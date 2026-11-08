کراچی پولیس نے تین مقامات پر کارروائی کرتے ہوئے 7 ڈاکوؤں کو گرفتار کرلیا
کراچی میں کلفٹن، منگھو پیر اور کورنگی پولیس نے مشترکہ کارروائی کے دوران 7 ڈاکوؤں کو گرفتار کرلیا اور ان کے قبضے سے اسلحہ و گاڑیاں برآمد کرلیں۔
کراچی میں کلفٹن، منگھو پیر اور کورنگی سمیت مختلف علاقوں میں پولیس نے مبینہ مقابلوں کے دوران تینوں کارروائیوں میں ملوث 7 ڈاکوؤں کو گرفتار کرلیا ہے۔ ان تمام کارروائیوں میں ملزمان کے قبضے سے اسلحہ، موبائل فونز، نقدی اور موٹر سائیکلیں برآمد کی گئیں۔
کلفٹن میں پہلی کارروائی اور گرفتاریاں
پولیس کے مطابق پہلی مبینہ مقابلہ کلفٹن بلاک 2 میں بوٹ بیسن پولیس اور ملزمان کے درمیان پیش آیا۔ کارروائی کے دوران تین ملزمان نعمت اللہ، جہانزیب اور اعجاز کو گرفتار کیا گیا۔Also readShocking death of TV anchor Rabia Ahsan puts husband under police investigation
ان ملزمان کے قبضے سے 9 ایم ایم اور 30 بور کے پستول، 6 موبائل فونز اور بغیر نمبر پلیٹ کی موٹر سائیکل برآمد ہوئی۔
منگھو پیر پولیس کی کارروائی میں 3 ملزمان
دوسری کارروائی منگھو پیر پولیس نے محمد خان کالونی میں کی جہاں مبینہ مقابلے کے بعد زخمی حالت میں ایک ڈاکو سمیت تین ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔
پولیس نے زخمی ملزم کی شناخت فیضان جبکہ دیگر گرفتار ملزمان کی شناخت ذوہیب اور عبداللہ کے نام سے کی ہے۔ زخمی ملزم کو اسپتال منتقل کردیا گیا۔
دیگر دونوں ملزمان کو تھانے منتقل کردیا گیا اور ان کے قبضے سے دو پستول، موبائل فونز، نقد رقم اور دو موٹر سائیکلیں برآمد ہوئیں۔
کورنگی میں ابراہیم حیدری پولیس کی کارروائی
ادھر ابراہیم حیدری پولیس نے کورنگی جمعہ پلیہ کے قریب مبینہ مقابلے کے بعد ایک ڈاکو کو زخمی حالت میں گرفتار کرلیا۔
پولیس کے مطابق گرفتار ملزم کی شناخت عبدالغفار کے نام سے ہوئی، جسے طبی امداد کے لیے جناح اسپتال منتقل کردیا گیا۔
ملزم کے قبضے سے پستول، موبائل فون، نقد رقم اور موٹر سائیکل برآمد ہوئی۔
کل مجموعی گرفتاریاں اور قانونی کارروائی
پولیس حکام کے مطابق تینوں کارروائیوں کے دوران مجموعی طور پر 7 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے۔
جن کے خلاف قانونی کارروائی جاری ہے۔
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