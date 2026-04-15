کراچی میں فائرنگ کے واقعات: ایک جاں بحق، دو زخمی، علاقے میں کشیدگی

کراچی کے مختلف علاقوں میں فائرنگ کے واقعات میں ایک شخص جاں بحق جبکہ ایک خاتون سمیت دو افراد زخمی ہوگئے۔ پولیس اور سیکیورٹی اداروں نے صورتحال پر قابو پانے کے لیے کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔
شہر قائد کراچی کے مختلف علاقوں میں فائرنگ کے واقعات پیش آئے ہیں، جن کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق ہو گیا جبکہ ایک خاتون سمیت دو افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو ذرائع سے موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق پہلا واقعہ شاہ لطیف ٹاؤن کے علاقے میں رونما ہوا، جہاں ایک گھر کے اندر فائرنگ کی گئی جس کے نتیجے میں ایک شخص موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ اس المناک واقعے کی مزید تفصیلات تاحال واضح نہیں ہو سکیں اور پولیس تفتیش جاری ہے۔ علاقے میں خوف و ہراس کی فضا طاری ہے اور لوگوں میں عدم تحفظ کا احساس پایا جاتا ہے۔ پولیس نے جائے وقوعہ کو گھیرے میں لے کر شواہد اکٹھے کرنے شروع کر دیے ہیں اور ہلاک ہونے والے شخص کی شناخت اور واقعے کی وجوہات جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
دوسرا واقعہ لیاری کے علاقے بروہی روڈ پر پیش آیا۔ یہاں بھی گھر کے اندر نامعلوم افراد کی جانب سے فائرنگ کی گئی جس کے نتیجے میں 40 سالہ خاتون جان بی بی شدید زخمی ہو گئیں۔ زخمی خاتون کو فوری طور پر طبی امداد کے لیے قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے۔ پولیس نے واقعے کی وجوہات جاننے کے لیے تفتیش شروع کر دی ہے اور علاقے میں موجود افراد سے معلومات حاصل کی جا رہی ہیں۔ لیاری میں اس طرح کے واقعات ماضی میں بھی رونما ہوتے رہے ہیں اور ان واقعات نے علاقے میں امن و امان کی صورتحال کو متاثر کیا ہے۔
تیسرا واقعہ سرجانی ٹاؤن سیکٹر فائیو ڈی میں زبیر ہال کے قریب پیش آیا۔ یہاں ہونے والی فائرنگ کے نتیجے میں آفتاب نامی ایک شخص زخمی ہو گیا جسے ابتدائی طبی امداد کے بعد عباسی شہید ہسپتال منتقل کیا گیا تاہم بعد ازاں اسے جناح ہسپتال ریفر کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق زخمی شخص کی حالت خطرے سے باہر ہے، تاہم اس کے جسم پر متعدد گولیاں لگنے کی وجہ سے ڈاکٹروں نے اسے زیرِ نگرانی رکھا ہوا ہے۔
پولیس کے ابتدائی تفتیش کے مطابق سرجانی ٹاؤن میں فائرنگ کا واقعہ دو گروپوں کے درمیان ہونے والے تصادم کا نتیجہ ہے اور زخمی ہونے والا شخص پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کا کارکن بتایا جا رہا ہے۔ واقعے کے بعد علاقے میں کشیدگی پھیل گئی اور خوف و ہراس کی فضا بن گئی۔ صورتحال کو قابو میں کرنے کے لیے پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی اور علاقے کی ناکہ بندی کر دی گئی۔ سکیورٹی اداروں کی جانب سے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔
اس کے علاوہ، ایف آئی اے نے بھی کارروائی کرتے ہوئے غیر ملکی کرنسی کی غیر قانونی خرید و فروخت میں ملوث ملزمان کو گرفتار کیا ہے۔ اسی طرح سعود آباد میں پولیس کے ساتھ مقابلے میں دو ڈاکو زخمی ہو گئے جب کہ تین کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ واقعات کراچی میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کی عکاسی کرتے ہیں اور شہریوں میں عدم تحفظ کا احساس پیدا کر رہے ہیں۔
کراچی فائرنگ واقعات جاں بحق زخمی پولیس سیکیورٹی لیاری سرجانی ٹاؤن شاہ لطیف ٹاؤن جرائم