کراچی میں پہلا ماربل سٹی قائم ہوگا زمین کی قیمت ڈھائی کروڑ روپے مقرر
سندھ حکومت کے اعلان کے مطابق کراچی میں پاکستان کا پہلا ماربل سٹی قائم کیا جا رہا ہے جس میں زمین کی قیمت ڈھائی کروڑ روپے مقرر کی گئی ہے تاکہ صنعتی ترقی اور روزگار میں اضافہ ہو سکے۔
سندھ صوبے کے سینئر وزیر برائے اطلاعات اور ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن نے واضح کیا ہے کہ کراچی میں پاکستان کا پہلا ماربل سٹی قائم کیا جا رہا ہے۔ اس اہم منصوبے سے سرمایہ کاری کے نئے مواقع پیدا ہوں گے، صنعتی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا اور روزگار کے مواقع میں نمایاں اضافہ ہوگا۔
ماربل سٹی کی تفصیلات اور زمین کی قیمت
کراچی ماربل سٹی انڈسٹریل پارک کی پری لانچ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شرجیل انعام میمن نے بتایا کہ ماربل سٹی میں فی ایکڑ زمین کی اوسط قیمت تقریبا ڈھائی کروڑ روپے مقرر کی جا رہی ہے۔ سرمایہ کاروں کے لیے ضروری نہیں کہ وہ زمین کی مکمل قیمت یکمشت ادا کریں۔Also readفیمیلیئل نیچرل شارٹ سلیپ جینیاتی تحقیقات اور کم نیند کا سائنسی حقیقت
جو افراد یکمشت ادائیگی کی استطاعت نہیں رکھتے، انہیں اقساط میں ادائیگی کی سہولت بھی فراہم کی جائے گی۔ اس منصوبے کا بنیادی مقصد سرمایہ کاروں کو جدید صنعتی سہولیات فراہم کرنا اور انہیں مناسب شرائط پر کاروبار شروع کرنے کے مواقع دینا ہے۔
پری لانچ تقریب میں شرکت اور انتظامی ترتیبات
کراچی کے ایک مقامی ہوٹل میں منعقدہ اس پری لانچ تقریب میں خصوصی معاون برائے سرمایہ کاری اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ قاسم نوید قمر، معروف صنعت کار عارف حبیب، سرکاری حکام اور صنعت کاروں نے شرکت کی۔
قاسم نوید قمر وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی ہدایات پر اس منصوبے کی قیادت کر رہے ہیں۔ شرجیل میمن نے اس منصوبے کے پیچھے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور صدر مملکت آصف علی زرداری کے ترقی پسند ویژن کو کارفرما بتایا۔
صنعتی ترقی اور قدرتی وسائل کی قدرتی قیمت
شرجیل انعام میمن نے کہا کہ منصوبے کے ذریعے سندھ سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں موجود سنگ مرمر اور گرینائٹ کے قدرتی ذخائر کو جدید صنعتی طریقوں سے پراسیس کیا جائے گا۔ اعلیٰ معیار کی تیار مصنوعات کو عالمی منڈیوں میں برآمد کیا جا سکے گا۔
اس منصوبے سے قدرتی وسائل کو خام مال کی صورت میں فروخت کرنے کے بجائے ان کی مقامی سطح پر پراسیسنگ کو فروغ ملے گا۔ پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے لیکن اب تک ان وسائل سے وہ فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکا جس کی گنجائش موجود ہے۔
کمیونٹی کے اثرات اور مستقبل کے اقدامات
اس منصوبے سے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے اور بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات پوری کرنے میں مدد ملے گی۔ شرجیل میمن نے کہا کہ ماربل سٹی اسی سلسلے کی ایک اہم کوشش ہے جہاں سرمایہ کاروں کو صنعتیں قائم کرنے کے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔
تقریب کے دوران یہ بھی بتایا گیا کہ منصوبے کا باقاعدہ افتتاح چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کریں گے۔ پری لانچنگ کا مقصد سرمایہ کاروں کو منصوبے کی تفصیلات اور دستیاب مواقع سے آگاہ کرنا ہے۔
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