کراچی میں 4 افراد کی ٹریفک حادثات میں ہلاکت، تین قتلگاہیں اور ایک ملزم حراست میں
کراچی کے مختلف علاقوں شرافی گوٹھ، شاہراہ فیصل اور سائٹ ایریا میں پیش آنے والے ٹریفک حادثات میں 4 افراد ہلاک ہوگئے۔ پولیس نے ایک ڈرائیور کو گرفتار کرلیا۔
کراچی کے مختلف اضلاع اور اہم شاہراہوں پر پیش آنے والے ٹریفک حادثات میں کل چار افراد اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ان ہلاکتوں کا سلسلہ شرافی گوٹھ، شاہراہ فیصل، سائٹ ایریا اور ناردرن بائی پاس پر ہوئے الگ الگ واقعات سے شروع ہوا۔ متوفین کی لاشوں کو ایمرجنسی سروسز نے جناح اسپتال اور عباسی شہید اسپتال منتقل کیا۔
لانڈھی اور شاہراہ فیصل میں موتر سواروں کی ہلاکت
شرافی گوٹھ کے علاقے لانڈھی مانسہرہ کالونی کے قریب ایک تیز رفتار مسافر کوچ نے موٹر سائیکل سوار کو ٹکر ماری۔ اس شدید تصادم میں 25 سالہ طارق ولد انور فوری طور پر جاں بحق ہوگئے۔ ان کی لاش کو ریسکیو عملے نے موقع سے نکال کر جناح اسپتال منتقل کیا۔ ایس ایچ او عامر اعظم کے مطابق پولیس نے واقعے میں ملوث بلال نامی کوچ کو قبضے میں لے لیا ہے اور پولیس نے فرار ہونے والے ڈرائیور کی تلاش تیز کر دی ہے۔Also readJeffrey Epstein's death back in spotlight after seven years as murder claims emerge
اسی روز شاہراہ فیصل پر کارساز کے قریب کار اور موٹر سائیکل کے درمیان بھی ایک دھماکہ خیز تصادم ہوا۔ اس حادثے میں 25 سالہ حمزہ ولد کریم زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہلاک ہوگئے۔ پولیس نے لاش کو جناح اسپتال پہنچایا۔ ابتدائی معلومات کے مطابق کار کے ڈرائیور کو حراست میں لیا گیا تاہم اس حوالے سے پولیس کی جانب سے باضابطہ بیان سامنے نہیں آیا۔ تفتیش کار واقعے کی نوعیت کا جائزہ لے رہے ہیں۔
سائٹ ایریا اور ناردرن بائی پاس پر نامعلوم گاڑیوں کے حملے
سائٹ بی تھانے کی حدود میں سائٹ ایریا کے غنی چورنگی کے قریب ایک نامعلوم گاڑی نے موٹر سائیکل سوار کو ٹکر ماری۔ یہ واقعہ 32 سالہ وجاہت بیگ کی جان لیوا ثابت ہوا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی راہ گیروں نے فوری طور پر ریسکیو اور پولیس کو مطلع کیا۔ لاش کو ایمرجنسی ٹیموں نے جناح اسپتال منتقل کیا جہاں طبی عملے نے ان کی موت کی تصدیق کر دی۔
دوسری جانب ناردرن بائی پاس پر ایک الگ واقعہ پیش آیا جہاں ایک نامعلوم گاڑی نے ایک راہ گیر کو ٹکر ماری۔ گاڑی کا ڈرائیور موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ ایڈیٹڈ ایمبولینس نے متوفی کی لاش کو عباسی شہید اسپتال پہنچایا۔ ہیڈ محرر سرجانی ساجد کے مطابق اب تک متوفی کی شناخت نہیں ہوسکی۔ پولیس نے اس واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔
پولیس کارروائی اور متوفین کی شناخت کے اقدامات
پولیس نے تمام ہلاکتوں کی تحقیقات کے لیے الگ الگ ٹیمیں گھڑی ہیں۔ شرافی گوٹھ میں ایس ایچ او عامر اعظم کی ٹیم بلال کوچ کے ڈرائیور کو ڈھونڈنے میں مصروف ہے جبکہ شاہراہ فیصل کے معاملے میں کار ڈرائیور کی وضاحت انتظار میں ہے۔ سائٹ ایریا میں نامعلوم گاڑی کے ملزم کو گرفتار کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔
متوفین طارق ولد انور اور حمزہ ولد کریم کی شناخت ان کے لواحقین کے ذریعے کر دی گئی ہے۔ ان کی لاشیں نماز جنازہ کے بعد رشتہ داروں کے سپرد کی جائیں گی۔ ناردرن بائی پاس پر ہلاک ہونے والے شخص کی شناخت کے لیے پولیس نے ان کی ذاتی اشیاء کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ سائٹ ایریا میں ہلاک ہونے والے وجاہت بیگ کے لواحقین نے اطلاع دی ہے کہ وہ اس واقعے پر تشویش میں مبتلا ہیں۔
عوامی تحفظ اور ٹریفک قوانین کی سختی
ان متعدد ہلاکتوں کے بعد شہریوں میں بے چینی پایا جاتا ہے۔ عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے ڈرائیوز کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ کراچی پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ٹریفک قوانین کی پابندی کریں اور محفوظ ریکس بنائیں۔
ریسکیو 1122 کے افسران نے بھی کہا ہے کہ حادثات میں جان بچانے کے لیے پہلی گھنٹہ انتہائی اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر شہری فوری طور پر ایمرجنسی سروسز کو اطلاع دیں تو بہت سی جانیں بچائی جا سکتی ہیں۔ متوفین کے لواحقین سے تعزیتی پیغامات جاری کیے جا چکے ہیں۔
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