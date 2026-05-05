کراچی: عورت مارچ اور خواجہ سرا رہنماؤں کی گرفتاری، بعد میں رہائی

کراچی پریس کلب کے باہر عورت مارچ اور خواجہ سرا کمیونٹی کی رہنماؤں سمیت 8 خواتین کو پولیس نے حراست میں لیا، بعد میں سندھ حکومت کی مداخلت پر تمام خواتین کو رہا کردیا گیا۔
کراچی میں ماؤں کے عالمی دن کی مناسبت سے پریس کانفرنس کرنے پہنچنے والی عورت مارچ اور خواجہ سرا کمیونٹی کی رہنماؤں سمیت آٹھ خواتین کو پولیس نے کراچی پریس کلب کے باہر سے حراست میں لے لیا۔ یہ واقعہ منگل کو پیش آیا جب عورت مارچ کی رہنما شیما کرمانی اور خواجہ سرا کمیونٹی کی رہنما شہزادی رائے سمیت دیگر خواتین ماؤں کے عالمی دن کے حوالے سے میڈیا سے گفتگو کرنے کے لیے پریس کلب پہنچیں۔ پولیس حکام نے نقص امن کے خدشے کا بہانہ بنا کر انہیں حراست میں لے لیا۔ گرفتاری وں کے بعد پریس کلب کے باہر اور اندر خواتین کی بڑی تعداد موجود تھی۔ پولیس نے عورت مارچ کی منتظمین کو حراست میں لے کر پولیس موبائل میں بٹھا دیا اور انہیں قریبی تھانے منتقل کردیا گیا۔ شیما کرمانی نے اپنی گاڑی پریس کلب کے گیٹ پر روک کر گرفتاری وں کے خلاف شدید احتجاج کیا اور مذمت کی۔ خواتین پولیس اہلکاروں نے انہیں گاڑی سے نکال کر حراست میں لے لیا اور تھانے منتقل کردیا۔ ان گرفتاری وں کی وجہ سے پریس کلب کے گیٹ پر رش لگ گیا۔ کچھ خواتین اندر چلے گئے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ نقص امن کے خدشے کے پیش نظر یہ اقدام اٹھایا گیا۔ تاہم، اس گرفتاری کی شدید مذمت کی گئی۔ سماجی کارکنوں اور حقوق نسواں تنظیموں نے اس واقعہ پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پر امن احتجاج کرنا ہر شہری کا حق ہے اور اس حق سے محروم کرنا غیر قانونی ہے۔ گرفتاری وں کے بعد سندھ حکومت کے اعلیٰ حکام نے مداخلت کی اور تمام حراست میں لی گئی خواتین کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ خواتین کی رہائی کے بعد وہ دوبارہ پریس کلب پہنچیں اور پریس کانفرنس کی۔ پریس کانفرنس میں انہوں نے گرفتاری وں کی شدید مذمت کی اور مطالبہ کیا کہ مستقبل میں اس طرح کے اقدامات سے گریز کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کے حقوق کی حفاظت کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ کراچی میں ایک اور واقعہ پیش آیا جہاں گلشن اقبال کے علاقے میں مسلح ڈاکوؤں نے ایک گھر میں گھس کر اہل خانہ کو یرغمال بنا لیا اور 40 لاکھ روپے کی نقدی اور دیگر قیمتی سامان لوٹ کر فرار ہو گئے۔ پولیس نے واقعہ کی تحقیقات شروع کر دی ہے اور ملزمان کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپے مار رہے ہیں۔ اس کے علاوہ، وفاقی آئینی عدالت نے ایک اہم فیصلہ سنایا ہے جس کے تحت ہائی کورٹ محفوظ شدہ فیصلے 90 دنوں کے اندر اندر سنانے کی پابند ہیں۔ یہ فیصلہ مقدمات کے جلد از جلد فیصلے کے لیے کیا گیا ہے۔ خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ایکسپریس میڈیا گروپ کے جملہ حقوق محفوظ ہیں۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کی جانب سے شائع ہونے والے تمام مواد کے حقوق بحق ہیں۔ یہ خبریں ملک اور دنیا بھر میں پیش آنے والے اہم واقعات کی نشاندہی کرتی ہیں۔ ایکسپریس میڈیا گروپ ہمیشہ سچائی اور غیر جانبداری کے ساتھ خبریں پیش کرنے کے لیے پرعزم ہے.
کراچی میں ماؤں کے عالمی دن کی مناسبت سے پریس کانفرنس کرنے پہنچنے والی عورت مارچ اور خواجہ سرا کمیونٹی کی رہنماؤں سمیت آٹھ خواتین کو پولیس نے کراچی پریس کلب کے باہر سے حراست میں لے لیا۔ یہ واقعہ منگل کو پیش آیا جب عورت مارچ کی رہنما شیما کرمانی اور خواجہ سرا کمیونٹی کی رہنما شہزادی رائے سمیت دیگر خواتین ماؤں کے عالمی دن کے حوالے سے میڈیا سے گفتگو کرنے کے لیے پریس کلب پہنچیں۔ پولیس حکام نے نقص امن کے خدشے کا بہانہ بنا کر انہیں حراست میں لے لیا۔ گرفتاریوں کے بعد پریس کلب کے باہر اور اندر خواتین کی بڑی تعداد موجود تھی۔ پولیس نے عورت مارچ کی منتظمین کو حراست میں لے کر پولیس موبائل میں بٹھا دیا اور انہیں قریبی تھانے منتقل کردیا گیا۔ شیما کرمانی نے اپنی گاڑی پریس کلب کے گیٹ پر روک کر گرفتاریوں کے خلاف شدید احتجاج کیا اور مذمت کی۔ خواتین پولیس اہلکاروں نے انہیں گاڑی سے نکال کر حراست میں لے لیا اور تھانے منتقل کردیا۔ ان گرفتاریوں کی وجہ سے پریس کلب کے گیٹ پر رش لگ گیا۔ کچھ خواتین اندر چلے گئے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ نقص امن کے خدشے کے پیش نظر یہ اقدام اٹھایا گیا۔ تاہم، اس گرفتاری کی شدید مذمت کی گئی۔ سماجی کارکنوں اور حقوق نسواں تنظیموں نے اس واقعہ پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پر امن احتجاج کرنا ہر شہری کا حق ہے اور اس حق سے محروم کرنا غیر قانونی ہے۔ گرفتاریوں کے بعد سندھ حکومت کے اعلیٰ حکام نے مداخلت کی اور تمام حراست میں لی گئی خواتین کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ خواتین کی رہائی کے بعد وہ دوبارہ پریس کلب پہنچیں اور پریس کانفرنس کی۔ پریس کانفرنس میں انہوں نے گرفتاریوں کی شدید مذمت کی اور مطالبہ کیا کہ مستقبل میں اس طرح کے اقدامات سے گریز کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کے حقوق کی حفاظت کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ کراچی میں ایک اور واقعہ پیش آیا جہاں گلشن اقبال کے علاقے میں مسلح ڈاکوؤں نے ایک گھر میں گھس کر اہل خانہ کو یرغمال بنا لیا اور 40 لاکھ روپے کی نقدی اور دیگر قیمتی سامان لوٹ کر فرار ہو گئے۔ پولیس نے واقعہ کی تحقیقات شروع کر دی ہے اور ملزمان کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپے مار رہے ہیں۔ اس کے علاوہ، وفاقی آئینی عدالت نے ایک اہم فیصلہ سنایا ہے جس کے تحت ہائی کورٹ محفوظ شدہ فیصلے 90 دنوں کے اندر اندر سنانے کی پابند ہیں۔ یہ فیصلہ مقدمات کے جلد از جلد فیصلے کے لیے کیا گیا ہے۔ خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ایکسپریس میڈیا گروپ کے جملہ حقوق محفوظ ہیں۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کی جانب سے شائع ہونے والے تمام مواد کے حقوق بحق ہیں۔ یہ خبریں ملک اور دنیا بھر میں پیش آنے والے اہم واقعات کی نشاندہی کرتی ہیں۔ ایکسپریس میڈیا گروپ ہمیشہ سچائی اور غیر جانبداری کے ساتھ خبریں پیش کرنے کے لیے پرعزم ہے
عورت مارچ خواجہ سرا کمیونٹی کراچی پولیس گرفتاری رہائی مائیں کا عالمی دن سندھ حکومت نقص امن پریس کانفرنس گلشن اقبال ڈکیتی ہائی کورٹ وفاقی عدالت