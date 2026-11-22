کراچی میں پولیس اور ڈاکوؤں کا مقابلہ، دو گرفتار جبکہ ایک فرار، اسکردو میں شدید ٹھنڈ
کراچی کے یعقوب آباد میں پولیس اور شاہین فورس کا مسلح ڈاکوؤں سے مقابلہ، دو ملزمان گرفتار جبکہ ایک فرار، نیز اسکردو میں درج حرارت منفی چھ ڈگری تک گر گیا۔
قریبی ماضی میں کراچی کے مشہور تجارتی مرکز اقبال مارکیٹ کے نواحی علاقے یعقوب آباد میں ایک شدید اور خونی جھڑپ رونما ہوئی جہاں مقامی پولیس اہلکاروں اور شاہین فورس کے افسران نے مل کر مسلح ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کیا۔ اس آپریشن کے دوران پولیس ٹیموں کو اطلاع ملی تھی کہ کچھ مشتبہ افراد اس علاقے میں گشت کر رہے ہیں اور ان کے پاس غیر قانونی اسلحہ موجود ہے۔ اس بنیاد پر پولیس نے چھاپہ مارا تو ملزمان نے فوری طور پر جوابی فائرنگ شروع کر دی جس کے نتیجے میں پوری فضا گولیوں کی آوازیوں سے گونج اٹھی۔ دوطرفہ فائرنگ کے اس تبادلے کے دوران پولیس نے ہمت دکھاتے ہوئے ملزمان کو گھیر لیا اور آخرکار دو ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان میں سے ایک ملزم گولی لگنے کی وجہ سے زخمی حالت میں تھا جبکہ دوسرا ملزم بلاضرر گرفتار کیا گیا۔ تاہم تیسرا ملزم موقعے سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا جس کی تلاش کے لیے پولیس نے علاقے کو سیل کر دیا ہے۔ ایس ایس پی ویسٹ طارق الٰہی مستوئی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تصدیق کی کہ گرفتار ہونے والے ملزمان کی شناخت عاشق خان ولد عباس خان اور ارسلان خان ولد محمد صابر کے ناموں سے ہوئی ہے۔ ان کے قبضے سے ایک غیر قانونی برانڈ کی بندوک، ایمونیشن، کئی خولز اور نقدی رقم برآمد کی گئی ہے۔ زخمی ملزم کو طبی امداد کے لیے قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا جبکہ دوسرے ملزم کو تھانے لے جایا گیا تاکہ ان سے مزید تفتیش کی جا سکے۔ پولیس نے وضاحت کی کہ ضابطے کی کارروائی مکمل کی جا رہی ہے اور فرار ملزم کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشنز جاری ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ گرفتار ملزمان کا سابقہ کرمنل ریکارڈ بھی چیک کیا جا رہا ہے تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ کیا یہ افراد کوئی بڑے ڈکیتی چوروں کے گروپ سے منسلک ہیں۔ یہ واقعہ کراچی میں امن و امان کے حوالے سے ایک اہم قدم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے جہاں قانون نافذ کرنے والے ادارے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف سختی سے کارروائی کر رہے ہیں۔ علاقہ پولیس اور شاہین فورس کا ہم آہنگ کام جاری رہے گا تاکہ شہریوں کو جان و مال کی تحفظ مہیا کیا جا سکے۔ انہوں نے عوام سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ کسی بھی مشکوک سرگرمی کی صورت میں فوراً پولیس کو آگاہ کریں تاکہ ایسے واقعات کو روکا جا سکے۔ اسی دوران ملک کے دیگر حصوں میں موسم کے انتہائی سخت حالات ریکارڈ کیے گئے ہیں جس سے عوام کی زندگی متاثر ہوئی ہے۔ اسکردو میں درج حرارت منفی چھ ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا ہے جس کی وجہ سے شدید ٹھنڈ کا راج ہے۔ لوگ برفانی طوفان اور جمدوست میں گھر بیٹھے رہتے ہیں اور سفری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مقامی انتظامیہ نے عوام کو ہدایت کی ہے کہ وہ گرم کپڑے پہنیں اور ضرورت سے زیادہ باہر نہ نکلے۔ اس کے برعکس کوئٹہ میں بھی درج حرارت منفی تین ڈگری تک ریکارڈ کیا گیا ہے جو کہ اوسط سے کم ہے۔ شمالی علاقہ جات اور بلوچستان کے بعض حصوں میں برفباری کا سلسلہ جاری ہے جس نے نقل و حمل کے نظام کو معطل کر دیا ہے۔ لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلیاں اپنے اثرات مرتب کر رہی ہیں اور سردیوں کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ چند دنوں کے لیے مزید سرد لہر کی پیش گوئی کی ہے جس کے پیش نظر عوام کو ہوشیار رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ یہ موسمیتی تبدیلیاں نہ صرف مقامی معیشت بلکہ زراعت کو بھی متاثر کر سکتی ہیں اگر بارش یا برف باری کا سلسلہ طویل عرصے تک جاری رہا۔ کسان اپنے فصلوں کو بچانے کے لیے تدابیر اختیار کر رہے ہیں جبکہ شہریوں نے ہیٹنگ نظام کی چیک اپ کروا لی ہے تاکہ سختی سے نمٹا جا سکے۔ پاکستان میں خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق ایکسپریس میڈیا گروپ کی ویب سائٹ ملک کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی سائٹوں میں سے ایک ہے جہاں عوام کو تازہ ترین اور درست معلومات فراہم کی جاتی ہیں۔ یہ پلیٹ فارم نہ صرف ملک کے اندرونی امور بلکہ بین الاقوامی خبروں کو بھی احسن طریقے سے پیش کرتا ہے۔ اس سائٹ پر شائع ہونے والا تمام مواد جملہ حقوق محفوظ ہیں اور اس کا استعمال صرف ذاتی رہنمائی کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ میڈیا گروپ کی کوشش ہے کہ وہ عوام کے حق معلومات کو یقینی بنائے اور معاشرے میں آگہی پھیلائے۔گزشتہ چند ہفتوں میں ہونے والے واقعات نے ثابت کیا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا سنبھالا ہوا اقدامات عوام کی حفاظت کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ یقین آبادی کے اس واقعے نے یہ دکھایا کہ پولیس کی کارکردگی میں بہتری لا کر جرائم کو روکا جا سکتا ہے۔ تاہم فرار ملزم کی گرفتاری اب بھی ایک چیلنج ہے جسے حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کلین ٹیکسٹ کا مقصد عوام کو صحیح وقت پر معلومات فراہم کرنا ہے تاکہ وہ اپنی حفاظت کے لیے بہتر فیصلے کر سکیں۔ میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ وہ حقائق کو بغیر کسی تعصب کے پیش کرے اور معاشرے میں مثبت تبدیلی کا پیغام دے۔ اس حوالے سے تمام سٹیک ہولڈرز کو مل کر کام کرنا ہوگا تاکہ امن و امان کے قیام میں مدد ملی سکے۔ عوامی تعاون اور حکام کی کاوشوں کے مجموعی اثر سے ہی کسی بھی معاشرے میں استحکام پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اس سائٹ کے ذریعے نشر ہونے والی دیگر خبروں میں معیشت، سیاست، کھیل اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں ہونے والی ترقی کو بھی شامل کیا جاتا ہے جو کہ قارئین کے وسیع پسند و ناپسند کو مدنظر رکھتے ہوئے تیار کی جاتی ہیں۔.
قریبی ماضی میں کراچی کے مشہور تجارتی مرکز اقبال مارکیٹ کے نواحی علاقے یعقوب آباد میں ایک شدید اور خونی جھڑپ رونما ہوئی جہاں مقامی پولیس اہلکاروں اور شاہین فورس کے افسران نے مل کر مسلح ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کیا۔ اس آپریشن کے دوران پولیس ٹیموں کو اطلاع ملی تھی کہ کچھ مشتبہ افراد اس علاقے میں گشت کر رہے ہیں اور ان کے پاس غیر قانونی اسلحہ موجود ہے۔ اس بنیاد پر پولیس نے چھاپہ مارا تو ملزمان نے فوری طور پر جوابی فائرنگ شروع کر دی جس کے نتیجے میں پوری فضا گولیوں کی آوازیوں سے گونج اٹھی۔ دوطرفہ فائرنگ کے اس تبادلے کے دوران پولیس نے ہمت دکھاتے ہوئے ملزمان کو گھیر لیا اور آخرکار دو ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان میں سے ایک ملزم گولی لگنے کی وجہ سے زخمی حالت میں تھا جبکہ دوسرا ملزم بلاضرر گرفتار کیا گیا۔ تاہم تیسرا ملزم موقعے سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا جس کی تلاش کے لیے پولیس نے علاقے کو سیل کر دیا ہے۔ ایس ایس پی ویسٹ طارق الٰہی مستوئی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تصدیق کی کہ گرفتار ہونے والے ملزمان کی شناخت عاشق خان ولد عباس خان اور ارسلان خان ولد محمد صابر کے ناموں سے ہوئی ہے۔ ان کے قبضے سے ایک غیر قانونی برانڈ کی بندوک، ایمونیشن، کئی خولز اور نقدی رقم برآمد کی گئی ہے۔ زخمی ملزم کو طبی امداد کے لیے قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا جبکہ دوسرے ملزم کو تھانے لے جایا گیا تاکہ ان سے مزید تفتیش کی جا سکے۔ پولیس نے وضاحت کی کہ ضابطے کی کارروائی مکمل کی جا رہی ہے اور فرار ملزم کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشنز جاری ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ گرفتار ملزمان کا سابقہ کرمنل ریکارڈ بھی چیک کیا جا رہا ہے تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ کیا یہ افراد کوئی بڑے ڈکیتی چوروں کے گروپ سے منسلک ہیں۔ یہ واقعہ کراچی میں امن و امان کے حوالے سے ایک اہم قدم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے جہاں قانون نافذ کرنے والے ادارے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف سختی سے کارروائی کر رہے ہیں۔ علاقہ پولیس اور شاہین فورس کا ہم آہنگ کام جاری رہے گا تاکہ شہریوں کو جان و مال کی تحفظ مہیا کیا جا سکے۔ انہوں نے عوام سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ کسی بھی مشکوک سرگرمی کی صورت میں فوراً پولیس کو آگاہ کریں تاکہ ایسے واقعات کو روکا جا سکے۔ اسی دوران ملک کے دیگر حصوں میں موسم کے انتہائی سخت حالات ریکارڈ کیے گئے ہیں جس سے عوام کی زندگی متاثر ہوئی ہے۔ اسکردو میں درج حرارت منفی چھ ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا ہے جس کی وجہ سے شدید ٹھنڈ کا راج ہے۔ لوگ برفانی طوفان اور جمدوست میں گھر بیٹھے رہتے ہیں اور سفری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مقامی انتظامیہ نے عوام کو ہدایت کی ہے کہ وہ گرم کپڑے پہنیں اور ضرورت سے زیادہ باہر نہ نکلے۔ اس کے برعکس کوئٹہ میں بھی درج حرارت منفی تین ڈگری تک ریکارڈ کیا گیا ہے جو کہ اوسط سے کم ہے۔ شمالی علاقہ جات اور بلوچستان کے بعض حصوں میں برفباری کا سلسلہ جاری ہے جس نے نقل و حمل کے نظام کو معطل کر دیا ہے۔ لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلیاں اپنے اثرات مرتب کر رہی ہیں اور سردیوں کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ چند دنوں کے لیے مزید سرد لہر کی پیش گوئی کی ہے جس کے پیش نظر عوام کو ہوشیار رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ یہ موسمیتی تبدیلیاں نہ صرف مقامی معیشت بلکہ زراعت کو بھی متاثر کر سکتی ہیں اگر بارش یا برف باری کا سلسلہ طویل عرصے تک جاری رہا۔ کسان اپنے فصلوں کو بچانے کے لیے تدابیر اختیار کر رہے ہیں جبکہ شہریوں نے ہیٹنگ نظام کی چیک اپ کروا لی ہے تاکہ سختی سے نمٹا جا سکے۔ پاکستان میں خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق ایکسپریس میڈیا گروپ کی ویب سائٹ ملک کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی سائٹوں میں سے ایک ہے جہاں عوام کو تازہ ترین اور درست معلومات فراہم کی جاتی ہیں۔ یہ پلیٹ فارم نہ صرف ملک کے اندرونی امور بلکہ بین الاقوامی خبروں کو بھی احسن طریقے سے پیش کرتا ہے۔ اس سائٹ پر شائع ہونے والا تمام مواد جملہ حقوق محفوظ ہیں اور اس کا استعمال صرف ذاتی رہنمائی کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ میڈیا گروپ کی کوشش ہے کہ وہ عوام کے حق معلومات کو یقینی بنائے اور معاشرے میں آگہی پھیلائے۔گزشتہ چند ہفتوں میں ہونے والے واقعات نے ثابت کیا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا سنبھالا ہوا اقدامات عوام کی حفاظت کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ یقین آبادی کے اس واقعے نے یہ دکھایا کہ پولیس کی کارکردگی میں بہتری لا کر جرائم کو روکا جا سکتا ہے۔ تاہم فرار ملزم کی گرفتاری اب بھی ایک چیلنج ہے جسے حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کلین ٹیکسٹ کا مقصد عوام کو صحیح وقت پر معلومات فراہم کرنا ہے تاکہ وہ اپنی حفاظت کے لیے بہتر فیصلے کر سکیں۔ میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ وہ حقائق کو بغیر کسی تعصب کے پیش کرے اور معاشرے میں مثبت تبدیلی کا پیغام دے۔ اس حوالے سے تمام سٹیک ہولڈرز کو مل کر کام کرنا ہوگا تاکہ امن و امان کے قیام میں مدد ملی سکے۔ عوامی تعاون اور حکام کی کاوشوں کے مجموعی اثر سے ہی کسی بھی معاشرے میں استحکام پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اس سائٹ کے ذریعے نشر ہونے والی دیگر خبروں میں معیشت، سیاست، کھیل اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں ہونے والی ترقی کو بھی شامل کیا جاتا ہے جو کہ قارئین کے وسیع پسند و ناپسند کو مدنظر رکھتے ہوئے تیار کی جاتی ہیں۔
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