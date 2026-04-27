کراچی: کے الیکٹرک کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، شہریوں کا شدید احتجاج

کراچی میں کے الیکٹرک کی جانب سے بڑھتی ہوئی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے باعث شہریوں کی زندگی معطل ہو گئی ہے۔ نئی انتظامیہ کے آنے کے باوجود صورتحال میں کوئی بہتری نہیں آئی اور لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھ کر 15 سے 20 گھنٹے تک پہنچ گیا ہے۔
کراچی کے شہریوں کی مشکلات کا سلسلہ جاری ہے، کے الیکٹرک کی جانب سے بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کے لیے زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ نئی انتظامیہ کے آنے کے باوجود صورتحال میں کوئی خاطر خواہ تبدیلی دیکھنے کو نہیں ملی، بلکہ لوڈ شیڈنگ کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اب تو دن کے 24 گھنٹوں میں سے صرف چار گھنٹے ہی بجلی دستیاب ہوتی ہے جبکہ باقی 20 گھنٹے اندھیرے میں گزرتے ہیں۔ یہ صورتحال طلبہ، مریضوں اور عام شہریوں کے لیے شدید مشکلات کا باعث بن رہی ہے۔ کے الیکٹرک نے شہر کے مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کے دورانیے میں غیر اعلانیہ طور پر 4 سے 6 گھنٹے تک کا اضافہ کر دیا ہے۔ پہلے سے ہی بجلی کی قلت سے متاثر علاقوں میں یہ اضافہ شہریوں کے صبر کی آزمائش بن گیا ہے۔ نارتھ کراچی ، شادمان ٹاؤن، سوسائٹی، گلستان جوہر، گلشن اقبال اور گلشن معمار جیسے علاقوں میں بھی اب 2 سے 4 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، جو کہ پہلے معمول کی لوڈ شیڈنگ سے زیادہ ہے۔ جبکہ خواجہ اجمیر نگری، نصرت بھٹو کالونی، اورنگی، ریلوئے کالونی، لیاقت آباد، محمود آباد، منظور کالونی، سعود آباد، ملیر کھوکھرا پار، کورنگی، نیو کراچی ، تیسر ٹاون، خدا کی بستی، کوئٹہ ٹاؤن، احسن آباد، کاٹھور اور گڈاپ ٹاؤن جیسے علاقوں میں تو صورتحال اور بھی بدتر ہو گئی ہے، جہاں 15 سے 20 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ شہریوں نے کے الیکٹرک کے خلاف شدید احتجاج ریکارڈ کرایا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا جائے اور بجلی کی فراہمی بحال کی جائے۔ صارفین کا کہنا ہے کہ کے الیکٹرک انتظامیہ کی نااہلی اور بد انتظامی کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ کے الیکٹرک صرف منافع خوری میں دلچسپی رکھتی ہے اور شہریوں کی سہولت کا کوئی خیال نہیں رکھتی۔ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ کے الیکٹرک کے خلاف سخت کارروائی کی جائے اور شہریوں کو بجلی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائی جائے۔ اس صورتحال کے باعث چھوٹے کاروباریوں کو بھی شدید نقصان ہو رہا ہے اور ان کے کاروبار بند ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ طلبہ کی تعلیم بھی متاثر ہو رہی ہے اور گھروں میں گرمی کی وجہ سے زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے۔ شہریوں نے کے الیکٹرک انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے اور شہریوں کو ریلیف فراہم کرے۔
کے الیکٹرک لوڈ شیڈنگ کراچی بجلی احتجاج
United States Latest News, United States Headlines
