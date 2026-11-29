کراچی میں ایمینڈر سنٹر کی عمارت گرنے کے بعد اموات کی تعداد 15 تک پہنچ گئی
کراچی میں ایمینڈر سنٹر کی عمارت گرنے کے واقعے میں اموات کی تعداد بڑھ کر 15 ہو گئی ہے، 15 افراد لاپتہ ہیں، 12 افسران معطل جبکہ مالک گرفتاری کے انتظار میں ہے۔
کراچی میں بالوچ کالونی کے قریب واقع ایمینڈر سنٹر کی عمارت گرنے کے بعد ہفتہ کی شام تک اموات کی تعداد 15 تک پہنچ گئی ہے، یہ معلومات ٹیلی وژن چینل 24 نیوز اچ ڈی نے فراہم کی ہیں۔ ان دو مزید لاشوں کی بازیابی کے بعد سے ریسکیو 1122 کے ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ حادثے کی جگہ سے ملبہ اور کچرا ہٹانے کا عمل جاری ہے۔
لاپتہ افراد کی تلاش اور بچاؤ کا عمل جاری
ریسکیو 1122 کے ذرائع کے مطابق ملبے کے نیچے دبے دو افراد کی تلاش اب بھی جاری ہے، جہاں ریسکیو عملے نے کاٹنے والے آلات استعمال کرتے ہوئے لاشوں کو نکالا۔ یہ اقدام اس امید میں کیا گیا کہ شاید کوئی زندہ بچ گیا ہو، کیونکہ تین دن قبل 25 سالہ ایڈیل کو زنده حالت میں نکالا گیا تھا، جس نے اہل خانہ میں امید کی ایک کرن جگا دی تھی۔Also readبابر اعظم ایک ہفتے تک کیوں ناراض رہے؟ سابق کوچ کا بابر کے رویے سے متعلق انکشاف
عمارت کے گرنے کی وجوہات اور انکوائری
اس واقعے میں زیادہ تر عمارتوں کے گرنے کی وجہ سے ناکافی سیفٹی سٹینڈرز اور خراب تعمیراتی مواد کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے، جو پاکستان میں اکثر سامنے آتا ہے۔ اس غفلت کے سلسلے میں عمارت گرنے کے بعد 12 سے زائد افسران کو معطل کیا جا چکا ہے۔ پولیس کو عمارت کے مالک کو گرفتاری کے احکامات جاری کیے گئے ہیں، کیونکہ قانونی کارروائی اب شروع ہو چکی ہے۔
کراچی میں خراب عمارتوں کی تاریخ
20 ملین سے زائد آبادی والے شہر کراچی میں غیر قانونی توسیعات، خستہ حال انفراسٹرکچر اور کمزور نفاذ کی وجہ سے عمارتوں کے گرنا ایک عام بات ہے۔ اس سے پہلے فروری میں گیس کے دھماکے سے 16 افراد ہلاک ہوئے تھے، جبکہ پچھلے سال جولائی میں لاری کے ایک پانچ منزلہ عمارت گرنے سے 27 افراد ہلاک ہوئے تھے۔
ماضی کے واقعات اور موجودہ صورتحال
کراچی میٹروپولیٹن شہر میں عمارتوں کے گرنے کے واقعات نے لوگوں کے درمیان خوف اور بے چینی پھیلادی ہے۔ اس بار ایڈیل کی بچائی کے بعد اہل خانہ نے معجزے کی امید لگائی تھی، لیکن اب 15 افراد کی اموات اس عمارت گرنے کے واقعے کی وجہ سے ہونے والے نقصان کی عکاسی کرتی ہیں۔
تفصیلات اور مستقبل کے اقدامات
ریسکیو 1122 کے ذرائع نے مزید وضاحت کی کہ ملبہ ہٹانے کے عمل میں تاخیر کا امکان ہے کیونکہ لاشیں پیٹ کر پھنس گئی تھیں۔ ابھی تک دو افراد کی تلاش جاری ہے، جبکہ دیگر علاقوں میں بھی عمارتوں کی حفاظت کے معیارات کو سخت کیا جانے کا مطالبہ ہو رہا ہے تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات کو روکا جا سکے۔
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