کراچی میں تین روز قبل اغوا ہونے والے ڈھائی سالہ بچے کی لاش نالے سے برآمد

کراچی کے علاقے کیماڑی سے اغوا ہونے والا ڈھائی سالہ صلاح الدین لاپتہ ہونے کے تین روز بعد ڈاکس کالونی کے قریب نالے سے مردہ حالت میں ملا، والد نے قتل کا مقدمہ درج کروا دیا۔
کراچی کے علاقے کیماڑی سے تین روز قبل لاپتہ ہونے والے ڈھائی سالہ معصوم بچے کی لاش ڈاکس کالونی کے قریب ایک گندے نالے سے برآمد ہوئی ہے جس نے علاقے میں خوف و ہراس اور سوگ کی فضا قائم کر دی ہے۔ متوفی بچے کی شناخت صلاح الدین ولد عثمان کے نام سے ہوئی ہے جو کہ 19 اپریل کو گھر کے باہر سے پراسرار طور پر غائب ہو گیا تھا۔ بچے کے والد کے مطابق ان کا بیٹا گھر کے قریب ہی فٹ پاتھ پر موجود تھا کہ اچانک لاپتہ ہو گیا جس کے بعد اہل خانہ نے فوری طور پر جیکسن تھانے میں مقدمہ درج کرایا تھا۔ بدقسمتی سے تین روز کی
تلاش کے بعد بچے کی لاش ایک ایسے مقام سے ملی ہے جو گھر سے ڈیڑھ سے دو کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، جس سے یہ شبہ تقویت پکڑتا ہے کہ یہ ایک منظم اغوا کے بعد قتل کا واقعہ ہے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی جیکسن پولیس کی بھاری نفری اور ایدھی فاؤنڈیشن کے رضا کار جائے وقوعہ پر پہنچ گئے جہاں سے لاش کو ضابطے کی کارروائی کے لیے جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر منتقل کیا گیا۔ پولیس نے کرائم سین یونٹ کو بھی طلب کیا جس نے موقع سے ضروری شواہد اکٹھے کیے تاکہ ملزمان تک رسائی حاصل کی جا سکے۔ ایس ایچ او جیکسن عنایت اللہ مروت نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ابتدائی طور پر واقعہ قتل معلوم ہوتا ہے تاہم حتمی وجوہات کا تعین پوسٹ مارٹم رپورٹ موصول ہونے کے بعد ہی کیا جا سکے گا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ اس کیس کو مختلف پہلوؤں سے دیکھا جا رہا ہے اور علاقے کے سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج کی مدد سے ملزمان کی شناخت کی کوشش کی جا رہی ہے۔ متاثرہ والد عثمان نے آبدیدہ آنکھوں سے میڈیا کو بتایا کہ ان کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے اور وہ اس صدمے سے نڈھال ہیں۔ انہوں نے حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ ان کے لخت جگر کو بے دردی سے قتل کرنے والے درندوں کو فوری طور پر گرفتار کر کے عبرت ناک سزا دی جائے۔ انہوں نے بتایا کہ بچہ اپنی کزن کے ساتھ بسکٹ لینے گیا تھا جہاں سے وہ لاپتہ ہوا، لیکن اسے اتنی دور نالے میں پھینک دینا کسی سنگدل انسان کا ہی کام ہو سکتا ہے۔ اہل علاقہ نے بھی اس المناک واقعے پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ علاقے میں سیکیورٹی کے انتظامات کو بہتر بنایا جائے تاکہ آئندہ کوئی اور خاندان اپنے بچے سے محروم نہ ہو۔ پولیس نے واقعے کی تفتیش کو تیز کرتے ہوئے مشتبہ افراد کے گرد گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا ہے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے کیے جا سکیں
