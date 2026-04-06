کراچی میٹرک بورڈ نے نہم و دہم کے امتحانات کا نیا شیڈول جاری کر دیا

کراچی میٹرک بورڈ نے 2026 کے نہم و دہم جماعت کے سالانہ امتحانات کا نیا شیڈول جاری کر دیا ہے، جس کے تحت امتحانات 10 اپریل سے شروع ہوں گے۔
کراچی میٹرک بورڈ نے 2026 کے نہم و دہم جماعت کے امتحانات کا نیا شیڈول جاری کر دیا ہے۔ شیڈول کے مطابق، امتحانات 10 اپریل سے شروع ہوں گے اور سائنس گروپ کے امتحانات صبح کی شفٹ میں جبکہ جنرل گروپ کے امتحانات دوپہر کی شفٹ میں منعقد کیے جائیں گے۔ ناظم امتحانات نے تمام طلباء و طالبات کو ہدایت کی ہے کہ وہ نئے شیڈول کے مطابق پہلے سے مختص امتحانی مراکز پر ہی اپنے امتحانات دیں گے۔ یہ فیصلہ طلباء اور والدین کے لیے ایک اہم خبر ہے، جو امتحانات کی تیاری کر رہے ہیں۔\امتحانی شیڈول میں مضامین کی ترتیب اور
تاریخوں کا تفصیلی اعلان کیا گیا ہے۔ 10 اپریل کو نہم جماعت کے کمپیوٹر اسٹڈیز کا پرچہ (نظری) اور جنرل گروپ کے اردو، سندھی، انگریزی ادب، جغرافیہ آف پاکستان کے امتحانات ہوں گے۔ 11 اپریل کو نہم جماعت حیاتیات اور جنرل گروپ کے علم شہریت، علم بدن وحفظان صحت، تاریخ ہند و پاکستان، غذا اور تغزیہ نظری، کمپیوٹر اسٹڈیز (اختیاری) کے امتحانات ہوں گے۔ 13 اپریل کو نہم جماعت کیمیا اور جنرل گروپ کے معاشیات، انتظام برائے اصلاح خانہ، اسلامک اسٹیڈیز، تاریخ اسلام کے امتحانات ہوں گے۔ 15 اپریل کو نہم جماعت انگریزی لازمی اور دہم جماعت کے مطالعہ پاکستان کے امتحانات ہوں گے۔ 17 اپریل کو جنرل گروپ کے اسلامیات (لازمی) اور مذہبی علوم کے امتحانات ہوں گے۔ 22 اپریل کو نہم جماعت کے اسلامیات (لازمی) اور مذہبی علوم کے امتحانات ہوں گے۔ 23 اپریل کو دہم جماعت کیمیا کے امتحانات ہوں گے۔ 24 اپریل کو نہم جماعت کے اردو، سندھی، جغرافیہ آف پاکستان اور انگریزی ادب کے امتحانات ہوں گے۔ 25 اپریل کو نہم جماعت ریاضی اور جنرل گروپ کے جیومیٹریکل اینڈ ٹیکنیکل ڈرائنگ، بچے کی نشوونما اور خاندانی زندگی، آرٹ اینڈ ماڈل ڈرائنگ کے امتحانات ہوں گے۔\امتحانات کا یہ شیڈول طلباء کے لیے ایک اہم رہنمائی ہے جو ان کی تیاری میں مددگار ثابت ہو گی۔ تمام طلباء کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ شیڈول کو غور سے دیکھیں اور اس کے مطابق اپنی تیاری کریں۔ اس کے علاوہ، امتحانات کے دوران کسی بھی قسم کی غیر قانونی سرگرمیوں سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ یاد رہے کہ یہ شیڈول صرف کراچی میٹرک بورڈ کے تحت آنے والے اسکولوں کے طلباء کے لیے ہے۔ امتحانات کے دوران شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے بورڈ کی جانب سے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ طلباء کو امتحانی مراکز میں داخلے کے لیے اپنے شناختی کارڈ اور رول نمبر سلپ ساتھ لانا لازمی ہوں گے۔ بورڈ نے امتحانات کے انعقاد کے لیے تمام تر ضروری اقدامات کیے ہیں، تاکہ طلباء کو کسی بھی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کے علاوہ، امتحانات کے نتائج کی بروقت تیاری اور اعلان کو بھی یقینی بنایا جائے گا۔ امتحانات کے اختتام کے بعد، طلباء اپنے نتائج بورڈ کی ویب سائٹ پر دیکھ سکیں گے اور اگر کسی کو کوئی شکایت ہو تو وہ بورڈ سے رابطہ کر سکتے ہیں
کراچی میٹرک بورڈ امتحانات شیڈول نہم دہم تعلیم
