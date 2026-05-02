کراچی: سینئر پولیس افسر کے بیٹے اور سب انسپیکٹر میں جھڑپ، انکوائری کا حکم

کراچی کے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی میں ایک معمول کی ناکہ بندی کے دوران سینئر پولیس افسر کے بیٹے اور سب انسپیکٹر کے درمیان جھڑپ ہوئی۔ واقعہ کی تحقیقات کے لیے انکوائری کا حکم دیا گیا ہے۔
کراچی: جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی شب ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی میں ایک معمول کی ناکہ بندی ایک بڑے تنازعے میں تبدیل ہوگئی جب ایک نوجوان، جو مبینہ طور پر ایک سینئر پولیس افسر کا بیٹا ہے، اور ایک سب انسپیکٹر کے درمیان جھڑپ ہوئی۔ یہ واقعہ فیز VII میں پیش آیا اور اس کے بعد ایک گرفتاری، سوشل میڈیا پر ویڈیوز کا وسیع پیمانے پر پھیلاؤ اور سرکاری انکوائری کا آغاز ہوا۔ پولیس کے مطابق، افسران معمولی چیکنگ کر رہے تھے کہ انہوں نے پولیس طرز کی لائٹس اور مبینہ طور پر جعلی رجسٹریشن پلیٹ سے لیس ایک ڈبل کیبن گاڑی کو روکا۔ ڈرائیور، جس کی شناخت خبیب کے نام سے ہوئی ہے، کو سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ایس ایس پی) نسیم آرا پنھوڑ کا بیٹا بتایا جاتا ہے۔ جو ایک معمولی رکاوٹ کے طور پر شروع ہوا، وہ جلد ہی سب انسپیکٹر شہزائب شکیل کے ساتھ ایک تلخ تبادلے میں تبدیل ہو گیا، جو قایوم آباد پولیس پوسٹ کے انچارج تھے۔ پولیس کی جانب سے حاصل ہونے والے ویڈیو فوٹیج میں افسر پر ڈرائیور پر گالم گلوچ کرنے اور اس کے کالر کو پکڑنے کا الزام عائد کیا گیا ہے، جبکہ اس سے بار بار احترام کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ دریں اثنا، ڈرائیور کی جانب سے ریکارڈ کی گئی ایک اور کلپ ایک مختلف زاویہ پیش کرتی ہے، جس میں افسر کی جانب سے سخت ردعمل، ایس ایس پی کے بیٹے ہونے کی اہمیت پر سوال اٹھانا اور اپنی اتھارٹی کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ پولیس نے بعد میں خبیب کے خلاف مقدمہ درج کیا اور اسے سرکاری کام میں رکاوٹ ڈالنے، جعل سازی، جعلی نمبر پلیٹ استعمال کرنے اور تصادم کے دوران بدتمیزی کے الزامات میں گرفتار کر لیا۔ حکام نے یہ بھی بیان کیا کہ گاڑی میں غیر مجاز خصوصیات جیسے ٹنٹڈ ونڈوز اور پولیس طرز کی لائٹس تھیں۔ پولیس کے مطابق، مبینہ طور پر ملزم نے پہلے اپنی شناخت ظاہر کرنے سے انکار کر دیا، اپنی والدہ کی سینئر افسر کے عہدے کا حوالہ دیا اور اپنے ساتھ موجود مسلح محافظوں کو افسر کو دھکیلنے کی ہدایت کی۔ یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ حراست میں لینے کی کوشش کے دوران، وہ جسمانی طور پر جارحانہ ہو گیا اور موقع سے فرار ہو گیا۔ تاہم، ملزم کے والد، علی انوار نے اس بیان کو سختی سے مسترد کر دیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے، انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ اور ان کی اہلیہ بعد میں پولیس اسٹیشن گئے، جہاں سب انسپیکٹر نے مبینہ طور پر واقعے پر معافی مانگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ خاندان نے حکام کے ساتھ مکمل تعاون کیا اور گاڑی حوالے کر دی، لیکن تجویز کیا کہ صورتحال صرف آن لائن تصادم کی ویڈیوز وائرل ہونے کے بعد ہی بڑھ گئی۔ متضاد دعوؤں کے جواب میں، سینئر پولیس حکام نے باضابطہ انکوائری کا حکم دیا ہے۔ ساؤتھ ایس ایس پی نے کلifton سپرنٹنڈنٹ آف پولیس خالد جاوید کو انکوائری آفیسر مقرر کیا ہے۔ انکوائری میں شامل تمام افراد کے طرز عمل کا جائزہ لیا جائے گا، بشمول پولیس اہلکاروں کے اقدامات، تاکہ یہ طے کیا جا سکے کہ واقعے کے دوران اصل میں کیا ہوا تھا۔ یہ واقعہ کراچی میں قانون کی حکمرانی اور پولیس کے رویے کے بارے میں سوالات اٹھاتا ہے۔ شہریوں اور پولیس کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے اور اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ اس معاملے کی مکمل اور شفاف تحقیقات ضروری ہے تاکہ حقائق سامنے لائے جا سکیں اور ذمہ داروں کو سزا دی جا سکے۔ عوام کو یقین دلانا ضروری ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہے اور کسی بھی عہدے یا اثر و رسوخ کے تحت کوئی رعایت نہیں دی جائے گی.
