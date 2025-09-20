کراچی: گاڑی فراڈ کیس، ملزمان کے قابلِ ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری

کراچی میں گاڑیوں کی خرید و فروخت کے نام پر دھوکا دہی کے الزام میں، جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی نے ملزمان کے قابلِ ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ شکایت کنندہ کو اوڈی گاڑی فراہم کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا لیکن رقم وصول کرنے کے بعد گاڑی فراہم نہیں کی گئی۔
شہر قائد کراچی میں گاڑی وں کی خرید و فروخت کے نام پر فراڈ کرنے والے ملزمان کے خلاف کارروائی، جن میں ایک شہری کو اوڈی گاڑی فراہم کرنے کے وعدے کے بعد رقم ہڑپ کرنے کا الزام ہے۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق، جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی نے اس مقدمے میں نامزد ملزمان کے قابلِ ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کردیئے۔ شکایت کنندہ کے وکیل بیرسٹر افتخار شاہ نے عدالت کو بتایا کہ ملزمان نے خود کو پاکستان میں اوڈی گاڑی وں کے مجاز ڈیلر کے طور پر پیش کیا، جس سے شکایت کنندہ دھوکا کھا گیا۔ بعد میں، شکایت کنندہ کو معلوم ہوا کہ ملزمان
کے پاس درحقیقت اوڈی گاڑیاں فروخت کرنے کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ اس معاملے میں، شکایت کنندہ نے گاڑی کی خریداری کے لیے ملزمان کے اکاؤنٹ میں دس ملین روپے جمع کروائے۔ تاہم، ملزمان نے نہ تو شکایت کنندہ کو اوڈی گاڑی فراہم کی اور نہ ہی ان کی رقم واپس کی۔ اس فراڈ میں ملوث افراد میں کمپنی کے مالک سید ارشد رضا سمیت چھ افراد شامل ہیں۔ عدالت نے ہر ملزم کے لیے پچاس ہزار روپے کے ضمانتی مچلکے کے عوض وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں۔ عدالت نے ایس ایچ او میٹھا در کو ہدایت کی ہے کہ وہ ان وارنٹوں کی تعمیل کو یقینی بنائیں۔\واقعہ کی تفصیلی کارروائی میں، یہ بات سامنے آئی ہے کہ ملزمان نے ایک منظم انداز میں دھوکا دہی کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے پہلے تو شکایت کنندہ کو اوڈی گاڑیوں کے مجاز ڈیلر کے طور پر اپنی شناخت کروائی، جس سے شکایت کنندہ کو ان پر اعتبار کرنے میں آسانی ہوئی۔ جب شکایت کنندہ نے گاڑی خریدنے میں دلچسپی ظاہر کی، تو ملزمان نے اسے یقین دلایا کہ وہ جلد ہی گاڑی فراہم کردیں گے۔ شکایت کنندہ نے اعتماد کرتے ہوئے مطلوبہ رقم ملزمان کے اکاؤنٹ میں جمع کروادی۔ لیکن رقم وصول کرنے کے بعد، ملزمان نے نہ تو گاڑی فراہم کی اور نہ ہی رقم واپس کی، جس سے شکایت کنندہ کو شدید نقصان ہوا۔ اس فراڈ کے نتیجے میں شکایت کنندہ کو مالی نقصان ہوا اور وہ ذہنی اذیت کا شکار ہوا۔ عدالت نے اس معاملے کی سنگینی کا ادراک کرتے ہوئے فوری کارروائی کی اور ملزمان کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری کیے۔ یہ اقدام اس بات کا ثبوت ہے کہ قانون ایسے جرائم کو برداشت نہیں کرے گا اور متاثرہ افراد کو انصاف دلانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ اس کے علاوہ، یہ مقدمہ گاڑیوں کی خرید و فروخت کے نام پر ہونے والے دھوکہ دہی کے واقعات پر روشنی ڈالتا ہے، جو شہری علاقوں میں ایک بڑھتا ہوا مسئلہ بن گیا ہے۔\عدالت کی جانب سے جاری کردہ وارنٹ گرفتاری اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ قانون کے مطابق، ملزمان کو عدالت میں پیش ہونا ہوگا اور اپنے دفاع میں دلائل دینے ہوں گے۔ اگر ملزمان ضمانت حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں، تو انہیں گرفتار کرکے جیل بھیج دیا جائے گا۔ یہ کارروائی فراڈ کے مرتکب افراد کے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ وہ اپنے کیے کی سزا سے بچ نہیں سکیں گے۔ عدالت اس معاملے کی سماعت جاری رکھے گی اور تمام قانونی تقاضوں کو پورا کرنے کے بعد فیصلہ سنائے گی۔ اس کے علاوہ، یہ مقدمہ معاشرے میں قانون کی حکمرانی کو یقینی بنانے اور شہریوں کے حقوق کے تحفظ میں اہم کردار ادا کرے گا۔ شہریوں کو بھی مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ گاڑیوں کی خریداری سمیت کسی بھی قسم کی لین دین میں انتہائی احتیاط برتیں اور دھوکہ دہی سے بچنے کے لیے مکمل تحقیق کریں۔ کسی بھی مشکوک سرگرمی یا دھوکہ دہی کی صورت میں، فوری طور پر قانونی کارروائی کی جانی چاہیے۔ اس معاملے میں، ایکسپریس میڈیا گروپ اس خبر کی مسلسل پیروی کرے گا اور تازہ ترین پیش رفت سے قارئین کو آگاہ کرتا رہے گا۔ اس کے علاوہ، سرکاری اسکولوں کے صرف 12 فیصد طلبا کراچی کے بڑے کالجوں میں داخلہ لے سکے کے متعلقہ خبر کو بھی زیر غور لایا گیا ہے، جبکہ فارم 47 کے ذریعے پیپلز پارٹی کی کرپشن اور بیڈ گورننس کا نوٹس لینے اور کراچی کو تباہی سے بچانے کے مطالبات بھی زیر بحث ہیں
کراچی گاڑی فراڈ وارنٹ گرفتاری جوڈیشل مجسٹریٹ اوڈی دھوکہ دہی قانونی کارروائی کرپشن