کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹ کے نظام میں بہتری: نئی ٹرین سروسز اور کے سی آر کی بحالی کا فیصلہ

وفاقی وزیر ریلوے اور وزیراعلیٰ سندھ کے درمیان کراچی سرکلر ریلوے (کے سی آر) اور سب اربن ٹرین سروس بحال کرنے اور کراچی تا روہڑی اور جیکب آباد کے لیے نئی ٹرین سروسز شروع کرنے پر اتفاق ہوا۔
کراچی ، سندھ – وفاقی وزیر ریلوے اور صوبائی حکومت سندھ کے درمیان ایک اہم اجلاس منعقد ہوا جس میں کراچی کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ کے نظام کو بہتر بنانے اور ریلوے کے بنیادی ڈھانچے کو اپ گریڈ کرنے کے لیے متعدد اہم فیصلے کیے گئے۔ اجلاس میں کراچی سرکلر ریلوے ( کے سی آر ) اور سب اربن ٹرین سروس کو بحال کرنے پر اتفاق رائے قائم ہوا۔ اس کے علاوہ، کراچی سے روہڑی اور کراچی سے جیکب آباد (کوٹڑی، دادو اور لاڑکانو کے ذریعے) کے لیے نئی ٹرین سروسز شروع کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ یہ اقدام سندھ کے مختلف علاقوں کے درمیان ریل رابطے کو بڑھانے اور مسافروں کو سفر کے لیے زیادہ سہولت فراہم کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اجلاس میں صوبائی وزراء شرجیل میمن اور ناصر حسین شاہ، چیف سیکریٹری آصف حیدر شاہ، کمشنر کراچی حسن نقوی، سیکریٹری بلدیات وسیم شمشاد، سیکریٹری ٹو سی ایم آصف جمیل، سیکریٹری ٹرانسپورٹ اسد ضامن اور دیگر اعلیٰ افسران نے شرکت کی۔ پاک ریلویز کے وفد میں چیئرمین ریلویز سید مظہر علی شاہ، جنرل مینیجر حفیظ اللہ، ڈی آئی جی منیر شیخ اور دیگر نمائندے شامل تھے۔ وزیراعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ کراچی کو فوری طور پر مؤثر اور سستی پبلک ٹرانسپورٹ کی اشد ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جدید ٹرانسپورٹ نظام کی تعمیر سے عوام کو بہتر سہولیات ملیں گی اور شہر کی معاشی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا۔ وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل میمن نے بتایا کہ کے سی آر کی بحالی کے بعد، بی آر ٹی بسیں فیڈر سروس کے طور پر کام کریں گی، جس سے مسافروں کو مختلف راستوں پر آسانی سے سفر کرنے کا موقع ملے گا۔ چیف سیکریٹری سندھ نے صوبائی حکومت کی جانب سے ملیر ہالٹ پر انڈر پاس تعمیر کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، لیکن انہوں نے ریلوے سے این او سی (No Objection Certificate) میں تاخیر کی وجہ سے منصوبے کے آغاز میں ہونے والی مشکلات پر بھی روشنی ڈالی۔ اجلاس میں ریلوے ٹریکس کے ساتھ گرین کوریڈور اور شجرکاری کا منصوبہ شروع کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ وزیراعلیٰ سندھ نے اس اقدام کو ماحولیاتی بہتری اور تجاوزات کے خاتمے میں مددگار قرار دیا۔ انہوں نے گرین بیلٹس کے قیام سے شہر کے ماحول کو بہتر بنانے اور غیر قانونی قبضوں کو ختم کرنے میں مدد ملے گی کا اظہار کیا۔ اجلاس میں ریلوے کی زمین پر تجاوزات کے خلاف سخت کارروائی شروع کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ وزیراعلیٰ سندھ نے ضلعی انتظامیہ کو ہدایت کی کہ وہ ریلوے کی زمینوں پر قائم تجاوزات کو فوری طور پر ہٹانے کے لیے مکمل تعاون کریں۔ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی نے اس موقع پر کہا کہ ریلوے کی اراضی ایک قومی اثاثہ ہے اور اس کی حفاظت کو یقینی بنایا جانا چاہیے۔ انہوں نے تجاوزات کے خاتمے کے لیے سخت اقدامات کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیراعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے ہائی رسک کراسنگز کو فوری طور پر اپ گریڈ کرنے اور عوامی تحفظ کو اولین ترجیح دینے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹرانسپورٹ نظام کو جدید بنانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جائیں گے تاکہ عوام کو بہتر سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ اجلاس کے اختتام پر، صدر زرداری کی خیریت کے بارے میں ایک بیان بھی جاری کیا گیا، جس میں عوام سے اپیل کی گئی کہ وہ غلط خبروں پر کان نہ دھریں۔
کراچی، سندھ – وفاقی وزیر ریلوے اور صوبائی حکومت سندھ کے درمیان ایک اہم اجلاس منعقد ہوا جس میں کراچی کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ کے نظام کو بہتر بنانے اور ریلوے کے بنیادی ڈھانچے کو اپ گریڈ کرنے کے لیے متعدد اہم فیصلے کیے گئے۔ اجلاس میں کراچی سرکلر ریلوے (کے سی آر) اور سب اربن ٹرین سروس کو بحال کرنے پر اتفاق رائے قائم ہوا۔ اس کے علاوہ، کراچی سے روہڑی اور کراچی سے جیکب آباد (کوٹڑی، دادو اور لاڑکانو کے ذریعے) کے لیے نئی ٹرین سروسز شروع کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ یہ اقدام سندھ کے مختلف علاقوں کے درمیان ریل رابطے کو بڑھانے اور مسافروں کو سفر کے لیے زیادہ سہولت فراہم کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اجلاس میں صوبائی وزراء شرجیل میمن اور ناصر حسین شاہ، چیف سیکریٹری آصف حیدر شاہ، کمشنر کراچی حسن نقوی، سیکریٹری بلدیات وسیم شمشاد، سیکریٹری ٹو سی ایم آصف جمیل، سیکریٹری ٹرانسپورٹ اسد ضامن اور دیگر اعلیٰ افسران نے شرکت کی۔ پاک ریلویز کے وفد میں چیئرمین ریلویز سید مظہر علی شاہ، جنرل مینیجر حفیظ اللہ، ڈی آئی جی منیر شیخ اور دیگر نمائندے شامل تھے۔ وزیراعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ کراچی کو فوری طور پر مؤثر اور سستی پبلک ٹرانسپورٹ کی اشد ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جدید ٹرانسپورٹ نظام کی تعمیر سے عوام کو بہتر سہولیات ملیں گی اور شہر کی معاشی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا۔ وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل میمن نے بتایا کہ کے سی آر کی بحالی کے بعد، بی آر ٹی بسیں فیڈر سروس کے طور پر کام کریں گی، جس سے مسافروں کو مختلف راستوں پر آسانی سے سفر کرنے کا موقع ملے گا۔ چیف سیکریٹری سندھ نے صوبائی حکومت کی جانب سے ملیر ہالٹ پر انڈر پاس تعمیر کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، لیکن انہوں نے ریلوے سے این او سی (No Objection Certificate) میں تاخیر کی وجہ سے منصوبے کے آغاز میں ہونے والی مشکلات پر بھی روشنی ڈالی۔ اجلاس میں ریلوے ٹریکس کے ساتھ گرین کوریڈور اور شجرکاری کا منصوبہ شروع کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ وزیراعلیٰ سندھ نے اس اقدام کو ماحولیاتی بہتری اور تجاوزات کے خاتمے میں مددگار قرار دیا۔ انہوں نے گرین بیلٹس کے قیام سے شہر کے ماحول کو بہتر بنانے اور غیر قانونی قبضوں کو ختم کرنے میں مدد ملے گی کا اظہار کیا۔ اجلاس میں ریلوے کی زمین پر تجاوزات کے خلاف سخت کارروائی شروع کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ وزیراعلیٰ سندھ نے ضلعی انتظامیہ کو ہدایت کی کہ وہ ریلوے کی زمینوں پر قائم تجاوزات کو فوری طور پر ہٹانے کے لیے مکمل تعاون کریں۔ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی نے اس موقع پر کہا کہ ریلوے کی اراضی ایک قومی اثاثہ ہے اور اس کی حفاظت کو یقینی بنایا جانا چاہیے۔ انہوں نے تجاوزات کے خاتمے کے لیے سخت اقدامات کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیراعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے ہائی رسک کراسنگز کو فوری طور پر اپ گریڈ کرنے اور عوامی تحفظ کو اولین ترجیح دینے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹرانسپورٹ نظام کو جدید بنانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جائیں گے تاکہ عوام کو بہتر سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ اجلاس کے اختتام پر، صدر زرداری کی خیریت کے بارے میں ایک بیان بھی جاری کیا گیا، جس میں عوام سے اپیل کی گئی کہ وہ غلط خبروں پر کان نہ دھریں۔ یہ خبریں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ پر شائع کی گئی ہیں۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کے جملہ حقوق محفوظ ہیں
