کراچی: ڈاکوؤں سے فائرنگ، ایک ملزم زخمی گرفتار، دوسرا فرار

شارع فیصل پر پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار، دوسرا فرار ہوگیا۔ یہ واقعہ ڈکیتی کی مزاحمت پر شہری کے قتل سے متعلق ہے۔
کراچی : شارع فیصل پر ڈالمیا قبرستان کے قریب پولیس اور ڈاکو ؤں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ یہ واقعہ گزشتہ دو روز قبل پیش آیا تھا، جب ڈکیتی کی مزاحمت پر ایک شہری کو قتل کردیا گیا تھا۔ اس قتل میں ملوث ایک ملزم کو پولیس نے زخمی حالت میں گرفتار کرلیا ہے، جبکہ اس کا ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہوگیا۔ پولیس نے مفرور ملزم کی گرفتاری کے لیے شہر میں مختلف مقامات پر چھاپے مارنے کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ شارع فیصل پولیس کو خفیہ اطلاع ملی کہ ڈکیتی اور اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں ملوث ملزمان ڈالمیا قبرستان کے قریب موجود ہیں۔ اس اطلاع پر پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے علاقے میں چھاپہ مارا۔ چھاپہ مارتے ہی ملزمان نے پولیس پارٹی پر بلاوجہ فائرنگ شروع کردی۔ پولیس نے بھی جوابی فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں ملزم جمال ولد عالم شاہ زخمی ہوگیا اور موقع پر ہی گرفتار کرلیا گیا۔ اس کے ساتھ موجود دوسرا ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہوگیا۔ فائرنگ کے دوران سب انسپکٹر عاشق بھی گولیاں لگنے سے بال بال بچ گئے، کیونکہ انہوں نے بلٹ پروف جیکٹ پہن رکھی تھی۔ زخمی ملزم کے قبضے سے وارداتوں میں استعمال ہونے والا پستول اور گولیاں برآمد کی گئیں ہیں۔ ملزم کو فوری طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کردیا گیا ہے۔ ایس ایس پی ایسٹ زبیر نذیر شیخ نے بتایا کہ گرفتار ملزم جمال وہی شخص ہے جو 21 اپریل بروز منگل کو گلستان جوہر بلاک 20 جوہر موڑ کے قریب موبائل فون چھیننے کی کوشش کے دوران مزاحمت پر 30 سالہ شہری محمد اسلم کو قتل کرنے میں ملوث ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ محمد اسلم کے قتل کا مقدمہ شارع فیصل تھانے میں درج ہے اور پولیس مفرور ملزم کی گرفتاری کے لیے تمام تر ممکنہ اقدامات کر رہی ہے۔ چھاپے مارے جارہے ہیں اور جلد ہی ملزم کو گرفتار کرلیا جائے گا۔ ایس ایس پی ایسٹ نے اس بات پر زور دیا کہ شہریوں کے مال و جان کی حفاظت ان کی اولین ترجیح ہے اور اس سلسلے میں کوئی بھی اقدام دریغ نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ کسی بھی مشکوش سرگرمی کی اطلاع فوراً پولیس کو دیں۔
