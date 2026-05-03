کراچی: رینجرز آپریشن، غیر قانونی ہتھیاروں کا بڑا ذخیرہ برآمد، ایک ملزم گرفتار

پاکستان رینجرز نے صفورہ چورنگی کے علاقے میں ایک آپریشن کے دوران غیر قانونی ہتھیاروں اور گولہ بارود کی بڑی مقدار برآمد کی اور ایک مشتبہ شخص کو گرفتار کیا۔ برآمد ہونے والے ہتھیاروں میں ایم 4 رائفلیں، مختلف کیلیبر کی فائرآرمز، جعلی لائسنس اور اسٹیمپنگ کا سامان شامل ہے۔
کراچی : پاکستان رینجرز نے صفورہ چورنگی کے علاقے میں ایک ہدف بنائے گئے آپریشن میں غیر قانونی ہتھیار وں اور گولہ بارود کی بڑی مقدار برآمد کی، جس کی تصدیق ترجمان نے اتوار کو کی۔ رینجرز کے مطابق، یہ چھاپہ ڈیسنٹ گارڈن کی لوکلٹی میں مارا گیا، جہاں ایک مشتبہ شخص، زوہیب، جو چودھری محمد سرور جٹ کا بیٹا ہے، کو گرفتار کیا گیا۔ حکام نے بتایا کہ برآمد ہونے والے ہتھیاروں میں پانچ ایم 4 رائفلیں شامل ہیں، ساتھ ہی 30 بور، 12 بور اور 222 بور کیلیبر کی فائرآرمز بھی شامل ہیں۔ اس ذخیرے میں ایک ایئر گن، موبائل فونز، نقدی اور سونے کی ایک زنجیر بھی شامل تھی۔ تلاشی کے دوران، قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں نے 70 گولیاں، 132 میگزین اور ناقص ہتھیاروں کے مختلف اجزاء بھی ضبط کر لیے۔ اس کے علاوہ، 13 جعلی ہتھیاروں کے لائسنس، ایک نجی سیکیورٹی کمپنی سے منسلک اسٹیمپنگ کا سامان، نو جعلی اتھارٹی لیٹرز اور بلوچستان میں جاری کردہ تین ہتھیاروں کے لائسنس بھی برآمد ہوئے۔ رینجرز حکام نے بیان دیا کہ ہتھیار اور متعلقہ مواد مبینہ طور پر مجرمانہ یا دہشت گردانہ سرگرمیوں میں استعمال کے لیے تھے۔ یہ آپریشن کراچی میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کی رینجرز کی مسلسل کوششوں کا حصہ ہے۔ گزشتہ کچھ عرصے سے رینجرز نے شہر میں دہشت گردی اور جرائم کے خلاف کارروائیوں میں تیزی لائی ہے، جس کے نتیجے میں متعدد خطرناک مجرمان گرفتار ہوئے ہیں اور اسلحے کی بڑی کھیپیں برآمد ہوئی ہیں۔ اس آپریشن کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں نہ صرف جدید ہتھیار برآمد ہوئے ہیں بلکہ جعلی لائسنس اور اسٹیمپنگ کا سامان بھی ملا ہے، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ ایک منظم نیٹ ورک کے ذریعے غیر قانونی ہتھیار وں کی تجارت کی جا رہی تھی۔ رینجرز حکام نے بتایا کہ گرفتار ملزم سے تفتیش جاری ہے اور اس کے دیگر ساتھیوں کو بھی جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ ملزم سے تفتیش میں یہ بھی پتہ چلایا جائے گا کہ یہ ہتھیار کس مقصد کے لیے استعمال کیے جانے والے تھے اور اس نیٹ ورک کے پیچھے کون موجود ہے۔ صفورہ چورنگی کا علاقہ ماضی میں دہشت گردی اور جرائم کا گڑھ رہا ہے، لیکن رینجرز اور پولیس کے مشترکہ آپریشنز کے نتیجے میں یہاں امن و امان کی صورتحال میں بہتری آئی ہے۔ اس آپریشن کے بعد علاقے کے رہاشیوں نے سکھا breath لیا ہے اور انہوں نے رینجرز کی کارروائی کی تعریف کی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ رینجرز کی بدولت اب وہ زیادہ محفوظ محسوس کرتے ہیں اور ان کے کاروبار اور روزگار پر بھی مثبت اثر پڑا ہے۔ رینجرز نے عوام کو یقین دلایا ہے کہ وہ شہر میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے اور کسی بھی مجرم کو قانون کے ہاتھوں سے بچنے نہیں دیں گے۔ اس آپریشن سے یہ واضح ہوتا ہے کہ رینجرز کراچی کو جرائم سے پاک کرنے کے لیے پرعزم ہے اور وہ اس مقصد کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں صرف کرنے کے لیے تیار ہے۔ مزید تفتیش کے بعد اس آپریشن کے نتائج جلد ہی عوام کے سامنے لائے جائیں گے۔ اس آپریشن میں شامل رینجرز اہلکاروں کی کارکردگی قابل تحسین ہے اور ان کی کوششوں کو سراہا جانا چاہیے.
