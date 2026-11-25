کراچی عمارت گرے، سینکڑوں ہلاک، ایس بی سی اے کے آٹھ افسران معطل
کراچی کے چنےسر ٹاؤن میں رہائشی عمارت گرنے کے بعد سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے آٹھ افسران فوری طور پر معطل کر دیے گئے ہیں۔ واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔
کراچی کے چنےسر ٹاؤن میں پیر کی شام ایک چھ منزلہ رہائشی عمارت ناگہانی طور پر گرنے سے ہونے والے سانحے میں سینکڑوں لوگ ہلاک ہو گئے اور دوسرے زخمی ہوئے۔
واقعے کے فوری بعد سندھ کے محکمہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی (ایس بی سی اے) کے آٹھ افسران کو فوری طور پر خدمات سے معطل کر دیا گیا ہے۔Also readٹرump نے چین، یورپی یونین سمیت 14 تجارتی شراکت داروں پر نئے ٹیرف تجویز کر دیے
ذرائع کے مطابق معطل کردہ افسران میں ڈائریکٹر چنےسر ٹاؤن سمیع جمعالانی، ڈپٹی ڈائریکٹر مجید مگسی، اسسٹنٹ ڈائریکٹر شفیق مگسی، اسسٹنٹ ڈائریکٹر رضی خانوشک، بلڈنگ انسپکٹر ساجد علی دھاتو اور بلڈنگ انسپکٹر جاوید قادر شامل ہیں۔
تفصیلات اور کارروائی کی نوعیت
پیر کو ہونے والی اس کارروائی کے دوران محکمے کے ذمہ دار افسران کی کارکردگی پر سخت سوال اٹھے ہیں کیونکہ انہوں نے غیر قانونی تعمیرات کی نگرانی میں ناکامی کا مظاہرہ کیا۔
ذرائع کے مطابق چھ منزلہ عمارت جو کہ چنےسر ٹاؤن کی کراچی انتظامیہ سنٹر کے علاقے میں واقع تھی، غیر قانونی طور پر تعمیر کی گئی تھی۔
عمارت 600 مربع یارڈ کے پلاٹ پر تعمیر کی گئی تھی اور اس کی تعمیر کے دوران متعلقہ افسران کی جانب سے کوئی کارروائی نہ کی گئی۔
ذمہ دار اداروں اور افسران کا ردعمل
میئر کراچی نے اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور سب سے پہلے ہلاک اور زخمی ہونے والے افراد کے اہل خانہ سے تعزیت اظہار کیا۔
انہوں نے واضح کیا کہ جن افسران نے اپنی نگرانی کے فرائض سرانجام نہیں دیے ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
متاثرین کی بحالی اور مستقبل کے اقدامات
واقعے کے بعد فوری طور پر ریسکیو 1122 کی ٹیمیں اور دیگر امدادی ادارے متحرک ہو گئے ہیں تاکہ ملبے سے زخمیوں کو نکالا جا سکے۔
میئر کراچی نے متاثرہ خاندانوں کے لیے 20 لاکھ روپے امدادی فنڈ مختص کرنے کا اعلان کیا ہے اور زخمیوں کے علاج کے لیے تمام دستیاب وسائل فراہم کرنے کا یقین دلایا ہے۔
تحقیقات اور مستقبل کا نقطہ نظر
حکام نے تصدیق کی ہے کہ عمارت کے مالک اور انجینئرز کے خلاف مقدمہ درج کر کے انہیں فوری طور پر حراست میں لیا جائے گا۔
محکمہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے تمام غیر قانونی تعمیرات کے خلاف اپنی مہم کو مزید سخت کرنے کا اعلان کیا ہے تاکہ ایسے سانحات پیش آنے سے روکا جا سکے۔
میئر کراچی نے عوام سے گزارش کی ہے کہ وہ اپنی عمارتوں کی ساختی مضبوطی سے متعلق کوئی بھی شکایت محکمہ میں درج کروائیں تاکہ آئندہ کوئی بھی بڑا سانحہ رونما نہ ہو۔
یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تحقیقاتی کمیٹی جلد اپنی رپورٹ پیش کر دے گی جس کے بعد متعلقہ اداروں میں مزید تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں۔
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