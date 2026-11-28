کراچی: مہم گڑھ میں گیس سلنڈر کے دھماکے سے عمارت ڈھہ گئی، دو افراد کی بچائی گئی
کراچی کے مہم گڑھ علاقے میں ستمبر 28 کو گیس سلنڈر کے دھماکے سے ایک عمارت مکمل طور پر تباہ ہو گئی جس میں دو افراد کی بچائی گئی۔
کراچی کے علاقے مہم گڑھ میں اتوار، 28 نومبر کو ایک طاقتور گیس سلنڈر کے دھماکے سے ایک ایئرٹریٹ عمارت مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ یہ واقعہ مہم گڑھ کے مقامی امبالہ بیکرز کے قریب پیش آیا جس کے نتیجے میں آگ بھڑک اٹھی اور عمارت کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی۔
دھماکے کی نوعیت اور فوری کارروائی
دھماکے کے فوری بعد ریسکیو 1122 کی ٹیمیں، فائر بریگیڈ کے اہلکار اور پولیس فورسز موقع پر پہنچ گئیں۔ مقامی رہائشیوں نے پہلے ہی دو افراد کو گھٹنے والی عمارت سے محفوظ مقام پر پہنچا دیا تھا۔ ریسکیو حکام نے بتایا کہ دھماکے کی شدت اتنی تھی کہ عمارت کا ڈھانچہ مکمل طور پر گر گیا جس سے یہ خدشہ پیدا ہوا کہ دیگر افراد ان کھنڈرات کے نیچے پھنسے ہو سکتے ہیں۔Also readAnnie Andrews Wins South Carolina Senate Race in Democratic Upset
پولیس کی طرف سے ہدایات اور ہمدردی
سندھ کے انسپکٹر جنرل آف پولیس جواد عالم اوڈھو نے سینئر پولیس افسران کو موقع پر فوری پہنچنے کا حکم دیا۔ انہوں نے ریسکیو 1122، فائر ڈیپارٹمنٹ اور دیگر ایمرجنسی ایجنسیوں کے ساتھ مکمل ہم آہنگی برقرار رکھنے کی ہدایت کی۔ جواد عالم اوڈھو نے یہ بھی کہا کہ متاثرہ علاقے میں ٹریفک کا بہاؤ برقرار رکھنے کے لیے سخت اقدامات اٹھائے جائیں۔
پولیس چیف نے مزید حکم دیا کہ تمام دستیاب وسائل استعمال کر کے کھنڈرات سے ممکنہ طور پر پھنسے ہوئے افراد کو نکالا جائے۔ زخمیوں کو فوری طور پر طبی امداد فراہم کرنے کے لیے ہدایت کی گئی کہ وہ قریبی ہسپتالوں تک رسائی کو یقینی بنائیں۔
تحقیقات اور آگ کے کنٹرول کا عمل
ریسکیو 1122 کے ایک سربراہ نے تصدیق کی کہ ایمرجنسی ٹیموں نے دھماکے کی رپورٹس ملنے کے فوراً بعد مقام پر پہنچ کر ریلیف آپریشنز شروع کر دیے تھے۔ فائر فائٹرز کو بھی بلایا گیا تھا تاکہ لگتی ہوئی آگ کو قابو میں لایا جا سکے اور آگ کے پھیلنے سے روکا جا سکے۔
پولیس کے مطابق ابتدائی معلومات سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حادثہ گیس سلنڈر کے دھماکے کا نتیجہ تھا۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ کوئی مزید نقصان نہ ہو، مقام کو گھیرے میں لیا گیا اور حفاظتی انتظامات کیے گئے۔
آئندی کارروائی اور سب ڈسپوزل اسکواڈ
آگ پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے اور بچاؤ کی کارروائی مکمل ہونے کے بعد بم ڈسپوزل اسکواڈ (BDS) اور انویسٹیگیشن ٹیمیں جائے حادثہ کا معائنہ کریں گی۔ ان ٹیموں کا مقصد دھماکے کی درست نوعیت اور اس کے اصل باعث کا تعین کرنا ہوگا۔
حکام کا کہنا ہے کہ تحقیقاتی رپورٹ شائع ہونے کے بعد ہی حتمی نتائج سامنے آ سکیں گے۔ فی الحال، تمام ترجیحات محفوظ افراد کو نکالنے اور متاثرہ علاقے میں معمول کی زندگی بحال کرنے پر مرکوز ہیں۔
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