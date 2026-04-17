کراچی میں کالعدم تنظیم کے 3 مشتبہ شدت پسند گرفتار، تخریبی سرگرمیوں کے منصوبے ناکام

قانون نافذ کرنے والے اداروں نے لیاری میں کارروائی کرتے ہوئے کالعدم تنظیم فتنۃ الہندستان (FAH) سے تعلق رکھنے والے تین مشتبہ شدت پسندوں کو گرفتار کر لیا ہے، جن کے قبضے سے اسلحہ برآمد ہوا ہے اور وہ شہر میں تخریبی کارروائیوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔
کراچی : قانون نافذ کرنے والے اداروں نے لیاری کے علاقے میں مشترکہ کارروائی کے دوران تین مشتبہ شدت پسند وں کو حراست میں لے کر ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔
حکام کے مطابق، گرفتار کیے گئے افراد کا تعلق ایک کالعدم تنظیم سے بتایا جا رہا ہے جس کی شناخت فتنۃ الہندستان (FAH) کے نام سے ہوئی ہے۔ ابتدائی تفتیش کے دوران، مشتبہ افراد نے اپنی سرگرمیوں اور منصوبوں کے بارے میں اہم انکشافات کیے ہیں۔
حکام نے بتایا کہ یہ شدت پسند کراچی میں تخریبی سرگرمیوں کی ایک بڑی کارروائی کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ گرفتار ہونے والوں میں عمران ولد علی محمد نامی ایک مشتبہ شخص بھی شامل ہے، جو دو ساتھیوں کے ہمراہ پکڑا گیا۔ مشتبہ افراد کے قبضے سے 30 بور پستول اور 18 راؤنڈز کی گولیوں برآمد ہوئی ہیں۔
انسداد دہشت گردی کے حکام (CTD) نے بتایا کہ یہ اسلحہ شہر میں تخریبی مقاصد کے لیے استعمال کیا جانا تھا۔ گرفتار افراد کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ہیں اور مزید تحقیقات جاری ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے اس گروپ سے منسلک سہولت کاروں کا سراغ لگانے اور انہیں گرفتار کرنے کے لیے بھی سرگرم عمل ہیں۔
یہ واقعہ کراچی میں امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ لیاری جیسا گنجان آباد علاقہ جہاں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائیاں ہمیشہ ایک چیلنج کا سبب رہی ہیں، ایسی کارروائیوں کا مرکز بننا تشویشناک ہے۔
گرفتار کیے گئے افراد کا تعلق ایک کالعدم تنظیم سے ہونا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ شہر میں انتہا پسندانہ نظریات ابھی بھی سرگرم ہیں اور وہ امن و سلامتی کو درپیش خطرات کی صورت میں موجود ہیں۔ فتنۃ الہندستان (FAH) جیسی تنظیموں کا نام سامنے آنا ان کے نظریات کی وسعت اور ان کے اثر و رسوخ کے دائرہ کار کے بارے میں بھی سوالات اٹھاتا ہے۔
مشتبہ شدت پسندوں کے انکشافات کہ وہ کراچی میں تخریبی سرگرمیوں کی ایک بڑی کارروائی کی منصوبہ بندی کر رہے تھے، ایک سنگین صورتحال کی عکاسی کرتے ہیں۔ اس قسم کی منصوبہ بندیاں نہ صرف جانی و مالی نقصان کا سبب بن سکتی ہیں بلکہ شہر میں خوف و ہراس پھیلا کر مجموعی سماجی اور معاشی استحکام کو بھی متاثر کر سکتی ہیں۔ اسلحہ اور گولیاں برآمد ہونا اس بات کی تائید کرتا ہے کہ ان کا ارادہ اپنے منصوبوں کو عملی جامہ پہنانا تھا۔
اب قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ نہ صرف ان گرفتار افراد سے تفصیلی پوچھ گچھ کریں بلکہ ان کے نیٹ ورک کے دیگر ارکان اور ان کے سہولت کاروں کا بھی جلد از جلد پتہ لگائیں۔ انسداد دہشت گردی کے حکام کی جانب سے جاری تحقیقات میں ان عناصر کی شناخت اور ان کے مالی ذرائع کا پتہ لگانا بھی اہم ہوگا۔
یہ بھی ضروری ہے کہ عوام اور سول سوسائٹی کے دیگر طبقات بھی اس سلسلے میں حکام کے ساتھ تعاون کریں اور مشکوک سرگرمیوں کے بارے میں اطلاع دیں۔ کراچی جیسے بڑے شہر میں اس قسم کی سرگرمیوں کا خاتمہ ایک پیچیدہ عمل ہے جس میں تمام متعلقہ اداروں اور شہریوں کی مشترکہ کوششیں درکار ہیں۔
اس کارروائی سے یقیناً امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی، تاہم مستقبل میں اس قسم کے واقعات سے بچنے کے لیے ٹھوس اور پائیدار اقدامات کی ضرورت ہے۔
کراچی شدت پسند کالعدم تنظیم گرفتاری تخریبی سرگرمیاں
