ہیں۔ پولیس کی اس کامیابی کو شہر کے عوام نے خوشی سے دیکھا ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ اس سے مزید کارروائیاں ہو سکیں گی۔ ان تمام اقدامات کا مقصد شہر کو جرائم سے پاک بنانا ہے۔
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