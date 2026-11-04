کراچی انڈسٹریل پارک وفاقی اسپیشل اکنامک زون کی حیثیت سے منظور
ایس آئی ایف سی کی معاونت سے کراچی انڈسٹریل پارک کو وفاقی اسپیشل اکنامک زون کا درجہ دے دیا گیا ہے، جس سے صنعتی سرمایہ کاری اور برآمدات کے فروغ میں مدد ملنے کی توقع ہے۔
ایس آئی ایف سی کی معاونت سے کراچی انڈسٹریل پارک کو وفاقی اسپیشل اکنامک زون کی حیثیت سے منظوری دے دی گئی ہے۔ یہ پیش رفت صنعتی ترقی، سرمایہ کاری اور برآمدات کے فروغ کے لیے اہم قرار دی جا رہی ہے۔ منظوری کا یہ فیصلہ پاکستان میں صنعتی شعبے کو نئی سمت دینے کی کوششوں کا حصہ ہے۔
ایس آئی ایف سی کی جانب سے ملک میں کاروباری آسانیوں، صنعتی ترقی اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے اصلاحاتی اقدامات جاری ہیں۔ اسی سلسلے میں وزیراعظم کے مشیر برائے صنعت و پیداوار ہارون اختر اور ایس آئی ایف سی کے حکام نے ایف پی سی سی آئی کے وفد سے اہم ملاقات کی۔Also readغازان خان کا اسلام قبول کرنا
کراچی انڈسٹریل پارک کی اسپیشل اکنامک زون میں منظوری
ایس آئی ایف سی کی معاونت سے کراچی انڈسٹریل پارک کو وفاقی اسپیشل اکنامک زون کا درجہ دیا گیا ہے۔ اس منظوری کے بعد پارک کو وفاقی سطح پر خصوصی زون کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے۔
منظور ہونے والے کراچی انڈسٹریل پارک میں بندرگاہ تک رسائی، مکمل بنیادی سہولیات اور برآمدی صنعتوں کے لیے خصوصی مراعات فراہم کی جائیں گی۔ ان سہولیات کے ذریعے پارک میں قائم ہونے والی صنعتوں کو یکساں ماحول میسر آنے کی توقع ہے۔
ایف پی سی سی آئی کے ساتھ ملاقات کے اہم نکات
ہارون اختر اور ایس آئی ایف سی کے حکام نے ایف پی سی سی آئی کے وفد کے ساتھ ملاقات میں کاروباری آسانیوں اور ڈیجیٹل تبدیلی پر بات چیت کی۔ یہ ملاقات حکومتی اداروں اور کاروباری برادری کے درمیان رابطے کی ایک اہم کڑی سمجھی جا رہی ہے۔
ملاقات میں آسان کاروبار پروگرام پر بھی تبادلہ خیال ہوا، جبکہ سندھ کی ترقیاتی صلاحیت سے استفادے کے امکانات پر بھی غور کیا گیا۔ ان موضوعات کا انتخاب صنعتی سرگرمیوں کو تیز کرنے اور سرمایہ کاری کے ماحول کو بہتر بنانے کی حکومتی ترجیحات کی عکاسی کرتا ہے۔
صنعتی سرمایہ کاری اور برآمدات پر ممکنہ اثرات
کراچی انڈسٹریل پارک کی اسپیشل اکنامک زون کے طور پر منظوری سے صنعتی سرمایہ کاری میں اضافے کی توقع ظاہر کی گئی ہے۔ بندرگاہ تک رسائی اور بنیادی سہولیات کی دستیابی سے سرمایہ کاروں کے لیے اخراجات اور لاجسٹکس کے مسائل میں کمی آ سکتی ہے۔
ان سہولیات اور مراعات سے کاروباری مسابقت بہتر بنانے اور ملکی برآمدات کے فروغ میں مدد ملنے کی امید ہے۔ ایس آئی ایف سی کے اصلاحاتی اقدامات جاری رہنے کی صورت میں صنعتی ترقی کا یہ عمل آگے بڑھتا رہے گا، جس کا فائدہ مقامی صنعت کاروں اور برآمد کنندگان کو پہنچ سکتا ہے۔
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