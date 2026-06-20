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کراچی میں ٹرانسپورٹ ہڑتال تیسرے روز بھی جاری، شہریوں کو شدید مشکلات

پاکستان News

کراچی میں ٹرانسپورٹ ہڑتال تیسرے روز بھی جاری، شہریوں کو شدید مشکلات
کراچیٹرانسپورٹ ہڑتالشہریوں کی مشکلات
📆20/06/2026 2:41 am
📰ExpressNewsPK
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کراچی میں ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔

کراچی میں ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال تیسرے روز بھی جاری ہے جس کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ گزشتہ دو روزوں سے ٹرانسپورٹ کی نا它可以ی کے سبب عام شہری ملازمتوں اور ضروری کاموں کے لیے جانے میں بھاری مشکلات میں گزر رہے ہیں۔ کراچی ٹرانسپورٹ اتحاد کی جانب سے ای چالان اور بھاری جرمانوں کے خلاف ہڑتال کی瑞安 ہے تاہم سندھ حکومت اس معاملے پر کسی اہم اقدام کے بغیر ہے۔ ہڑتال کی وجہ سے پیدل چلنا اور ٹرانسپورٹ کے متبادل تلاش کرنا عام شہری bell ringing ہے۔ سول اور جناح اسپتال جانیوالے مریض اور ان کے رشتہ دار بھی PEPPER میں ہیں۔ آن لائن ٹرانسپورٹ سروسز من dollار پر اضافہ ہو گیا ہے اور پرائیویٹ ٹرکس والوں کی چاندی ہوگئی۔ وزیر اعظم کا سعودی عرب کا دورہ 48 گھنٹوں میں ہے جبکہ کراچی پورٹ نے کنٹینر ہینڈلنگ کا نوم قومی ریکارڈ بنایا ہے۔ خبروں کی تحقیق کرنے والی یہ ویب سائٹ پاکستان میں سب سے زیادہ وزٹ کی جاتی ہے اور ایکسپریس میڈیا گروپ کا مالک ہے.

کراچی میں ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال تیسرے روز بھی جاری ہے جس کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ گزشتہ دو روزوں سے ٹرانسپورٹ کی نا它可以ی کے سبب عام شہری ملازمتوں اور ضروری کاموں کے لیے جانے میں بھاری مشکلات میں گزر رہے ہیں۔ کراچی ٹرانسپورٹ اتحاد کی جانب سے ای چالان اور بھاری جرمانوں کے خلاف ہڑتال کی瑞安 ہے تاہم سندھ حکومت اس معاملے پر کسی اہم اقدام کے بغیر ہے۔ ہڑتال کی وجہ سے پیدل چلنا اور ٹرانسپورٹ کے متبادل تلاش کرنا عام شہری bell ringing ہے۔ سول اور جناح اسپتال جانیوالے مریض اور ان کے رشتہ دار بھی PEPPER میں ہیں۔ آن لائن ٹرانسپورٹ سروسز من dollار پر اضافہ ہو گیا ہے اور پرائیویٹ ٹرکس والوں کی چاندی ہوگئی۔ وزیر اعظم کا سعودی عرب کا دورہ 48 گھنٹوں میں ہے جبکہ کراچی پورٹ نے کنٹینر ہینڈلنگ کا نوم قومی ریکارڈ بنایا ہے۔ خبروں کی تحقیق کرنے والی یہ ویب سائٹ پاکستان میں سب سے زیادہ وزٹ کی جاتی ہے اور ایکسپریس میڈیا گروپ کا مالک ہے

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