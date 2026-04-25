کراچی: لانڈھی میں فائرنگ، دو پولیس اہلکاروں سمیت تین زخمی

کراچی کے علاقے لانڈھی میں فائرنگ کے نتیجے میں دو پولیس اہلکاروں اور ایک شہری زخمی ہوگئے۔ یہ واقعہ بچوں کی لڑائی سے شروع ہونے والے تنازعے کے دوران پیش آیا۔
کراچی کے علاقے لانڈھی فیوچر کالونی کے قریب ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جس میں فائرنگ کے نتیجے میں دو پولیس اہلکاروں سمیت تین افراد شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق یہ فائرنگ ایک معمولی تنازعے کے دوران ہوئی، جو کہ ایک بچے کی لڑائی سے شروع ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک سنگین صورتحال میں تبدیل ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق یہ واقعہ تھانہ شرافی گوٹھ کی حدود میں پیش آیا۔ بتایا گیا ہے کہ کچھ گھنٹے پہلے بچوں کے درمیان معمولی جھگڑا ہوا تھا، جس کو حل کرنے کے لیے علاقے کے معتبر افراد نے ایک جرگہ منعقد کیا۔ جرگے کا مقصد تھا کہ دونوں فریقوں کو سمجھا بجھا کر ان کے درمیان صلح کرائی جا سکے۔ تاہم، بدقسمتی سے جرگے کے دوران تلخ کلامی شروع ہو گئی، جو کہ آہستہ آہستہ بڑھتی گئی اور بالآخر ہاتھا پائی پر پہنچ گئی۔ ہاتھا پائی کے بعد فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں ایک پولیس اہلکار بھی زخمی ہو گیا۔ پولیس حکام نے بتایا کہ زخمی ہونے والے شخص کی شناخت کریم اعوان کے نام سے ہوئی ہے، جو کہ ایک ٹھیلے والا ہے۔ کریم اعوان کو پیٹ میں گولی لگی ہے اور اس کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ، سپاہی عاقب کو بھی پیٹ میں گولی لگی ہے، جس کی وجہ سے وہ شدید زخمی ہو گیا ہے۔ دونوں کو فوری طور پر جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ ایک اور پولیس اہلکار، سپاہی مشتاق، کو چھریوں کے وار سے زخمی کیا گیا ہے۔ ریسکیو ٹیموں نے تمام زخمی وں کو فوری طبی امداد فراہم کرنے کے لیے اسپتال پہنچایا ہے۔ پولیس نے واقعے کی مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے اور ملزمان کی تلاش میں چھاپے مار رہے ہیں۔ واقعے کے بعد علاقے میں خوف و ہراس کا ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس طرح کے واقعات معمول کی بات ہو گئے ہیں اور امن و امان کی صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے۔ انہوں نے حکومت اور پولیس سے مطالبہ کیا ہے کہ علاقے میں امن و امان قائم کرنے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں اور مجرموں کو سخت سزا دی جائے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ تمام ملزمان کو گرفتار کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے اور جلد ہی انہیں قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ انہوں نے عوام سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ پولیس کو تعاون کریں اور کسی بھی مشکوش حرکت کی اطلاع فوراً دیں۔ اس واقعہ نے ایک بار پھر کراچی میں بڑھتے ہوئے جرائم کے مسئلے کو اجاگر کر دیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ شہر میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے جامع حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ پولیس کی استعداد کو بڑھایا جائے اور انہیں جدید ٹیکنالوجی سے لیس کیا جائے تاکہ وہ جرائم کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کر سکیں۔
