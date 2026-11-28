کراچی میں آتشزدگی کے دو بڑے واقعات فیکٹری اور گاڑی جل کر رہ گئی
کراچی کی نیو کراچی صنعتی ایریا میں فیکٹری اور لانڈھی اسپتال کے قریب سوزوکی پک اپ میں آتشزدگی کے واقعات پیش آئے۔ فائر بریگیڈ نے دونوں مواقع پر آگ پر قابو پا لیا۔
کراچی میں آتشزدگی کے دو بڑے واقعات پیش آئے ہیں جن میں ایک صنعتی یونٹ اور ایک سوزوکی پک اپ گاڑی آگ کی لپیٹ میں آکر مکمل طور پر جلا کر رہ گئی۔ نیو کراچی صنعتی ایریا میں واقع ایک فیکٹری اور لانڈھی اسپتال کے قریب گھنٹی گھر کے پاس یہ واقعہ پیش آیا جہاں کراچی سٹی میونسپل کارپوریشن کی فائر بریگیڈ کی ٹیموں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے آگ پر قابو پایا۔ اس واقعے میں کسی جانی نقصان کی اطلاعات ابھی تک سامنے نہیں آئی ہیں تاہم دونوں جائے وقوعہ پر بھاری مالی نقصان کی تصدیق ہوئی ہے۔
فیکٹری میں آتشزدگی کی تفصیلات
نیو کراچی صنعتی ایریا کے سیکٹر 12 سی میں واقع فیکٹری میں ہفتے کی شب اچانک آگ بھڑک اٹھی جس کی اطلاع ملتے ہی کراچی سٹی میونسپل کارپوریشن کی فائر بریگیڈ کا عملہ موقع پر پہنچ گیا۔ فائر بریگیڈ کی کارروائی کے دوران دو فائر ٹینڈرز، ایک اسکارپل اور ایک واٹر باؤزر کی ٹیمیں شامل تھیں جنہوں نے سخت جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پانے میں کامیابی حاصل کی۔Also readہنگو میں تین مفاد خواہ حملہ آور ہلاک
فائر فائٹرز کی کوششوں کے بعد فیکٹری کے اندر کولنگ کا عمل شروع کیا گیا جو کہ رات گئے تک جاری رہا، جس کا مقصد آگ کی چنگاریوں کو مکمل طور پر مدھم کرنا تھا۔ اس دوران ریسکیو 1122 کا عملہ بھی موقع پر موجود رہا اور احتیاطی تدابیر اختیار کی گئیں، تاہم آگ لگنے کی اصل وجہ اور ہوئے نقصان کی مالیت کے بارے میں فی الحال کوئی تصدیق شدہ معلومات دستیاب نہیں ہیں۔
لانڈھی اسپتال کے قریب گاڑی کی آتشزدگی
دوسری جانب کراچی کے علاقے لانڈھی اسپتال کے قریب ایک سوزوکی پک اپ گاڑی میں بھی اچانک آگ لگ گئی جس کی اطلاع ریسکیو 1122 کے ٹرانسمیشن سینٹر کو ملی۔ ترجمان ریسکیو 1122 کے مطابق فائر اینڈ ریسکیو ٹیم فائر ٹینڈر اور ایک ایمبولینس کے ہمراہ منظر عام پر آئی اور گاڑی میں پھیلنے والی آگ کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوئی۔
آتشزدگی کی اس واقعے میں سوزوکی پک اپ کا اگلا حصہ مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گیا ہے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق گاڑی میں شارٹ سرکٹ ہونے کی وجہ سے آگ لگنے کا شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے، تاہم حتمی وجہ کے حوالے سے ابھی تک کوئی حتمی رپورٹ پیش نہیں کی گئی ہے۔
آفات سے نمٹنے کے اداروں کا کردار
کراچی شہر میں ان دونوں آتشزدگی کے واقعات پر کراچی سٹی میونسپل کارپوریشن کی فائر بریگیڈ اور ریسکیو 1122 نے اپنے آپ کو بروقت متحرک پایا۔ فائر بریگیڈ کی فوری رسائی اور مناسب آلات کے استعمال نے ممکنہ جانی نقصان کو روکنے میں اہم کردار ادا کیا، خاص طور پر جب فیکٹری میں آگ بھاری پیمانے پر پھیلی ہوئی تھی۔
ریسکیو 1122 کی ٹیموں کی موجودگی نے صورتحال کو مزید مستحکم رکھا اور ہنگامی طبی امداد کے لیے ایمبولینس کو بھی فوری رسائی فراہم کی گئی۔ تاہم، دونوں واقعات میں آگ لگنے کی حتمی وجہ کے بارے میں ابھی تک تفتیشی اداروں نے کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا ہے اور تحقیقات جاری ہیں۔
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