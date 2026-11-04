کراچی میں پولیس اور ڈاکوؤں کے تصادم میں دو افراد ہلاک، ایک گرفتار
کراچی کے زمان ٹاؤن اور ابراہیم حیدری کے علاقوں میں پولیس مبینہ ڈاکوؤں سے مقابلے میں فائرنگ، دو مشتبہ افراد ہلاک جبکہ ایک کو گرفتار کر لیا گیا۔
کراچی میں مختلف علاقوں میں پولیس کی کارروائیوں کے دوران مبینہ ڈاکو ؤں سے دو طرفہ فائرنگ کے تبادلے میں دو مشتبہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق زمان ٹاؤن تھانے کی حدود میں ایک آپریشن کے دوران دو ملزمان کو سنگین زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا لیکن وہ اسپتال لے جانے کے راستے میں دم توڑ گئے۔ دوسری جانب ابراہیم حیدری پولیس نے جمعہ پلیہ کے قریب ایک اور مشتبہ شخص کو حراست میں لے لیا ہے۔
زمان ٹاؤن میں پولیس اور مشتبہ افراد کا تصادم
پولیس کے باقاعدہ اعداد و شمار کے مطابق زمان ٹاؤن تھانے کی حدود واقع کورنگی کراسنگ بھٹائی کالونی سیکٹر بی میں گشت پر مامور پولیس پارٹی کا مبینہ ڈاکوؤں سے سامنا ہوا۔ اس تنازعے کے نتیجے میں فائرنگ کے تبادلے میں دو ملزمان شدید زخمی ہوئے جنہیں پولیس نے فوری گرفتار کر لیا۔ پولیس افسران کا کہنا تھا کہ زخمیوں کو طبی امداد فراہم کرنے کے لیے جناح اسپتال لے جانا ضروری تھا لیکن طبی امداد پہنچنے سے پہلے ہی وہ راستے میں ہلاک ہو گئے۔Also readلیبیا دار الافتا نے نائیکی کی مصنوعات پر شرکیہ علامت کا فتویٰ جاری کیا
ایبراہیم حیدری میں دوسرا مشتبہ ملزم گرفتار
اسی دوران ابراہیم حیدری پولیس نے کورنگی ابراہیم حیدری جمعہ پلیہ کے قریب ایک اور مشتبہ مقابلے کے دوران ایک ملزم کو حراست میں لے لیا۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزم کی شناخت 25 سالہ نور حسین کے نام سے ہوئی ہے۔ اسے موقع پر موجود زخمی حالت میں دیکھا گیا اور فوری طور پر اسے طبی امداد کے لیے جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ہیڈ محرر ابراہیم حیدری فیصل نے تصدیق کی کہ گرفتار ملزم کے قبضے سے ایک نائن ایم ایم پستول اور اس کی گولیاں برآمد ہوئی ہیں۔
برآمد شدہ اسلحہ اور کرمنل ریکارڈ کی جانچ
پولیس نے زمان ٹاؤن میں ہلاک ہونے والے دونوں ملزمان کے قبضے سے دو پستول، متعدد موبائل فونز اور ایک موٹرسائیکل برآمد کی ہے۔ ان شواہد کی بنیاد پر پولیس نے دونوں ہلاک ملزمان کے سابقہ کرمنل ریکارڈ کو چیک کرنا شروع کر دیا ہے تاکہ ان کے متعلقہ مجرمانہ سرگرمیوں سے تعلق کا اندازہ لگایا جا سکے۔ اسی طرح ابراہیم حیدری میں گرفتار نور حسین کے ساتھ بھی اسلحہ کی برآمدگی کے بعد اس کے پس منظر کی تحقیقات جاری ہیں۔
کراچی کے دیگر علاقوں میں فوری اثرات
یہ واقعات کراچی کے شہر قائد کے مختلف علاقوں میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے جاری کردہ کارروائیوں کا حصہ ہیں۔ مچھر کالونی میں بھی جھگڑے کے دوران ایک باپ کے قتل اور بیٹے کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں جو شہر میں بڑھتی ہوئی بے چینی کی عکاسی کرتی ہیں۔ پولیس کی جانب سے برآمد کردہ اسلحہ اور گاڑیاں شواہد کے طور پر محفوظ کر لی گئی ہیں تاکہ قانونی کارروائی ممکن ہو سکے۔
آئندہ اقدامات اور مزید تحقیقات
پولیس نے ہلاک ہونے والے ملزمان کے ناموں اور شناختی کارڈز کی تصدیق کے لیے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ برآمد شدہ اسلحہ اور موبائل فونز کے ذریعے ممکنہ طور پر دیگر ملزمان تک پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ابراہیم حیدری میں گرفتار نور حسین کی طبی حالت کو بھی مسلسل زیر نظر رکھا گیا ہے تاکہ وہ اگر حقائق بیان کرنے میں مدد کرے تو دوسرے شرپسند عناصر کو گرفتار کیا جا سکے۔
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